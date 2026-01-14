Αγρότες: «Ναι» σε διάλογο με την κυβέρνηση αποφάσισε η πανελλαδική επιτροπή – Κρατούν τα τρακτέρ στην άκρη 

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η σημερινή (14/1) συνεδρίαση της Πανελλαδικής Σύσκεψης των Μπλόκων των αγροτών, που ξεκίνησε στις 13:00 το μεσημέρι στον Παλαμά Καρδίτσας.

Η απόφαση των αγροτών είναι ότι λένε «ναι» στον διάλογο με τον Πρωθυπουργό, αναμένοντας τώρα, την ημερομηνία πραγματοποίησης της συνάντησης. Όπως αποφασίστηκε, οι δύο επιτροπές των 25 και 10 μελών που είχαν αρχικά προταθεί από τους αγρότες, θα μετατραπούν σε μία, που θα αριθμεί 30 μέλη.

Σημειώνεται ότι αρχικά υπήρχαν 2 προτάσεις από τους αγρότες, με την μια να λέει ότι θα γίνει διάλογος με παράλληλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, ενώ η άλλη έλεγε να γίνει διάλογος χωρίς την πραγματοποίηση συλλαλητηρίου.

Τελικά επικράτησε το «ναι» στον διάλογο χωρίς συλλαλητήριο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί, ωστόσο τα τρακτέρ, όπως λένε οι αγρότες, θα παραμείνουν στα μπλόκα.

Κυβέρνηση: Οι όροι για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό

Δεν πρόκειται η κυβέρνηση να αποδεχθεί πρόσωπα που ανήκουν στη σφαίρα του παραβατικού ή έχουν απασχολήσει τις έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως μεταδίδουν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι πολύ περισσότερο παραμένει και η ρητή προϋπόθεση οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί.

Η διαπραγμάτευση με τους αγροτοσυνδικαλιστές θα γίνει σε μικρές ομάδες, με περιορισμένη συμμετοχή παρατηρητών όπου κρίνεται απαραίτητο. Διατηρούνται οι όροι που έχουν τεθεί ευθύς εξ αρχής προς αυτούς σε ό, τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει ο διάλογος, δηλαδή μια ολιγομελή σύνθεση με μια μικρή ανοχή ενδεχομένως για την παρουσία κάποιων παρατηρητών.

Τέλος, δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για τον διάλογο, όπως επισημάνθηκε από αρμόδια στελέχη που συνομιλούσαν νωρίτερα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

