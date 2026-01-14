Κύπρος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση σε παραλία – Έρευνα για το αν ανήκει στον Ρώσο επιχειρηματία που αγνοείται

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Κύπρος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση σε παραλία – Έρευνα για το αν ανήκει στον Ρώσο επιχειρηματία που αγνοείται

Νεκρός άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε σε περιοχή της Αυδήμου, θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές της Κύπρου.

Σύμφωνα με το philenews.com, το πτώμα εντόπισε πολίτης στην παραλία της Αυδήμου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη των Βρετανικών Βάσεων, ενώ επί τόπου έσπευσαν ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού και ο υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού, με σκοπό να αποκλείσουν τη σκηνή και προχωρήσουν σε επιτόπιες εξετάσεις και αυτοψία.

Η σορός βρίσκεται σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που καθιστά προς το παρόν αδύνατη την άμεση αναγνώρισή της.

Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί στο νεκροτομείο των Βρετανικών Βάσεων, ώστε αύριο Πέμπτη να διενεργηθεί η νεκροτομή από ιατροδικαστή των Βρετανικών Βάσεων και να ληφθούν δείγματα DNA για να γίνει η ταυτοποίηση του άγνωστου άνδρα.

Για την ώρα, η Αστυνομία δεν επιβεβαιώνει αν η σορός ανήκει στον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Ιανουαρίου στη Λεμεσό. Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή Πισσουρίου και ειδικότερα στο Κάβο Άσπρο, όπου το κινητό τηλέφωνο του ελλείποντος εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα.

Σύμφωνα πάντα με το ΤΑΕ Λεμεσού, μέχρι στιγμής δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο όσον αφορά την αιτία θανάτου του άγνωστου άνδρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: 7 απλές ασκήσεις που βελτιώνουν θεαματικά τον ύπνο, σύμφωνα με μελέτη

Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα καταβληθούν – Τι εξετάζεται για το χρονοδιάγραμμα πληρωμής τους

Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ νέες δράσεις προώθησης της ισότητας σε ΑΕΙ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:51 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Bild: Η Γερμανία θα στείλει στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία

Η Γερμανία θα στείλει στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με τη εφη...
21:12 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Πάνω από 3.400 οι νεκροί – Υποχρεωμένος να αναλάβει δράση αισθάνεται ο Τραμπ

Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την αρχή των διαδηλώσεων κατά της εξουσίας του...
21:07 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ισπανία: Φωτιά σε εστιατόριο της Μαδρίτης δύο εβδομάδες μετά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Προκλήθηκε από βεγγαλικά εσωτερικού χώρου – ΒΙΝΤΕΟ

Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την πολύνεκρη πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, πυροτεχν...
20:25 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας Δανίας-Γροιλανδίας με Βανς και Ρούμπιο – Δεν έκαναν δηλώσεις

Αντιπροσωπεία της Δανίας και της Γροιλανδίας έγινε δεκτή σήμερα στον Λευκό Οίκο, αφού ο πρόεδρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι