Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη στις 23 Ιανουαρίου – Ποιοι θα παραστούν

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης

Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη, πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του στην Ερέτρια, διοργανώνουν η οικογένεια και οι φίλοι του την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, στην ΕΣΗΕΑ.

Η εκδήλωση στη μνήμη του τέως Υπουργού και επί 33 χρόνια βουλευτού, είναι προγραμματισμένη για τις 18:00, στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας 20, 1ος όροφος).

Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν και θα παραστούν εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, πολικοί φίλοι του Σήφη Βαλυράκη, οι πρώην Πρωθυπουργοί της Ελλάδας Γιώργος Παπανδρέου και Αντώνης Σαμαράς, εκπρόσωποι αντιστασιακών οργανώσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων Κρητικών σωματείων.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Έλλη Στάη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τα αναδρομικά 2017–2019

Υπογεννητικότητα: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έρχονται αλλαγές στην τιμολόγηση ηλεκτρικών οχημάτων – Ποια αφορά

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Υπαγωγή και των οφειλών προς Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:44 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

FIR Αθηνών: Το πόρισμα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια – Το συμβάν οφείλεται σε «ψηφιακό θόρυβο»

Υποβλήθηκε, σήμερα, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, το πόρισμα της Επιτροπής ...
19:37 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Οι πρώτες δηλώσεις αγροτών μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη: «Κάναμε το καθήκον μας» – «Οι λύσεις δίνονται μέσα από διάλογο»

Για συνάντηση που έγινε σε καλό κλίμα έκαναν λόγο αγρότες που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον...
18:48 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Πετρούπολη: Ανήλικη έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας μέρα μεσημέρι σε στάση λεωφορείου

Ένα 13χρονο κορίτσι έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας χθες το μεσημέρι (Δευτέρα 12/1) ...
18:09 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Βριλήσσια: Συνελήφθη 49χρονος για παιδική πορνογραφία – Εντοπίστηκαν τουλάχιστον 176 αρχεία με ανήλικα 

Από ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων συνελήφθη έπειτα από πολυήμερη έρευνα,...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι