Βρετανία, Γαλλία και Πορτογαλία διαμαρτύρονται στους πρεσβευτές του Ιράν για την «βάναυση δολοφονία διαδηλωτών»

Σφοδρές διαμαρτυρίες για την ωμή βία απέναντι στους διαδηλωτές στο Ιράν, εκ μέρους των κρατικών αρχών υπέβαλαν την Τρίτη Λονδίνο, Παρίσι και Λισαβώνα στους Ιρανούς πρεσβευτές, που φιλοξενούν.

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ιβέτ Κούπερ επέκρινε την ηγεσία του Ιράν για τη «φρικώδη και βάναυση δολοφονία» διαδηλωτών, λέγοντας πως η Βρετανία κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν προκειμένου να υπογραμμίσει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει με τους πιο ισχυρούς όρους τη φρικώδη και βάναυση δολοφονία Ιρανών διαδηλωτών και απαιτούμε από τις ιρανικές αρχές να σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών τους», δήλωσε η Κούπερ στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Είπε επίσης πως ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τη Μέση Ανατολή κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή στη Βρετανία προκειμένου να υπογραμμίσει «τη σοβαρότητα αυτών των ωρών και να καλέσει το Ιράν να απαντήσει στις φρικτές αναφορές που λαμβάνουμε» και οι οποίες μιλούν για «χιλιάδες θανάτους».

Η Κούπερ είπε στους βουλευτές ότι η Βρετανία θα καταθέσει νομοσχέδιο για την εφαρμογή και άλλων κυρώσεων και τομεακών μέτρων κατά του Ιράν.

Το Παρίσι

Η Γαλλία κάλεσε επίσης τον Ιρανό πρέσβη στο Παρίσι για να καταγγείλει, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, την «κρατική βία που έχει εξαπολυθεί αδιακρίτως εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών».

Για τον Ζαν-Νοέλ Μπαρό, η καταστολή των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν το Ιράν από τις 28 Δεκεμβρίου του 2025 είναι «απαράδεκτη, αφόρητη και απάνθρωπη». «Μετέφερα αυτήν την καταδίκη στον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών και θα την επαναλάβω στον Ιρανό πρέσβη στη Γαλλία, τον οποίο κάλεσα σήμερα», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα πως «δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία σε όσους στρέφουν τα όπλα τους εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών».

Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Φινλανδίας, της Πορτογαλίας και του Βελγίου, ανακοίνωσαν επίσης σήμερα ότι τα υπουργεία Εξωτερικών τους κάλεσαν τον εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη χώρα τους για να διαμαρτυρηθούν για τη βία με την οποία αντιμετωπίζονται οι διαδηλωτές.

Η Πορτογαλία

Από την πλευρά της, η Πορτογαλία κάλεσε επίσης τον πρεσβευτή του Ιράν στη Λισαβόνα για να του γνωστοποιήσει «τη σφοδρή καταδίκη» της για τη «βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων» των τελευταίων ημερών εναντίον του καθεστώτος της Τεχεράνης.

«Εξάλλου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συντονισμού, η Πορτογαλία είναι έτοιμη να ενισχύσει τις κυρώσεις κατά του Ιράν», διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών στον λογαριασμό του στο X.

Η Λισαβόνα κάλεσε επίσης «να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των Ιρανών πολιτών».

Ποιες χώρες πλήττουν οι νέοι δασμοί του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επιβάλλει δασμούς ύψους 25% σε όλες τις χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν. Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Τεχεράνης είναι οι εξής:

Κίνα

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορείου, πάνω από το ένα τέταρτο των εμπορικών συναλλαγών του Ιράν το 2024 ήταν με την Κίνα: εισαγωγές ύψους 18 δισεκ. δολαρίων και εξαγωγές 14,5 δισεκ. δολαρίων.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το 2022 οι ιρανικές εξαγωγές στα ΗΑΕ έφτασαν τα 6 δισεκ. δολάρια και οι εισαγωγές τα 18 δισεκ. δολάρια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ανέφερε ότι τα ΗΑΕ πουλούν στο Ιράν χρυσό, κινητά τηλέφωνα και αραβόσιτο και σε αντάλλαγμα εισάγουν υδρογονάνθρακες.

Τουρκία

Οι τουρκικές εισαγωγές από το Ιράν ξεπέρασαν τα 6 δισεκ. δολάρια το 2022, ενώ οι εξαγωγές έφτασαν τα 5,8 δισεκ. την ίδια χρονιά, με βάση στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ρωσία

Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι εισαγωγές ιρανικών προϊόντων έφτασαν τα 690 εκατ. δολάρια το 2022 και οι εξαγωγές ρωσικών προϊόντων στο Ιράν σχεδόν το 1,5 δισεκ. δολάρια.

Η Ρωσία πουλάει δημητριακά, χρυσό και ξυλεία στο Ιράν, σε αντάλλαγμα για αγροτικά προϊόντα.

Ισχυρές εμπορικές σχέσεις με την Τεχεράνη έχουν επίσης οι Γερμανία, Ιράκ, Ινδία, Ταϊλάνδη, Σρι Λάνκα Ιαπωνία και Φιλιππίνες.