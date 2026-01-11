Ανδρουλάκης στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δ. Μακεδονίας: Οι επόμενες εκλογές είναι ιστορική μάχη – Να ηττηθεί η αλαζονεία και η διαφθορά της ΝΔ

«Οι επόμενες εκλογές είναι μία μάχη ιστορική για την παράταξη που εμπέδωσε τη Δημοκρατία στην Ελλάδα, που έφερε την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική αξιοπρέπεια και αυτή τη μάχη πρέπει να την δώσουμε όλοι μαζί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής άσκησε έντονη κριτική στον πρωθυπουργό και τη ΝΔ για την ενεργειακή πολιτική της και τα αποτελέσματα της στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «σ’ αυτόν εδώ τον τόπο δε γίνεται δίκαιη πράσινη μετάβαση, αλλά ένα πάρτι ισχυρών οικονομικών συμφερόντων εις βάρος χιλιάδων πολιτών που βλέπουν τα παιδιά τους να φεύγουν στο εξωτερικό και τα χωριά τους να ερημώνουν…». Τόνισε ότι όποιοι πάρουν την απόφαση για ξαφνικό θάνατο της πέμπτης μονάδας στην Πτολεμαΐδα θα λογοδοτήσουν.

Τόνισε ότι «πρέπει στις επόμενες εθνικές εκλογές να ηττηθεί και η αλαζονεία και η διαφθορά και η αμετροέπεια του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ» και προανήγγειλε ότι -«επειδή η αλαζονεία, η αμετροέπεια και η αδικία εικονοποιείται με τον πιο βάναυσο τρόπο στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»- τα πρώτα ψηφοδέλτια που θα ανακοινώσει το ΠΑΣΟΚ θα είναι τα ψηφοδέλτια των τεσσάρων αυτών νομών. «Με στόχο», είπε, «το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο και η ΝΔ ηττημένη, για να βάλει μυαλό και να καταλάβουν πως όταν περιφρονούν ένα λαό, όταν περιφρονούν μια κοινωνία, η κοινωνία στέλνει μήνυμα νίκης, αξιοπρέπειας, προοπτικής και ελπίδας». Ανέφερε ότι τα ψηφοδέλτια αυτά θα ανακοινωθούν αμέσως μετά το Συνέδριο, «με στόχο το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα και να έχει ηττηθεί η αλαζονεία και η διαφθορά που οδηγεί την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε περιπέτειες, σε ανισότητες».

«Εμείς μιλάμε προγραμματικά και συγκεκριμένα, δεν αξιοποιούμε την απελπισία με συνθήματα και λαϊκισμούς, πάμε σε κάθε πολίτη και του λέμε ‘σε ακούμε και προτείνουμε αυτά’», είπε σχολιάζοντας ότι «τα πληρώσαμε ακριβά τα κόμματα με μεσσίες και τα κόμματα με λαϊκισμούς που λέγανε ότι θα φέρουν σεισάχθεια σε χιλιάδες δανειολήπτες και έδωσαν τα δάνεια τους στα funds και τους εκβιάζουν σήμερα». «Ζήσαμε τα κόμματα που λέγανε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια και φέρανε χειρότερα μνημόνια. Ζήσαμε και τα κόμματα όμως που λέγανε ότι θα επουλώσουν τα τραύματα στους θεσμούς και έφεραν χειρότερα τραύματα στους θεσμούς», πρόσθεσε, για να υποστηρίξει ότι ότι «μονόδρομος για την πολιτική αλλαγή είναι η νίκη της δημοκρατικής παράταξης».

Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «το Ταμείο Ανάκαμψης από χρυσή ευκαιρία το μετέτρεψαν σε χαμένη ευκαιρία» και πως «το κοινωνικό κράτος, τα δίκτυα, οι μεταφορές δεν ενισχύθηκαν, ούτε το παραγωγικό μοντέλο άλλαξε και οι ανισότητες αυξήθηκαν». Είπε ότι η Ελλάδα έχει εκπληρώσει λιγότερο από τα μισά ορόσημα και βρίσκεται στη 17η θέση, μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, και πως ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός επιβεβαιώνει τις ανησυχίες του ΠΑΣΟΚ: «Για την περίοδο 2026-2029 προβλέπεται μείωση της μεγέθυνσης του ΑΕΠ: από 2,2% το 2025 στο 1,3% το 2029». Τόνισε ότι όμως «ακόμα πιο ανησυχητική είναι η εικόνα των επενδύσεων: Από 5,7% σήμερα και 10,2% που υπολογίζεται του χρόνου, το 2029 καταρρέουν στο 0,8%». Σχολίασε ότι «μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, η ανάπτυξη μπαίνει στην κατάψυξη και αυτή είναι η προσωπική αποτυχία του Κυρ. Μητσοτάκη».

