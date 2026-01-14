Φοινικούντα: O 22χρονος φερόμενος ως «φυσικός αυτουργός» υποστήριξε ότι φοβάται για τη ζωή του – Δεν αποκλείεται να υπήρχε και άλλο πρόσωπο στο κάμπινγκ

Για περίπου 7,5 ώρες παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος πλέον κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Κατά τη συμπληρωματική του απολογία, ανασκεύασε την πρότερη κατάθεσή του, υποστηρίζοντας ότι προχώρησε σε αυτή την αλλαγή για λόγους ηθικής τάξης απέναντι στον έτερο 22χρονο, τον οποίο αρχικά είχε κατονομάσει ως φυσικό αυτουργό.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο ίδιος ήταν εκείνος που μπήκε στο κάμπινγκ το μοιραίο βράδυ, χωρίς ωστόσο να εισέλθει στη ρεσεψιόν, όπου φέρεται να διαπράχθηκε η διπλή δολοφονία, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 22χρονος φερόμενος ως «φυσικός αυτουργός»

Όπως ανέφερε, άκουσε 3 πυροβολισμούς και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Απαντώντας σε επίμονες ερωτήσεις της ανακρίτριας σχετικά με τον τρόπο διαφυγής του, αρνήθηκε ότι μεταφέρθηκε από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Υποστήριξε ότι πέρασε τη νύχτα σε δασική περιοχή, όπου πέταξε σε γκρεμό τη θήκη της κιθάρας που φορούσε, και στη συνέχεια έφτασε μόνος του στην Καλαμάτα.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του επανέλαβε πολλές φορές ότι φοβάται τόσο για τη δική του ζωή όσο και για την ασφάλεια της οικογένειάς του.

Αρνείται ότι γνώριζε οτιδήποτε για το έγκλημα ο δεύτερος 22χρονος

Την ίδια ώρα, στο γραφείο της ανακρίτριας βρίσκεται και ο δεύτερος 22χρονος, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας στη διπλή δολοφονία και όχι εκείνη του φυσικού αυτουργού, όπως αρχικά. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, κ. Γκαβέλα, ο κατηγορούμενος αρνείται ότι γνώριζε οτιδήποτε για το έγκλημα και, κατ’ επέκταση, απορρίπτει και τον ρόλο της συνέργειας που του αποδίδεται.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή σε όλα τα επίπεδα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι θα υπάρξουν νέες εξελίξεις. Το βασικό ερώτημα που εξακολουθεί να απασχολεί τις ανακριτικές αρχές είναι ποιος πυροβόλησε το μοιραίο βράδυ. Στο κάδρο βρίσκονται τόσο ο 22χρονος που κατηγορείται πλέον ως φυσικός αυτουργός, παρότι το αρνείται, όσο και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, αυτόπτης μάρτυρας της υπόθεσης, ο οποίος βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος ως ηθικός αυτουργός.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρξε και άλλο πρόσωπο εντός του χώρου του κάμπινγκ, άγνωστο μέχρι στιγμής στις διωκτικές αρχές, γεγονός που ενισχύει τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης και κρατά ανοιχτό τον κύκλο των ερευνών.

