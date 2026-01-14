Παρτιζάν – Ολυμπιακός 66-104: «Περίπατος» στο Βελιγράδι

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Παρτιζάν - Ολυμπιακός

Επιβλητικό πέρασμα από τη Χάλα Πιονίρ, πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός, συνεχίζοντας την προσπάθεια του να επιστρέψει στην εξάδα της Euroleague, χρωστώντας και το ματς με τη Φενερμπαχτσέ. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 104-66 την Παρτιζάν, για την 22η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 13-8 και υποχρεώνοντας τους Σέρβους στην έβδομη διαδοχική ήττα τους και 16η στο σύνολο.

H ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε μία επαγγελματική νίκη, βασιζόμενη στη γνωστή «συνταγή» της σκληρής «ερυθρόλευκης» άμυνας, που συνδυάστηκε από εξαιρετική «εκτέλεση» από τα 6,75, σωστή κυκλοφορία της μπάλας και απόλυτη κυριαρχία στον τομέα των ριμπάουντ. Άλλωστε η Παρτιζάν, η οποία βρίσκεται σε διαρκή βαθμολογική «βύθιση» μετά την «έξοδο» του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και απόψε αγωνίστηκε δίχως τους Καρλίκ Τζόουνς, Στέρλινγκ Μπράουν, Σέικ Μίλτον, Τζαμπάρι Πάρκερ και Μάριο Νάκιτς, δεν φάνταζε «εμπόδιο» για τον συγκεντρωμένο Ολυμπιακό.

Ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση από τον Σάσα Βεζένκοφ με 25 πόντους (3/4 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τόμας Γουόκαπ (7 ασίστ), Άλεκ Πίτερς, Ντόντα Χολ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, πρόσθεσαν από 12.

Από την Παρτιζάν ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με 28 πόντους ήταν απελπιστικά μόνος για την υπέρβαση…

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 30-52, 43-79, 66-104

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: 7 απλές ασκήσεις που βελτιώνουν θεαματικά τον ύπνο, σύμφωνα με μελέτη

Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

«Φορολογικό διαζύγιο»: Τι ισχύει όταν ο ένας σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές – Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν από την απόφ...

Συνάντηση Θεοδωρικάκου με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τα ασφάλιστρα υγείας – «Οι όποιες αυξήσεις πρέπει να...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:05 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός – Άρης 3-0: Με χατ τρικ του Μπακασέτα στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Πράσινοι

Με τον Τάσο Μπακασέτα να βάζει φαρδιά… πλατιά την «υπογραφή» του, σημειώνοντας χατ-τρικ ...
20:31 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: «Άλωσε» το Φάληρο ο Δικέφαλος του Βορρά και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου

Με εντυπωσιακή εμφάνιση, ο ΠΑΟΚ πέρασε σας «άνεμος» από το «Γ. Καραϊσκάκης» στον προημιτελικό ...
19:11 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1: Παλικάρι στην «OPAP Arena» και πέταξε για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο ΟΦΗ έριξε τη μεγάλη… βόμβα στο Κύπελλο Ελλάδας, καθώς νίκησε την ΑΕΚ με 1-0 στην «OPAP...
12:46 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Euroleague: Διπλό στο Βελιγράδι θέλει ο Ολυμπιακός – Η ώρα του αγώνα

Την ευκαιρία για «διπλό» έχουν στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Euroleague, ο Ολυμπιακός κ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι