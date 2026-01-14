Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: «Άλωσε» το Φάληρο ο Δικέφαλος του Βορρά και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ

Με εντυπωσιακή εμφάνιση, ο ΠΑΟΚ πέρασε σας «άνεμος» από το «Γ. Καραϊσκάκης» στον προημιτελικό κυπέλλου και προκρίθηκε στους «4» του θεσμού.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε 2-0 του Ολυμπιακού με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στα πρώτα 15 λεπτά της αναμέτρησης (7΄ Μύθου, 15΄ Οζντόεφ) και περιμένει τον αγώνα Παναθηναϊκός-Άρης για να μάθει τον αντίπαλό του στους ημιτελικούς.

 

Ο απόλυτος αιφνιδιασμός! Για πρώτη φορά σε τέτοια αναμέτρηση στο Φάληρο, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε με προβάδισμα δύο τερμάτων πριν συμπληρωθεί το 20λεπτο. Στο 7′ από την κάθετη του Ζίβκοβιτς, ο Νέτο Μύθου πέρασε και τον Τζολάκη και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Στο 15΄ πάλι από γύρισμα του Ζίβκοβιτς, ο Οζντόεφ με υποδειγματικό τελείωμα έγραψε το 0-2. Ο Μεντιλίμπαρ αντέδρασε άμεσα ρίχνοντας στο ματς τον Γιάρεμτσουκ αντί του Γιαζίτσι, αλλά ο Ολυμπιακός παρέμεινε ακίνδυνος στο πρώτο ημίχρονο. Είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν δημιούργησε τη «μεγάλη» φάση.

Λίγο έλειψε η ιστορία να επαναληφθεί και στο β΄ ημίχρονο, όταν στο 49΄ ο Τζολάκης επενέβη σωτήρια στο σουτ του Μύθου, σε αντεπίθεση-φωτιά των φιλοξενούμενων. Ακριβώς ίδιοι πρωταγωνιστές με τη φάση του 7ου λεπτού, αντίστροφο αποτέλεσμα με τον 23χρονο γκολκίπερ να κρατάει «ζωντανό» τον Ολυμπιακό. Όσο, όμως, ο χρόνος περνούσε και οι πρωταθλητές δεν έβρισκαν τρόπο να ξαναμπούν στο παιχνίδι με ένα γκολ, τόσο πιο δύσκολη γινόταν η αποστολή τους. Ταυτόχρονα, τόσο πιο παθιασμένοι και αποφασισμένοι ήταν οι παίκτες του Λουτσέσκου που άγγιξαν την τελειότητα στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν το ματς. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 90 λεπτά αγώνα η καλύτερη στιγμή του Ολυμπιακού ήταν μία οβίδα του Μουζακίτη στο 52΄, που «έβγαλε» εντυπωσιακά ο Τσιφτσής. Έχασε κι άλλη μία, μεγαλύτερη, με τον Ποντένσε στις καθυστερήσεις.

Πανάξια, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πέρασε στους «4» σε μια νίκη που είναι σίγουρα μία από τις πιο εύκολες στα χρονικά, στην πανίσχυρη έδρα των πρωταθλητών Ελλάδας.

Διαιτητής: Τσακαλίδης
Κίτρινες: Μπιανκόν, Ροντινέι – Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (46΄ Ροντινέι), Ρέτσος, Μπιανκόν (80΄ Καλογερόπουλος), Ορτέγκα, Γκαρθία (64΄ Ποντένσε), Μουζακίτης, Τσικίνιο (64΄ Έσε), Γιαζίτζι (32΄ Γιάρεμτσουκ), Μαρτίνς, Ταρέμι.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας (71΄ Γιακουμάκης), Τάισον (58΄ Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς (90+1΄ Πέλκας), Μύθου (71΄ Χατσίδης)

19:11 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

12:46 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

01:53 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

01:08 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

