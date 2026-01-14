Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες είναι επιφυλακτικοί στο να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – Ανάλυση του Guardian

Όταν τους ζητείται να προβλέψουν αν εμφανίζονται ρωγμές στην ηγεσία του Ιράν που μπορεί να υποδηλώνουν ότι οι μέρες του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη είναι μετρημένες, οι δυτικοί διπλωμάτες ταράζονται, ίσως επειδή θυμούνται μια από τις μεγαλύτερες συλλογικές καταστροφές της δυτικής διπλωματίας, σημειώνει ο Guardian.

Πριν από την πτώση του Σάχη του Ιράν τον Ιανουάριο του 1979, οι αδιάφοροι διπλωμάτες που είχαν την έδρα τους στην Τεχεράνη έστελναν τηλεγραφήματα στις πρωτεύουσές τους, διαβεβαιώνοντας ότι η εξουσία του Μοχάμαντ Ρεζά Παχλαβί ήταν απολύτως ασφαλής. Τον Σεπτέμβριο του 1978, για παράδειγμα, η Υπηρεσία Αμυντικής Πληροφοριών των ΗΠΑ ανέφερε ότι «ο Σάχης αναμένεται να παραμείνει ενεργά στην εξουσία για τα επόμενα 10 χρόνια». Μια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποδείκνυε ότι «ο Σάχης δεν θα χρειαστεί να παραιτηθεί πριν από το 1985 το νωρίτερο».

Η αποτυχία του Βρετανού πρέσβη

Ο Σερ Άντονι Πάρσονς, τότε πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τεχεράνη, έστειλε ένα μήνυμα στο Υπουργείο Εξωτερικών με ημερομηνία Μάιος 1978, στο οποίο ανέφερε: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ανατροπής του καθεστώτος όσο ο Σάχης βρίσκεται στο τιμόνι».

Ο Πάρσονς έγραψε αργότερα ένα βιβλίο γεμάτο αγωνία, στο οποίο αναρωτιόταν αν, ως Βρετανός πρέσβης, θα μπορούσε «να είχε προβλέψει ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης στον Σάχη – η θρησκευτική τάξη, το παζάρι, οι φοιτητές – θα ενωθούν για να τον καταστρέψουν». Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αδυναμία του να προβλέψει ένα γεγονός που συνέκρινε σε σημασία με τη Γαλλική Επανάσταση δεν οφειλόταν σε έλλειψη πληροφοριών, αλλά στην αδυναμία του να ερμηνεύσει σωστά τις πληροφορίες.

Η εμπειρία του 1979 σημαίνει ότι οι εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών που προέρχονται τώρα από τις δυτικές πρεσβείες θα ξεκινούν με μια προειδοποίηση και πιθανώς θα τελειώνουν με ένα ερωτηματικό.

Αντίθετα, οι ακαδημαϊκοί εμπειρογνώμονες για το Ιράν δεν βλέπουν σήμερα πολλά σημάδια για το είδος των μαζικών αποστασιών από το καθεστώς που έχει προβλέψει ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του πρώην Σάχη. Πρόσφατα ισχυρίστηκε ότι 50.000 αξιωματικοί του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ετοιμάζονταν να αποστατήσουν, ισχυρισμός τον οποίο έκτοτε αναγκάστηκε να αναθεωρήσει.

Ο Vali Nasr, συγγραφέας του βιβλίου Iran’s Grand Strategy, δήλωσε στο Council on Foreign Relations (CFR), ένα αμερικανικό think tank: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις αποστασίας από το καθεστώς ή ότι αυτό έχει υποστεί οποιαδήποτε ρήξη. Δεν είμαι σίγουρος ότι η ισορροπία των δυνάμεων βρίσκεται απαραίτητα με το μέρος των διαδηλωτών. Τα πλήθη κερδίζουν όταν η άλλη πλευρά πέφτει».

Ο Ray Takeyh, ανώτερος ερευνητής μελετών για τη Μέση Ανατολή στο CFR, συμφώνησε, λέγοντας: «Αυτό δεν είναι ακόμα ένα εθνικό κίνημα. Υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν πάρει θέση και προσπαθούν να καταλάβουν ποια κατεύθυνση θέλουν να ακολουθήσουν. Θα πρέπει να νιώσουν κάποιο βαθμό ασυλίας για να κάνουν ό,τι έκαναν το 1978».

Οι διαφωνίες στην ιρανική ηγεσία

Είναι αλήθεια ότι πριν από την καταστολή και πριν ξεκινήσουν οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, είχαν εμφανιστεί ενδείξεις για διαφορές στην προσέγγιση της κρίσης, για παράδειγμα, μεταξύ του μεταρρυθμιστή προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν, και του επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας, Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i.

