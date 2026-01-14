Φοινικούντα: «Μπήκα στο κάμπινγκ, αλλά δεν πυροβόλησα εγώ» – Τι αναμένεται να πει στην απολογία ο 22χρονος φερόμενος «φυσικός αυτουργός»

Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγούνται σήμερα οι δύο 22χρονοι, που έχουν συλληφθεί για το διπλό φονικό που σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες μετά και τα νέα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις αρχές στα μέσα του περασμένου Οκτωβρίου ως συνεργός, αλλά πλέον αντιμετωπίζει την κατηγορία του φυσικού αυτουργού της δολοφονίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη φίλου του.

Ο 22χρονος εμφανίζεται αποφασισμένος να πει την «αλήθεια» στη συμπληρωματική απολογία του, σήμερα, στην Α’ Ανακρίτρια Καλαμάτας. Στις προηγούμενες καταθέσεις του είχε πέσει σε σοβαρές αντιφάσεις και είχε δώσει ψευδή στοιχεία, όπως για τον τρόπο με τον οποίο έφτασε στην Καλαμάτα μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, ο 22χρονος, ο οποίος πλέον εκπροσωπείται από νέο συνήγορο, τον δικηγόρο Νικόλαο Αλετρά, καθώς και από τον δικηγόρο Καλαμάτας Αλέξανδρο Μαργέλη, προτίθεται να αλλάξει τις προηγούμενες καταθέσεις του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 22χρονος αναμένεται να δηλώσει ότι το μοιραίο βράδυ ήταν ο ίδιος που εισήλθε στον χώρο του κάμπινγκ –και όχι ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του Ι.Μ., όπως είχε αρχικά υποστηρίξει. Παράλληλα, αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πώς βρέθηκε στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα, καθώς και για το από πού παρέλαβαν το λευκό σκούτερ και τι απέγινε αυτό στη συνέχεια.

Τα «5 κρίσιμα λεπτά» – «Μπήκα στο κάμπινγκ, όχι όμως ως εκτελεστής»

Το πλέον κομβικό σημείο της απολογίας του 22χρονου είναι τα περίπου 5 λεπτά που φέρεται να βρέθηκε ο 22χρονος στη σκηνή του εγκλήματος, τόσο πριν όσο και μετά τη διπλή δολοφονία. Εκεί αναμένεται να «πιεστεί» ιδιαίτερα για να δώσει απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη.

Ο ίδιος, πάντως, φέρεται να αρνείται κατηγορηματικά ότι ήταν εκείνος που εκτέλεσε εν ψυχρώ τα δύο θύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, για το ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο Κώστα Τομαρά και τον 61χρονο Βασίλη Γιαννόπουλο, ο Χ.Τ. δεν προτίθεται να πει περισσότερα, είτε επειδή δεν γνωρίζει είτε επειδή φοβάται.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα πληροφορίες, έχει εκφράσει έντονους φόβους για τη ζωή του, ακόμη και εντός των φυλακών, όπου κρατείται το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Το μεγάλο αναπάντητο ερώτημα παραμένει: ποιο ήταν το πρόσωπο που πυροβόλησε και σκότωσε με πέντε σφαίρες τα δύο θύματα;

Στο «κάδρο» βρίσκονται πλέον τόσο ο 22χρονος Χ.Τ., που φέρεται να εισήλθε στο κάμπινγκ, όσο αναπόφευκτα και ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος είχε παρουσιαστεί αρχικά ως «αυτόπτης μάρτυρας» και βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού από τα μέσα Δεκεμβρίου, κατηγορούμενος ως ηθικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας.

«Επαγγελματικό χτύπημα»

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, από την πρώτη στιγμή το πρόσωπο που εκτέλεσε τους δύο άνδρες θεωρείται εξαιρετικά έμπειρο. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το περίστροφο που χρησιμοποίησε ο εκτελεστής.

Δεν αποκλείεται, πάντως, το ενδεχόμενο να υπήρχε εντός του χώρου του κάμπινγκ και τρίτο πρόσωπο, μέχρι στιγμής άγνωστο γύρω από την υπόθεση.

Οι τηλεφωνικές συνδέσεις

Επιβαρυντικές για τον 22χρονο που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός, είναι και οι τηλεφωνικές επισυνδέσεις μέσω πακιστανικών τηλεφώνων, οι οποίες φέρεται να τον συνδέουν με τους τρεις κατηγορούμενους που προφυλακίστηκαν τον Δεκέμβριο:

τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ,

τον 31χρονο εργοδότη του επιχειρηματία από την Αττική, οι οποίοι κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί,

καθώς και τον 30χρονο συνέταιρο του επιχειρηματία από την Αθήνα, ο οποίος έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος ως συνεργός.

Οι αναζητήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Ιδιαίτερη αίσθηση έχουν προκαλέσει και οι ενδείξεις που βαρύνουν τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος φέρεται να είχε πραγματοποιήσει αναζητήσεις σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης με ερωτήματα, μεταξύ άλλων, όπως:

«Πώς μπορεί να γίνει το τέλειο έγκλημα»,

«Πώς κρύβονται ίχνη από περίστροφο και ρούχα»,

«Πώς να επενδύσει 3 εκατ. ευρώ».

Πιθανή διεύρυνση των κατηγορουμένων

Η έμπειρη ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση όλους αυτούς τους μήνες, αναμένεται να πιέσει τον 22χρονο φερόμενο ως ηθικό αυτουργό, ώστε να δώσει απαντήσεις που θα ρίξουν φως στη διπλή δολοφονία.

Σε καλύτερη μοίρα φέρεται να βρίσκεται πλέον ο άλλος 22χρονος Ι.Μ., στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού και όχι του φυσικού αυτουργού, θέση στην οποία επιμένει από την πρώτη στιγμή. Φέρεται να είχε ρόλο οδηγού του λευκού σκούτερ το μοιραίο βράδυ.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, αναμένεται και ο ίδιος, κατά την συμπληρωματική του απολογία, σήμερα, να εισφέρει περισσότερα στοιχεία σε σχέση με την πρώτη του απολογία, στο μέτρο όσων γνωρίζει.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι θεωρείται δεδομένο πως μετά το πέρας των σημερινών συμπληρωματικών απολογιών η ανάκριση θα παραμείνει ανοιχτή, αφού, μέχρι η υπόθεση να φτάσει στις αίθουσες των δικαστηρίων, δεν αποκλείεται οι κατηγορούμενοι να είναι τελικά περισσότεροι από πέντε.