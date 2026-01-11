ΗΠΑ: Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στέλνει εκατοντάδες επιπλέον αστυνομικούς στη Μινεσότα

Σύνοψη από το

  • Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ στέλνει «εκατοντάδες» επιπλέον αστυνομικούς στη Μινεσότα.
  • Η κίνηση αυτή έρχεται μία ημέρα αφότου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία στη Μινεάπολη για να διαμαρτυρηθούν για τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Γκουντ από έναν αστυνομικό της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE).
  • Οι νέες δυνάμεις θα αναπτυχθούν σήμερα και αύριο Δευτέρα για να ενισχύσουν την ασφάλεια των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης, ενώ περίπου 2.000 ομοσπονδιακοί αστυνομικοί έχουν ήδη σταλεί στην περιοχή στο πλαίσιο της μεγαλύτερης επιχείρησης που έχει κάνει ποτέ το υπουργείο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

αστθυ
(AP Photo/John Locher)

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ στέλνει «εκατοντάδες» επιπλέον αστυνομικούς στη Μινεσότα, μία ημέρα αφότου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία στη Μινεάπολη για να διαμαρτυρηθούν για τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Γκουντ από έναν αστυνομικό της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE), ανέφερε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ σε σημερινές της δηλώσεις.

Οι αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σήμερα και αύριο Δευτέρα για να ενισχύσουν την ασφάλεια των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης, Τελωνείων και Συνοριακής Περιπολίας που βρίσκονται ήδη στη Μινεσότα, δήλωσε η Νόεμ στην εκπομπή Sunday Morning Futures του τηλεοπτικού δικτύου Fox News. Περίπου 2.000 ομοσπονδιακοί αστυνομικοί έχουν ήδη σταλεί στην περιοχή Μινεάπολης-Σεντ Πολ, στο πλαίσιο της της μεγαλύτερης επιχείρησης που έχει κάνει ποτέ το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Οι νέες ενισχύσεις με αστυνομικές δυνάμεις είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν, παρόλο που περισσότερες από 1.000 συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είχαν προγραμματιστεί να γίνουν σε εθνικό επίπεδο αυτό το Σαββατοκύριακο, για την πίεση που ασκεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για απελάσεις και για τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Γκουντ την Τετάρτη από έναν αξιωματικό της ICE.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 κρυφά red flags στις σχέσεις που φαίνονται μόνο πάνω στο σεξ

Θαμπό και ταλαιπωρημένο δέρμα μετά τις γιορτές; Πώς να αποκτήσετε ξανά νεανική και σφριγηλή επιδερμίδα

Κινούμαι Ηλεκτρικά: Ποιοι μπορούν να λάβουν επιδότηση 3.000 ευρώ

Αναδρομικά έως 8.000 ευρώ σε συνταξιούχους: Ποιοι θα τα λάβουν

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:52 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Παχλαβί σε Τραμπ: Να κάνουμε το Ιράν ξανά μεγάλο – Είμαι έτοιμος να επιστρέψω

Μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ο εξόριστος γιος του πρώην σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί,...
21:07 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Η Κούβα απαντά στον Τραμπ: «Κανείς δεν μας υπαγορεύει τι θα κάνουμε – Είμαστε κυρίαρχο κράτος»

Άμεση ήταν η αντίδραση της Κούβας στις απειλητικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς νωρίτερα...
20:58 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Bloomberg: Βρετανία και Γερμανία συζητούν την παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία

Μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών, με επικεφαλής τη Βρετανία και τη Γερμανία, συζητά σχέδια για την ε...
20:15 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Οι Ουκρανοί έπληξαν πλατφόρμες πετρελαίου της ρωσικής Lukoil στην Κασπία – Βίντεο

Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα Κυριακή ότι έπληξαν τρεις πλατφόρμες...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι