Καλεντερίδης στον ΑΝΤ1 για Γροιλανδία: «Είτε με το καλό είτε με το κακό θα περάσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ» – ΒΙΝΤΕΟ

«Η Ευρώπη πληρώνει το τίμημα της υποκρισίας που έδειξε δεκαετίες τώρα σε μία αντίστοιχη περίπτωση σε σχέση με τις απειλές της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας» τόνισε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου ο στρατιωτικός αναλυτής και συγγραφέας, Σάββας Καλεντερίδης, ο οποίος δήλωσε πως ούτε η Ευρώπη ούτε το ΝΑΤΟ κινητοποιήθηκαν τότε ουσιαστικά, γεγονός που σήμερα δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο.

Ο κ. Καλεντερίδης στάθηκε ιδιαίτερα στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να ξεκαθάρισε ότι θέλει τη Γροιλανδία με «συμβολαιογραφική πράξη». Αντίθετα, όπως επισήμανε, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τα πάντα χωρίς τέτοιου είδους νομική κατοχύρωση.

Κατά την εκτίμησή του, στο τέλος θα επικρατήσει η αμερικανική βούληση, όπως άλλωστε έχει διατυπωθεί: είτε «με το καλό», είτε «με το κακό», η Γροιλανδία θα περάσει υπό αμερικανικό έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπε, «νομιμοποιείται αυτή η πρακτική και όσον αφορά τα δικά μας».

Ο στρατιωτικός αναλυτής πάντως απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας λύσης όπου οι ΗΠΑ θα πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας ως ΝΑΤΟ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτό δεν το θέλει ο Τραμπ, ενώ αμέσως μετά έθεσε και ένα κρίσιμο δίλημμα: αν η υπόθεση εξελιχθεί «με το καλό», τότε το ΝΑΤΟ δεν θα διαλυθεί. Αν όμως υπάρξει αμερικανική επίθεση, τότε -όπως τόνισε- μιλάμε για το τέλος του ΝΑΤΟ.

Στο ερώτημα αν ο Τραμπ θα μπορούσε να ρισκάρει τη διάλυση της Συμμαχίας για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, η απάντηση του αναλυτή ήταν σαφής: δεν το χρειάζεται το ΝΑΤΟ ο Τραμπ.