Την τρίτη ημέρα των διαδηλώσεων, ο Πεζεσκιάν είπε: «Μην επιτίθεστε στην Αμερική και μην κατηγορείτε κανέναν… Εμείς πρέπει να διαχειριστούμε σωστά τα προβλήματά μας, εμείς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα λύσουμε». Ακόμη και την Κυριακή, μετά την έναρξη της καταστολής, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση: «Ακούμε τους διαδηλωτές και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να λύσουμε τα προβλήματά τους».

Καθώς οι διαμαρτυρίες εξαπλώνονταν και γίνονταν πιο ριζοσπαστικές, η στρατηγική του Πεζέσκιάν για αυτοκριτική και νομιμοποίηση των διαμαρτυριών υπέκυψε σε όσους υποστήριζαν ότι επρόκειτο για κρίση εθνικής ασφάλειας.

Τα αδιαφανή κέντρα εξουσίας στο Ιράν – ο 86χρονος ανώτατος ηγέτης, οι Φρουροί της Επανάστασης και το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας – αποφάσισαν σαφώς ότι η μετριοπαθής τακτική έπρεπε να τελειώσει. Κανείς από τους κορυφαίους της κυβέρνησης δεν διαφώνησε, από όσο είναι γνωστό.

Οι διαμαρτυρίες σκληραίνουν το καθεστώς

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης απείλησε την Δευτέρα να βάλει φωτιά στην Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν, το καθεστώς θα θεωρούσε τις αμερικανικές βάσεις σε χώρες όπως το Κατάρ ως νόμιμους στόχους. Αντίθετα, ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκσί, έχει περάσει 18 μήνες προσπαθώντας να ενισχύσει τις σχέσεις με τη Ντόχα, το Κάιρο και το Ριάντ.

Ο Μοχάμαντ Αλί Σαμπάνι, ο σεβαστός εκδότης της ιστοσελίδας Amwaj, είπε ότι ιστορικά στο Ιράν οι διαμαρτυρίες είχαν οδηγήσει σε μια αναπροσαρμογή του καθεστώτος υπέρ της καταστολής.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχασαν την ηγεσία τους στον πόλεμο με το Ισραήλ, αλλά όχι το ηθικό τους. Η ευκολία με την οποία το Ισραήλ αποκεφάλισε την ηγεσία τους τον Ιούνιο σήμαινε ότι έχασαν μέρος του κύρους τους στην κοινωνία, αλλά η νέα γενιά ηγετών που διορίστηκε γρήγορα από τον ανώτατο ηγέτη είναι από το ίδιο ιδεολογικό καλούπι.

Επιπλέον, τα ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης έχουν μέχρι στιγμής συμφωνήσει στο μήνυμα ότι οι δυνάμεις ασφαλείας δεν είχαν άλλη επιλογή από το να αντιμετωπίσουν μια εξέγερση που εμπνεύστηκε από το Ισραήλ.

Αλλά αν επιβεβαιωθεί ότι έχουν σκοτωθεί περισσότερα από 2.000 άτομα, αυτό αντιπροσωπεύει μια ποιοτικά διαφορετική κλίμακα καταστολής σε σχέση με προηγούμενες αναταραχές.

Υπάρχει μια αισθητή αίσθηση σοκ. Υπάρχουν επίσης ιδιωτικές παραδοχές ότι αυτός είναι ένας μη βιώσιμος τρόπος διακυβέρνησης και ότι τα υποκείμενα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν, ακόμη και αν οι μεταρρυθμίσεις συνεπάγονται την αφαίρεση της κυριαρχίας που έχουν οι τράπεζες και οι Φρουροί της Επανάστασης στην οικονομία.

Αυτές οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις αμφισβητούν την ελίτ του Ιράν και μπορούν να δημιουργήσουν μια πραγματική διάσπαση στην κορυφή της κυβέρνησης – γι’ αυτό και έχουν πάντα αναβληθεί.

Ο Takeyh προειδοποίησε ότι το θεοκρατικό καθεστώς δεν είναι πλέον βιώσιμο: «Το καθεστώς έχει δημιουργήσει έναν αδιάσπαστο κύκλο, επειδή δεν μπορεί να λύσει τα σοβαρά ζητήματα της χώρας που είναι και οι υποκείμενες αιτίες των διαφωνιών. Και αυτά είναι η κακή διαχείριση της οικονομίας, η διαφθορά, οι καταστροφές στην εξωτερική πολιτική που έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια και η έλλειψη ευκαιριών.