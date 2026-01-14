Τουρκικό κατασκοπευτικό πέταξε κάθετα στην καρδιά του Αιγαίου – 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου – ΦΩΤΟ

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

τουρκικό κατασκοπευτικό,ATR-72

Οι Τούρκοι συνεχίζουν να κλιμακώνουν κάθε μέρα και περισσότερο στο Αιγαίο, επιβάλλοντας ως καθημερινότητα πλέον τις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Σήμερα πέταξε τουρκικό κατασκοπευτικό κάθετα στην καρδιά του Αιγαίου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Μετά τις χθεσινές πτήσεις μαχητικών F-16 της τουρκική πολεμικής αεροπορίας στον Εθνικό Εναέριο Χώρο και τις αναχαιτίσεις από ελληνικά μαχητικά, σήμερα ένα τουρκικό κατασκοπευτικό πέταξε στην καρδιά του Αιγαίου, αψηφώντας επιδεικτικά τους Κανόνες Εναέριας Κυκλοφορίας (KEK) στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδια πτήσης και βεβαίως χωρίς ποτέ να απαντήσει το πλήρωμά του στις ειδοποιήσεις του ασυρμάτου από το ελληνικό κέντρο ελέγχου πτήσεων.

Συνεχίζοντας την προκλητική του πτήση, όπως την κατέγραψε το italmilradar βάσει του ηλεκτρονικού ίχνους από το σύστημα γεωεντοπισμού, τεμάχισε κάθετα το Αιγαίο, πετώντας στο όριο που οι Τούρκοι το αποκαλούν ως «γαλάζια πατρίδα».

Ενώ η περιπολία πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου εντός της Περιοχής Πληροφοριών Πτήσης του FIR Αθηνών, παραβίασε 7 φορές τον ελληνικό εναέριο χώρο, διατηρώντας έναν ακριβή διαχωρισμό που αντικατοπτρίζει ένα καθιερωμένο αλλά συχνά αμφιλεγόμενο επιχειρησιακό μοτίβο.

Η σημερινή πτήση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο βαθμονομημένης σηματοδότησης. Επιδεικνύει επιμονή από την Τουρκία, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει την εύθραυστη ισορροπία που χαρακτηρίζει τις τουρκικές αεροπορικές και ναυτικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο. Όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις, η τουρκική αποστολή υπογραμμίζει πώς ακόμη και οι συνήθεις περιπολίες σε αυτήν την περιοχή φέρουν στρατηγικό βάρος πολύ πέρα από τον άμεσο επιχειρησιακό τους σκοπό.

