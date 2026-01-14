Κύπρος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση σε παραλία – Έρευνα για το αν ανήκει στον Ρώσο επιχειρηματία που αγνοείται

Νεκρός άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε σε περιοχή της Αυδήμου, θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές της Κύπρου.

Σύμφωνα με το philenews.com, το πτώμα εντόπισε πολίτης στην παραλία της Αυδήμου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη των Βρετανικών Βάσεων, ενώ επί τόπου έσπευσαν ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού και ο υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού, με σκοπό να αποκλείσουν τη σκηνή και προχωρήσουν σε επιτόπιες εξετάσεις και αυτοψία.

Η σορός βρίσκεται σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που καθιστά προς το παρόν αδύνατη την άμεση αναγνώρισή της.

Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί στο νεκροτομείο των Βρετανικών Βάσεων, ώστε αύριο Πέμπτη να διενεργηθεί η νεκροτομή από ιατροδικαστή των Βρετανικών Βάσεων και να ληφθούν δείγματα DNA για να γίνει η ταυτοποίηση του άγνωστου άνδρα.

Για την ώρα, η Αστυνομία δεν επιβεβαιώνει αν η σορός ανήκει στον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Ιανουαρίου στη Λεμεσό. Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή Πισσουρίου και ειδικότερα στο Κάβο Άσπρο, όπου το κινητό τηλέφωνο του ελλείποντος εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα.

Σύμφωνα πάντα με το ΤΑΕ Λεμεσού, μέχρι στιγμής δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο όσον αφορά την αιτία θανάτου του άγνωστου άνδρα.