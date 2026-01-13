Κυβερνητικές πηγές: «Παραγωγικές» και «χρήσιμες» οι συνομιλίες των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Τα θέματα που συζητήθηκαν

Σύνοψη από το

  • Μετά από 3,5 ώρες «παραγωγικές» και «χρήσιμες», ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.
  • Στη συνάντηση έγινε «μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση σε βάθος, τόσο για τα άμεσα όσο και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα», με θέματα όπως το κόστος παραγωγής, η νέα ΚΑΠ και ο ΕΛΓΑ.
  • Η συζήτηση θα συνεχιστεί με συνάντηση των εκπροσώπων με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ ο Πρωθυπουργός θα έχει ειδική σύσκεψη για ζητήματα κτηνοτροφίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μέγαρο Μαξίμου

Μετά από 3,5 ώρες παραγωγικές και χρήσιμες, ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

«Έγινε μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση σε βάθος, τόσο για τα άμεσα όσο και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα», προσθέτουν οι κυβερνητικές πηγές και επισημαίνουν ότι μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

2) Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

3) Νέοι αγρότες

4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

5) Πράσινη μετάβαση

6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

7) Νέα ΚΑΠ – πανελλαδικός διάλογος

8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες – βασική και οικολογικά σχήματα

9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή – νέο μοντέλο

10) Κόστος παραγωγής – ρεύμα και πετρέλαιο – επικαιροποίηση μεθοδολογίας

11) Ενίσχυση μηδικής στις κόκκινες περιοχές

12) Ενίσχυση θερμοκηπίων

13) Υποδομές – αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

14) Κλιματική αλλαγή – λειψυδρία

15) Εργάτες γης

16) ΕΛΓΑ – αλλαγή κανονισμού

17) Εκπαίδευση αγροτών

18) Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης αγροτικής γης

19) Τιμές φυτοφαρμάκων

20) Ευλογιά

Σημειώνεται ότι σε λίγη ώρα αναμένεται δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος στο επόμενο διάστημα θα έχει ειδική σύσκεψη για τα ζητήματα της κτηνοτροφίας, με έμφαση στην καταπολέμηση της ευλογιάς και στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου όσων θανάτωσαν ζώα.

Η σημερινή συζήτηση για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν θα συνεχιστεί με συνάντηση των εκπροσώπων με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τα αναδρομικά 2017–2019

Υπογεννητικότητα: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έρχονται αλλαγές στην τιμολόγηση ηλεκτρικών οχημάτων – Ποια αφορά

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Υπαγωγή και των οφειλών προς Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:46 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Ουσιαστική και ειλικρινής η συνάντηση με τους αγρότες – Δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες

«Η σημερινή, πολύ ουσιαστική και ειλικρινής συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών απ’ όλη τη χώρα ν...
19:41 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1 για αγρότες: Θα γίνουν βελτιώσεις στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στο τιμολόγιο του ρεύματος

Στη σημερινή συνάντηση που είχαν αγρότες με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρθηκε ο Κ...
19:26 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Πέντε εισβολές τουρκικών μαχητικών στο ανατολικό Αιγαίο – Αερομαχίες και αναχαιτίσεις

Επιμένουν στην πρακτική των προκλήσεων οι Τούρκοι στο Αιγαίο, με συνολικά 4 μαχητικά F-16 να ε...
18:30 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών στο Μαξίμου: «Παράθυρο» για βελτιώσεις  – Τα θέματα που έχουν μπει στο τραπέζι της πολύωρης συζήτησης

Πάνω από 2 ώρες διαρκούν οι συζητήσεις ανάμεσα στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αγ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι