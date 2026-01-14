Γιώργος Φίλης στον Realfm 97,8: Θεωρώ ότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια κίνηση των Αμερικανών σε μία προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν

Για τις εξελίξεις στο Ιράν μίλησε ο διδάκτωρ γεωπολιτικής και καθηγητής γεωστρατηγικής, Γιώργος Φίλης στον Νίκο Χατζηνικολάου από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

«Φαίνεται ότι πάμε στον επόμενο γύρο επέμβασης της Δύσης στο Ιράν. Ο βασικότερος παράγοντας, εάν και εφόσον αποφασιστεί να γίνει προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος, θα είναι ο ίδιος ο λαός του Ιράν και ίσως οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν. Πρέπει να κάνουμε έναν διαχωρισμό: Υπάρχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν που είναι οι «πραιτωριανοί» του καθεστώτος και υπάρχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν. Δεν είναι το ίδιο πράγμα στον τρόπο λειτουργίας τους και δεν το ίδιο από επιχειρησιακή και ιδεολογικοπολιτική άποψη. Θεωρώ ότι σίγουρα θα έχουμε – δεν ξέρω αν είναι θέμα ωρών ή ημερών – κάποια κίνηση των Αμερικανών σε μία προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν», τόνισε ο κ. Φίλης.

«Οι μουλάδες στο Ιράν θεωρούν ότι είναι τοποτηρητές του Αλλάχ, του Θεού πάνω στη Γη. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα καθεστώς μεσαιωνικό σίγουρα, είναι αυτά που βλέπαμε στην Ιερά Εξέταση στην Ευρώπη τον Μεσαίωνα. Αυτά έχουν οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή, στη δική τους εκδοχή και του Σιιτικού Ισλάμ», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς εάν ανησυχεί ότι ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση θα μπορούσε να προκαλέσει γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή και σε αυτή την περίπτωση ποιοι θα μπορούσαν να σταθούν στο πλευρό του Ιράν, σημείωσε: «Είναι ενδεικτικό ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται εμφανώς αυτή τη στιγμή. Οι Αμερικανοί τους έχουν πει προφανώς να μην εμφανιστούν μπροστά γιατί αυτό θα δημιουργήσει περαιτέρω αντισυσπειρώσεις, εάν και εφόσον εμπλακεί άμεσα το Ισραήλ. Οι Ιρανοί, λοιπόν -εάν και εφόσον γίνει κάτι τέτοιο- θα χρειαστούν σίγουρα βοήθεια, οπότε θεωρώ ότι η Κίνα είναι πιο κοντά τους και θα επηρεαστεί. Γιατί η Κίνα έχει υπογράψει μία Λεόντειο συμφωνία τα τελευταία χρόνια με το Ιράν, ένα “μνημόνιο”, που καθιστά το Ιράν επί της ουσίας μία αποικία των Κινέζων και οσονούπω θα υπάρχουν και κινεζικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. Παίρνουν φθηνό πετρέλαιο από την περιοχή και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ζήτημα».

Ο άλλος που θα επηρεαστεί, όπως είπε ο κ. Φίλης, θα είναι η Ρωσία. «Υπενθυμίζω ότι στη δύσκολη στιγμή του καλοκαιριού του 2022 όταν υποχώρησαν οι Ρώσοι από αρκετές περιοχές της Ουκρανίας, αυτοί που βοήθησαν χαρακτηριστικά να κρατηθεί το μέτωπο των ρωσικών δυνάμεων μέχρι να ανασυνταχθούν οι δυνάμεις των Ρώσων ήταν οι Ιρανοί, που έστειλαν τα μη επανδρωμένα drones, που ήταν πολύ αποτελεσματικά και βοήθησαν πολύ να συγκρατήσουν το μέτωπο εκεί που ήθελαν οι Ρώσοι. Οπότε, θα υπάρξει ζήτημα και με τη Ρωσία. Βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι επειδή ο Πούτιν έχει απευθείας συνομιλίες με τον Τραμπ, η απόλυτη προτεραιότητα του Ρώσου προέδρου είναι η Ουκρανία, άρα μπορεί να μην θέλει να ανοίξει άλλα μέτωπα, αλλά σταδιακά χάνει συμμάχους».

Σε σχέση με τη Ρωσία που διατηρεί καλές σχέσεις με το Ιράν, ο διδάκτωρ γεωπολιτικής και καθηγητής γεωστρατηγικής είπε ότι «τον Ερντογάν τον ενώνει ο χρυσός, και με το Ιράν και με τη Βενεζουέλα και όχι μόνο. Μία αλλαγή στο Ιράν θα φέρει τη χώρα ξανά στους κόλπους των ατλαντικών θεσμών, που σημαίνει ότι θα μειωθεί η γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση, μία αλλαγή προσανατολισμού του Ιράν, σίγουρα θα μειώσει την αξία της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή».

Όσον αφορά την επανεμφάνιση του γιου του τελευταίου Σάχη και την επόμενη μέρα στο Ιράν, σε περίπτωση αλλαγής καθεστώτος, σχολίασε: «Κρίνοντας από το πώς λειτούργησαν στη Βενεζουέλα οι Αμερικανοί, εάν και εφόσον υπάρξει κάποια αλλαγή καθεστώτος, θα συνεργαστούν με τα μετριοπαθή στοιχεία του καθεστώτος, διότι η αλλαγή στην περιοχή σίγουρα δεν θέλουν οι Αμερικανοί να φέρει μία χαοτική κατάσταση, διότι αλλιώς θα εμπλακούν και όλοι οι γύρω της περιοχής. Άρα αν συμβεί κάποια αλλαγή, θα γίνει μία προσπάθεια φυγάδευσης του Χομεϊνί από τους συμμάχους του, και αντικατάσταση με κάποια πιο μετριοπαθή στοιχεία. Ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν για παράδειγμα, είναι πιο μετριοπαθής σε σχέση με τους μουλάδες. Βέβαια ο σάχης πάντα θα παίζει κάποιο ρόλο, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα το δει ο λαός του Ιράν. Έχουμε δει από την εμπειρία μας ότι αν δεν έχεις έτοιμη τη λύση, όταν θα γίνει εμπλοκή σε μία χώρα, ειδικά της συγκεκριμένης περιοχής και επέλθει αστάθεια, θα υπάρχουν τραγικές συνέπειες. Το είδαμε στο Ιράκ».