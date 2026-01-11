Δολοφονία στη Φοινικούντα: Πώς η AI «έκαψε» τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – Οι ύποπτες ερωτήσεις για το «τέλειο έγκλημα»

  • Εκατό ημέρες μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, η υπόθεση μπαίνει σε νέα, κρίσιμη φάση, με τον 22χρονο με τα αρχικά Χ.Τ. να κατηγορείται πλέον ότι εκείνος πάτησε τη σκανδάλη, κάτι που ο ίδιος αρνείται.
  • Στη λίστα των υπόπτων παραμένει και ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος ερευνάται για περίεργες αναζητήσεις σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με αποτυπώματα όπλων και εξαφάνιση ιχνών.
  • Οι συμπληρωματικές απολογίες αναμένεται να φωτίσουν ποιος πάτησε τη σκανδάλη, καθώς ο 22χρονος ενδέχεται να υποστηρίξει πως ούτε εκείνος ούτε ο συνεργός του πυροβόλησαν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι ο ανιψιός.
Εκατό ημέρες μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, η υπόθεση φαίνεται πως μπαίνει σε νέα, κρίσιμη φάση. Το μεσημέρι της Τετάρτης οι δύο 22χρονοι, που είχαν περάσει πρώτοι το κατώφλι των φυλακών, καλούνται τώρα να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, με το κατηγορητήριο πλέον να αλλάζει δραματικά, ενώ την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο 33χρονος ανιψιός του θύματος καθώς οι Αρχές εντόπισαν στο κινητό του ύποπτες αναζητήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 22χρονος με τα αρχικά Χ.Τ. που παραδόθηκε αυτοβούλως και υποστήριξε ότι ήταν απλώς συνεργός. Ο ισχυρισμός του ότι κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα, αλλά και το πού βρισκόταν μέχρι την επόμενη ημέρα, δεν έπεισαν ποτέ τις Αρχές.

Η πολύμηνη έρευνα, οι τηλεφωνικές επισυνδέσεις από πακιστανικά τηλέφωνα, το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις μαρτύρων, οδηγούν πλέον σε αλλαγή κατηγορίας.

Ο 22χρονος κατηγορείται πλέον ότι εκείνος πάτησε την σκανδάλη στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, ενώ ο ίδιος επιμένει ότι δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε.

«Ο χρόνος που ζητήθηκε από πλευράς υπεράσπισης ήταν μέχρι το επόμενο Σάββατο ή Κυριακή δηλαδή μία εβδομάδα ούτως ώστε να είναι επαρκής ο χρόνος για να μελετήσουμε τα στοιχεία. Η διάθεσή του είναι να τοποθετηθεί και να πει περισσότερες πληροφορίες και πράγματα για την συγκεκριμένη υπόθεση», δήλωσε ο δικηγόρος του, Νικόλας Αλετράς.

Ο 22χρονος αναμένεται να ερωτηθεί από την ανακρίτρια μεταξύ άλλων:

-Για το ποιος τους έδωσε το λευκό σκούτερ και τι απέγινε;

-Τι περιείχε η θήκη της κιθάρας;

-Ποιος κρατούσε το όπλο και πού κατέληξε;

-Τι συνέβη μέσα στη ρεσεψιόν, όπου δεν υπήρχαν κάμερες;

«Ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι ο ίδιος ο φυσικός αυτουργός και δευτερεύουσας σημασίας πληροφορίες όπως το σκούτερ ή η θήκη της κιθάρας και όλα αυτά νομίζω θα έχει και ο ίδιος τη διάθεση να απαντήσει και να τοποθετηθεί», προσθέτει ο δικηγόρος του, σύμφωνα με το Mega.

 

Τι απαντούσε το… ChatGPT στις ερωτήσεις του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Στη λίστα των υπόπτων για το διπλό φονικό πάντως παραμένει και ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Μάλιστα το γεγονός ότι αναγνώρισε ανεπιφύλακτα στη ΓΑΔΑ τον Ελληνοβρετανό ως φυσικό εκτελεστή, ενώ αρχικά είχε δώσει διαφορετική περιγραφή στις Αρχές, τον φέρνουν επίσης στο επίκεντρο των υπονοιών για τον «ψυχρό εκτελεστή» που σκότωσε με πέντε σφαίρες τα δύο θύματα.

Ο ανιψιός είναι προσωρινά κρατούμενος για ηθική αυτουργία, και ερευνάται και για περίεργες αναζητήσεις σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα έψαχνε, για αποτυπώματα όπλων, εξαφάνιση ιχνών από ρούχα και επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο ανιψιός ρωτούσε το ChatGPT ποιες θα ήταν οι πιθανότητες να συλληφθεί για ένα έγκλημα, εάν χρησιμοποιούσε μαύρο περίστροφο, στο οποίο δεν εμφανίζονται οι κάλυκες, δεν χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια έκανε μπάνιο και κοιμόταν.

Η απάντηση του ChatGPT ήταν πως δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα. Στη συνέχεια ρώτησε, εάν μένουν αποτυπώματα πάνω στα ρούχα, εάν αυτά πλυθούν με χλωρίνη, όπως του είπε μία γυναίκα φίλη του.

Ο δημοσιογράφος συμπλήρωσε πως ο 22χρονος που εμφανιζόταν αρχικά ως ο συνεργός, λίγες ώρες πριν παραδοθεί στην αστυνομία ήταν σε κοινό χώρο με τον εργοδότη του και φίλο του ανιψιού, και φαίνεται πως προετοίμαζαν τα όσα θα έλεγε στις Αρχές. Αυτό διαπιστώθηκε από το στίγμα των κινητών τους.

Οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων ίσως φωτίσουν, για πρώτη φορά, τι πραγματικά συνέβη, και τελικά ποιος πάτησε τη σκανδάλη.

Σύμφωνα με το Mega, ο 22χρονος ενδέχεται να υποστηρίξει στις Αρχές πως ούτε εκείνος αλλά ούτε ο 22χρονος συνεργός του πάτησαν τη σκανδάλη. Έτσι, μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πυροβόλησε ο ανιψιός.

Τέλος, ενδέχεται να κατηγορηθούν και δύο γυναίκες, οι οποίες φαίνεται πως συμμετείχαν στη μεταφορά του 22χρονου στα ΚΤΕΛ.

 

