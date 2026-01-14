Συναγερμός στο Χαϊδάρι για λύκο στο Ποικίλο Όρος – Οι οδηγίες του Δασαρχείου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στον Δήμο Χαΐδαρίου για την παρουσία λύκου στην περιοχή του Ποικίλου Όρους, με το δασαρχείο να εκδίδει ανακοίνωση με αναλυτικές οδηγίες.
  • Το δασαρχείο Αιγάλεω επιβεβαίωσε την ύπαρξη του λύκου μετά από αναφορά συλλόγου, στέλνοντας επιστολή στον Δήμο Χαϊδαρίου με μέτρα προστασίας των πολιτών.
  • Μεταξύ των οδηγιών είναι η απαγόρευση παροχής τροφής και η προτροπή για θόρυβο σε βόλτες με σκύλους, ενώ οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα το Δασαρχείο για παρουσία λύκου.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

λύκος

Συναγερμός έχει σημάνει στον Δήμο Χαΐδαρίου για την παρουσία λύκου στην περιοχή του Ποικίλου Όρους. Το δασαρχείο μάλιστα εξέδωσε ανακοίνωση με αναλυτικές οδηγίες.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το δασαρχείο Αιγάλεω επιβεβαίωσε την ύπαρξη του λύκου μετά την αναφορά του Εξωραϊστικού, Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου «Δαφναίος Απόλλων».

Μετά την επιβεβαίωση στάλθηκε προς τον Δήμο Χαϊδαρίου επιστολή με οδηγίες, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν από ενδεχόμενους κινδύνους.

Αναλυτικά οι οδηγίες:

  • Απαγορεύεται η παροχή τροφής (όπως και σε όλα τα είδη της άγριας πανίδας)
  • Απαγορεύεται η εγκατάλειψη νεκρών ζώων και ζωικών υπολειμμάτων σε Δάση και Δασικές εκτάσεις και ιδιαίτερα κοντά σε εγκαταστάσεις, οικίες, στάνες κ.α.
  • Σε βόλτες των σκύλων με τον ιδιοκτήτη τους στην ύπαιθρος, θα πρέπει να προκαλείται κάποιος θόρυβος για να δηλώνεται η παρουσία ανθρώπων που τα συνοδεύουν.
  • Σε περίπτωση συνάντησης με λύκο/λύκους και όταν το ζώο/α είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από τα 50 μέτρα, παρακολουθούμε τη συμπεριφορά του/τους (συχνά παρατηρούν τους ανθρώπους από περιέργεια και όχι επιθετική διάθεση) και ποτέ δεν προσεγγίζουμε τα ζώα. Καλούμε το σκύλο μας κοντά μας. Σε περίπτωση όπου ο λύκος ή οι λύκοι πλησιάζουν, εκφραζόμαστε με επιθετικό τόνο φωνής.
  • Σε περιπτώσεις ή περιόδους όπου έχουν αναφερθεί περιστατικά συχνών εμφανίσεων λύκων σε μια περιαστική περιοχή, δεν αφήνουμε χωρίς επίβλεψη μικρής ηλικίας παιδιά να μετακινούνται ή να παίζουν μόνα τους στο ύπαιθρο. Προφανώς αυτό συνίσταται ως επιθυμητό μέτρο ασφάλειας και για άλλους συνηθέστερους και πιο κοινούς καθημερινούς κινδύνους.

Οι πολίτες παρακαλούνται, τέλος, «για την άμεση ενημέρωση του Δασαρχείου σε περίπτωση παρουσίας λύκου, καθώς παρατηρείται το φαινόμενο να εμφανίζονται φωτογραφίες ή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να έχει ενημερωθεί το Δασαρχείο».

