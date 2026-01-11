Θρίλερ στην Κύπρο: Μυστήριος θάνατος στην Ρωσική Πρεσβεία στην Λευκωσία και εξαφάνιση 56χρονου ολιγάρχη στη Λεμεσό

Δύο περίεργες υποθέσεις ερευνούν τα τελευταία 24ωρα οι αρχές της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 Κύπρου το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης εντοπίστηκε νεκρός, μέσα στο γραφείο του, υψηλόβαθμο στέλεχος της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκωσία.

Οι κυπριακές αρχές φαίνεται να ενημερωθήκαν με κάποιες ώρες καθυστέρηση και όταν εντεταλμένο κλιμάκιο της Αστυνομίας έφτασε στην Πρεσβεία, τους απαγορεύθηκε η είσοδος στο εσωτερικό, και η σορός του νεκρού Ρώσου τους παραδόθηκε στην αυλή του κτιριακού συγκροτήματος της Πρεσβείας.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν αλλά τους απαγορεύθηκε να διενεργήσουν οποιαδήποτε έρευνα, και παρέλαβαν τη σορό με μόνη αναφορά ότι ο θάνατος του Ρώσου εργαζόμενου στην Πρεσβεία επήλθε λόγω αυτοχειρίας. Μάλιστα φαίνεται πως ο αυτόχειρας άφησε και γράμμα, το οποίο, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, δεν παραδόθηκε στις αρχές, με την Πρεσβεία να ενημερώνει ότι αυτό θα σταλεί στη Μόσχα.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ήδη και το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, ενώ την παρακολουθούν στενά και οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία/νεκροτομή, που ίσως δώσει περισσότερες απαντήσεις στις αρχές.

Εξαφάνιση 56χρονου ολιγάρχη στη Λεμεσό

Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκαν το πρωί της Κυριακής οι Αρχές της Κύπρου, επιστρατεύοντας και εναέρια μέσα, στην προσπάθεια εντοπισμού του 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Πρόκειται για τον Vladislav Baumgertner, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αγνοείται από την περασμένη Τετάρτη. Ωστόσο, η εξαφάνισή του δηλώθηκε επισήμως μόλις χθες από υπαλλήλους της εταιρείας του.

«Από την πρώτη στιγμή της δήλωσης της εξαφάνισης του 56χρονου διενεργήθηκαν εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι το τελευταίο στίγμα από το κινητό του τηλέφωνο ήταν στην περιοχή Κάβο Άσπρο στο χωριό Πισσούρι της επαρχίας Λεμεσού. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της ΑΔΕ Λεμεσού, μέλη της Πολιτικής Άμυνας και μέλη εθελοντικής ομάδας χωρίς να καταστεί δυνατόν ο εντοπισμός του» δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου της Κυπριακής Αστυνομίας, Κυριάκος Θεοδώρου.

Σύμφωνα με ΑΝΤ1 Κύπρου, ο 56χρονος διαμένει εδώ και χρόνια στην Κύπρο, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα των χρηματοοικονομικών και μετακινείται συχνά μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας για επαγγελματικούς λόγους.

Η Αστυνομία εξέδωσε το πρωί ανακοίνωση ζητώντας πληροφορίες από το κοινό που μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό του. Σύμφωνα με την περιγραφή, είναι ύψους περίπου 1,90 μέτρων, λεπτής σωματικής διάπλασης, με γκρίζα μαλλιά. Κατά την αναχώρησή του φέρεται να φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μαύρη κοντομάνικη φανέλα.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό που θα συνδράμει στον εντοπισμό του Ρώσου επιχειρηματία, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη.