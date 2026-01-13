Πέντε εισβολές τουρκικών μαχητικών στο ανατολικό Αιγαίο – Αερομαχίες και αναχαιτίσεις

  • Συνολικά 4 τουρκικά μαχητικά F-16 εισέβαλαν στο ανατολικό Αιγαίο, παραβιάζοντας 5 φορές τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν αερομαχίες και αναχαιτίσεις από ελληνικά F-16.
  • Άμεση ήταν η απάντηση της Πολεμικής Αεροπορίας, με συνολικά 6 οπλισμένα μαχητικά, τα οποία «αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική».
  • Παράλληλα, ένα τουρκικό drone τύπου AKINCI προχώρησε σε μία παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας του FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ανατολικά της Ρόδου.
Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Πέντε εισβολές τουρκικών μαχητικών στο ανατολικό Αιγαίο – Αερομαχίες και αναχαιτίσεις

Επιμένουν στην πρακτική των προκλήσεων οι Τούρκοι στο Αιγαίο, με συνολικά 4 μαχητικά F-16 να εισβάλλουν στο ανατολικό Αιγαίο, παραβιάζοντας 5 φορές τον Εθνικό Εναέριο Χώρα. Ακολούθησαν αερομαχίες και αναχαιτίσεις από ελληνικά F-16.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σε υψηλά επίπεδα επιμένουν να συντηρούν την ένταση στο Αιγαίο οι Τούρκοι. Νωρίς το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12.00, 2 ζεύγη τουρκικών μαχητικών εισέβαλαν στο ανατολικό Αιγαίο, ανάμεσα από Χίο – Σάμο, προχωρώντας σε 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Άμεση ήταν η απάντηση της Πολεμικής Αεροπορίας, με συνολικά 6 οπλισμένα μαχητικά.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ τα τουρκικά μαχητικά «αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική».

Παράλληλα ένα τουρκικό drone τύπου AKINCI προχώρησε σε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας του FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ανατολικά της Ρόδου.

