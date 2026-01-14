Αγρότες: Οι «σκληροί» των μπλόκων είπαν «ναι» στον διάλογο με τον Πρωθυπουργό – Η πιθανή ημερομηνία για τη συνάντηση και οι όροι της κυβέρνησης

Η Πανελλαδική Επιτροπή των αγροτών συνεδρίασε εκ νέου την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στο “κέντρο” των εξελίξεων, στον Παλαμά Καρδίτσας. Εκεί, οι λεγόμενοι “σκληροί” των μπλόκων, όπως επικράτησε να ονομάζονται τις τελευταίες ημέρες, είπαν τελικά το «ναι» στον διάλογο και μάλιστα χωρίς να πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην Αθήνα, μία πρόταση που είχε πέσει στο τραπέζι τελευταία.

Οι αγρότες αναμένουν τον καθορισμό του ραντεβού με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο οποίο θα προσέλθουν με 25μελή επιτροπή και πέντε παρατηρητές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την ώρα που πήγε να ξεκινήσει η σύσκεψη στον Παλαμά, ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, ο οποίος είχε όλες αυτές τις ημέρες την επικοινωνία με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνο Τσιάρα, δέχτηκε το τηλεφώνημα με την πρόταση ότι αν επιθυμούν να πάνε στον διάλογο. Αυτό τέθηκε για συζήτηση στην Πανελλαδική και βασικά το αν και πώς θα πάνε.

Τελικά επικράτησε η πρόταση να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου και με ανοιχτούς τους δρόμους, όπως ήταν η πρόταση από την πλευρά της κυβέρνησης. Οι προτάσεις που έλεγαν για συλλαλητήριο ή κάθοδο με τα τρακτέρ στην Αθήνα απορρίφθηκαν.

Οι ίδιοι ευελπιστούν να τους δοθεί η δυνατότητα να παρουσιάσουν με στοιχεία όλα τα προβλήματα και τα αιτήματά τους, όπως όμως να τους ακούσει ο υφυπουργός και να δώσει λύσεις, καθώς όπως λένε «αυτός ο αγώνας, αυτές οι κινητοποιήσεις, έχουν να κάνουν με την επιβίωσή τους και με την παραμονή τους σε αυτό δηλαδή που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια».

Κυβέρνηση: Οι όροι για διάλογο παραμένουν οι ίδιοι

Μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης δεν υπήρχε πάντως κάτι νεότερο από την πλευρά της κυβέρνησης, όσον αφορά στο ενδεχόμενο συνάντησης του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των μπλόκων που μέχρι χθες δεν προσέρχονταν σε διάλογο.

Αυτό που επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη και έχει μεταφερθεί στους εκπροσώπους των μπλόκων από τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους, είναι ότι οι όροι για μία συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου παραμένουν ίδιοι και πολλάκις διατυπωμένοι.

Και οι όροι σχετίζονται τόσο με τη σύνθεση και την εκπροσώπηση, δηλαδή ένας λογικός αριθμός ατόμων για να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση, ίσως και κάποιοι παρατηρητές και όχι άτομα με παραβατικές συμπεριφορές, όσο και με την προϋπόθεση να ανοίξουν οι δρόμοι.

Μία πιθανή ημέρα, πάντως, για αυτήν την συνάντηση θα μπορούσε να είναι η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου.

Χωρίς ΑΤΑΚ οι επιδοτήσεις για αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων

Τα προβλήματα που υπάρχουν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτεμαχίων, κυριάρχησαν στη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία των αγροτών με κυβερνητικό κλιμάκιο. Λόγω μη ταυτοποίησης των ακίνητων στις δηλώσεις για την ενιαία ενίσχυση μπλοκαρισμένα είναι πάνω από 80.000 ΑΦΜ σε ολόκληρη τη χωρά και βρέθηκε λύση για αυτά.

Όπως αποφασίστηκε, αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων οι παραγωγοί θα μπορούν να λάβουν επιδοτήσεις χωρίς ΑΤΑΚ μόνο με υπεύθυνη δήλωση. Επίσης θα δοθεί επιπλέον ενίσχυση 30 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς τριφυλλιού, ενώ εξειδικεύτηκε η οικονομική ενίσχυση των 80εκ ευρώ σε παραγωγούς βαμβακιού και σίτου. Θα λάβουν 20 με 30 ευρώ το στρέμμα για το βαμβάκι και 11 ευρώ το στρέμμα το σιτάρι.

«Φεύγουμε από μια δύσκολη κατάσταση στην οποία μας φέρνει το ΑΤΑΚ. Θα μεταφέρουμε αυτά που συζητηθήκαν στα μπλόκα. Οι αγρότες είναι αυτοί που θα διαμορφώσουν την άποψη αν είναι ευχαριστημένοι η όχι», ανέφερε ο πρόεδρος του Πανσερραϊκού αγροτικού συλλόγου, Διαμαντής Διαμαντόπουλος.

Στη συνάντηση μετείχαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, οι διοικητές της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής και του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καβαδάς.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε: «Η κυβέρνηση είναι δίπλα στο πλευρό των αγροτών ότι επιχειρούμε με κάθε δυνατό τρόπο να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα ή παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν, κυρίως όμως στη δεδομένη δική μας διάθεση να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε όλους τους Έλληνες παραγωγούς, όπως σας είπα και νωρίτερα, αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο».

Ο Γιάννης Βογιατζής, μέλος της επιτροπής μπλόκων στα πράσινα φανάρια, είπε πως: «Είμαστε ικανοποιημένοι που άρχισε ο διάλογος. Περιμένουμε την επιτροπή να μας φέρει τα θετικά νομίζω αποτελέσματα και από κει και πέρα ο κόσμος να αποφανθεί εάν υπάρχει λύση κάποιων προβλημάτων ή όχι».

Στη συνάντηση συζητήθηκε και το θέμα της ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.