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ πάντα λέει πως για να έχουμε ανάπτυξη πρέπει να υπάρχουν ισχυροί θεσμοί, Δικαιοσύνη που λειτουργεί και ποιοτική δημοκρατία, «γιατί ακούν οι Έλληνες για τα δισεκατομμύρια που στέλνει η Ευρώπη αλλά βλέπουν τις τσέπες τους άδειες μετά από τις πρώτες 10 μέρες του μήνα…». «Η κυβέρνηση Καραμανλή οδήγησε την χώρα σε θεσμική κρίση μέσω μιας οικονομικής κρίσης, τώρα είναι πολύ πιθανό να πάμε στην οικονομική κρίση στο μέλλον λόγω της αδυναμίας των θεσμών να λειτουργήσουν σωστά. Και το βιώνουμε σε πολλές υποθέσεις: από τις υποκλοπές, την τραγωδία των Τεμπών, την σύμβαση της τηλεδιοίκησης μέχρι το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά κι άλλα καθημερινά ζητήματα όπως τα ΕΛΤΑ, τα κόκκινα δάνεια, τα funds».

Για τη Δυτική Μακεδονία: Παρέλασαν διάφοροι και σας είπαν ότι μπορούμε να φύγουμε από το εμπόριο ρύπων

Μιλώντας για τη Δυτική Μακεδονία σημείωσε πως την ωμή αλήθεια γι’ αυτά που περνούν σήμερα την είπε το ΠΑΣΟΚ, ενώ «εδώ παρέλασαν διάφοροι και σας είπαν ότι μπορούμε να φύγουμε από το εμπόριο ρύπων, ότι θα υπάρξουν ταμεία-σωσίβια, ότι αυτό που σχεδιάζουν είναι για το καλό σας και να τα αποτελέσματα». «Και δεν μιλάω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, μιλάω και για τους προηγούμενους, διότι η μεγαλύτερη εξάρτηση στο φυσικό αέριο έγινε με την εποχή Τσίπρα-Καμμένου και ο κ. Μητσοτάκης αντί να το ανατρέψει το συνεχίζει: ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα εις βάρος της κοινωνίας, εις βάρος της οικονομίας, εις βάρος της ανάπτυξης. Και μάλιστα την ώρα που μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη αλλάζουν στρατηγική γιατί μετά τις γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών καταλαβαίνουν ότι η μεγάλη εξάρτηση στο φυσικό αέριο είναι επικίνδυνη και οικονομικά και εθνικά και γεωπολιτικά», είπε.

Ανέφερε ότι την πέμπτη λιγνιτική μονάδα στην Πτολεμαΐδα, κόστους 1,5 δισ. ευρώ, από τις πιο σύγχρονες στην Ευρώπη, «που παίζει εθνικό ρόλο διότι μπορεί να συγκρατήσει το κόστος σε κρίσιμες στιγμές, τώρα θέλουν να την οδηγήσουν σε ξαφνικό θάνατο μετατρέποντας τη σε φυσικό αέριο, άρα ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση από τον ξένο παράγοντα». Τόνισε ότι «αυτό δεν είναι εθνική επιλογή, αυτό είναι καθαρά υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων της χώρας και αυτοί που θα το αποφασίσουν θα λογοδοτήσουν». Πρόσθεσε ότι «θα λογοδοτήσουν γιατί αντί να δώσουν ανανεώσιμες πηγές σε όποιο ενεργειακό χώρο έμεινε στους πραγματικούς παραγωγούς, αγρότες, κτηνοτρόφους, συνεταιριστές, μεταποιητές, συνεχίζουν κατά προτεραιότητα να δίνουν όρους σύνδεσης σε ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Θα λογοδοτήσουν γιατί υπάρχουν χωριά με τεράστια πάρκα ΑΠΕ δίπλα τους αλλά με ελάχιστα οφέλη, θα λογοδοτήσουν γιατί οι επιλογές τους υπονομεύουν και την σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη». Ρώτησε γιατί οι Γερμανοί «χρησιμοποιούν τα απώτατα τα όρια που δίνει η ΕΕ έως το 2038 και ο κ. Μητσοτάκης βιάζεται τόσο πολύ;», για να σχολιάσει ότι «τα ερωτήματα είναι ρητορικά, οι απαντήσεις είναι γνωστές, αυτές οι αποφάσεις δεν υπηρετούν την Δυτική Μακεδονία αλλά ούτε τον ελληνικό λαό, υπηρετούν αυτούς που στηρίζουν τον κ. Μητσοτάκη τους ισχυρούς οικονομικούς παίκτες της ενέργειας».

Υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι με εσάς και με το συμφέρον του ελληνικού λαού απέναντι σε αυτό το άδικο και επικίνδυνο σχεδιασμό» και πως «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και μέσα στη Βουλή και εδώ για να αποτρέψουμε αυτή την επικίνδυνη απόφαση». Πρόσθεσε ότι «αν νομίζει η ηγεσία της ΔΕΗ ότι -επειδή μας απαγόρευσε να μπούμε στη μονάδα με αστείες δικαιολογίες που εξέλειπαν όμως όταν ήρθε εδώ ο πρωθυπουργό—, θα μας απαγορέψουν να σηκώσουμε το ζήτημα αυτό, το ΠΑΣΟΚ θα βομβαρδίσει τη Νέα Δημοκρατία με επίκαιρες ερωτήσεις για να αποκαλύψει το μέγεθος του εμπαιγμό εις βάρος του ελληνικού λαού».

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι το όραμα του για τις περιφέρειες όπως η Δυτική Μακεδονία συμπυκνώνεται σε τρία πράγματα: ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, μεταποίηση, τουρισμός και πως αυτός ο τριγωνικός σχεδιασμός πρέπει να γίνει ναυαρχίδα της ανάπτυξης, με ειδικά φορολογικά κίνητρα, επένδυση στα δίκτυα, με ανανεώσιμες πηγές, με εκστρατεία ενημέρωσης ώστε να υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον εντός και εκτός Ελλάδας γι’ αυτό το νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Ανέφερε ότι στη Δυτική Μακεδονία λοιπόν δεν θέλουμε μόνο δική και πράσινη μετάβαση, δεν θέλουμε μόνο διασύνδεση της απολιγνιτοποίησης με την επένδυση στο δίκτυο και την αποθήκευση, χρειαζόμαστε κι άλλα πράγματα: δίκτυα μεταφορών, σιδηρόδρομο, επένδυση σε προϊόντα ανταγωνιστικά, κέντρο αποκατάσταση ζωικού κεφαλαίου και διασύνδεση με την έρευνα.

Μιλώντας για τον πρωτογενή τομέα είπε ότι οι άνθρωποι που βγήκαν στα μπλόκα είναι σε απόγνωση και πως η κοινωνία αυτή τη φορά δείχνει τέτοια ανοχή στα μπλόκα γιατί βλέπει την ερημοποίηση της επαρχίας. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι δεσμεύεται για ένα σύγχρονο ΟΠΕΚΕΠΕ που θα αξιοποιήσει όλες τις σύγχρονες δυνατότητες της τεχνολογίας για να παίρνουν τις βασικές ενισχύεις αυτοί που παράγουν και κανένας άλλος, ενώ η διοίκηση του δεν θα επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά θα αποφασίζεται με ανεξάρτητο ανοικτό διαγωνισμό και θα έχει κλειστή 5ετη θητεία για να μη μπορεί καμία κυβέρνηση να κάνει κομματικά παιχνίδια εις βάρος του πρωτογενή τομέα. Στις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ και η αναθεώρηση του κανονισμού ΕΛΓΑ και προσαρμογή τους στις νέες κλιματικές συνθήκες, 7 λεπτά την κιλοβατώρα και 5 ευρώ το μηνιαίο πάγιο, 120 δόσεις για οφειλές. Για το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει τροπολογία τρεις φορές στη Βουλή και η Νέα Δημοκρατία την αρνήθηκε «και τώρα είναι στα μέτρα που προτείνει για επίλυση του αγροτικού ζητήματος».

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε και βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με έμφαση στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ενώ υπογράμμισε και το σχέδιο του κόμματος για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών: «Εφάπαξ φορολόγηση μέχρι να βάλουν μυαλό και να αλλάξουν πολιτική. Τα παίρνουν από τον ελληνικό λαό; Με εφάπαξ φορολόγηση θα επιστρέφουν στον ελληνικό λαό μέχρι να δείξουν κατ’ ελάχιστο κοινωνικό πρόσημο».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