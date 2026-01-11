Η Κούβα απαντά στον Τραμπ: «Κανείς δεν μας υπαγορεύει τι θα κάνουμε – Είμαστε κυρίαρχο κράτος»

Σύνοψη από το

  • Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προέτρεψε την Κούβα να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, διαφορετικά «ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – ΜΗΔΕΝ!».
  • Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, απέρριψε τις απειλές του Τραμπ, τονίζοντας ότι «Η Κούβα είναι ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. Κανείς δεν μας υπαγορεύει τι θα κάνουμε».
  • Ο Ντίας-Κανέλ πρόσθεσε ότι «Η Κούβα δεν επιτίθεται, δέχεται επιθέσεις από τις ΗΠΑ εδώ και 66 χρόνια» και είναι «έτοιμη να υπερασπιστεί την πατρίδα μέχρι την τελευταία σταγόνα αίματος».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κούβα
πηγή: Unspalsh

Άμεση ήταν η αντίδραση της Κούβας στις απειλητικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος προέτρεψε τη νησιωτική χώρα να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα λαμβάνει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα.

«ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – ΜΗΔΕΝ! Προτείνω ανεπιφύλακτα ότι θα κάνουν μία συμφωνία, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του, Truth ‌Social. «Η Κούβα έζησε για αρκετά χρόνια από τις μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ που έρχονταν από τη Βενεζουέλα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, απέρριψε τις απειλές του Τραμπ μέσω των social media, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν καμία ηθική εξουσιοδότηση για να επιβάλουν μια συμφωνία στην Κούβα.

«Η Κούβα είναι ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. Κανείς δεν μας υπαγορεύει τι θα κάνουμε», έγραψε ο Ντίας-Κανέλ στην πλατφόρμα X. «Η Κούβα δεν επιτίθεται, δέχεται επιθέσεις από τις ΗΠΑ εδώ και 66 χρόνια. Και δεν απειλεί – προετοιμάζεται, έτοιμη να υπερασπιστεί την πατρίδα μέχρι την τελευταία σταγόνα αίματος».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη συμφωνία που πρότεινε στην Κούβα.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 κρυφά red flags στις σχέσεις που φαίνονται μόνο πάνω στο σεξ

Θαμπό και ταλαιπωρημένο δέρμα μετά τις γιορτές; Πώς να αποκτήσετε ξανά νεανική και σφριγηλή επιδερμίδα

Κινούμαι Ηλεκτρικά: Ποιοι μπορούν να λάβουν επιδότηση 3.000 ευρώ

Αναδρομικά έως 8.000 ευρώ σε συνταξιούχους: Ποιοι θα τα λάβουν

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:52 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Παχλαβί σε Τραμπ: Να κάνουμε το Ιράν ξανά μεγάλο – Είμαι έτοιμος να επιστρέψω

Μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ο εξόριστος γιος του πρώην σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί,...
21:41 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στέλνει εκατοντάδες επιπλέον αστυνομικούς στη Μινεσότα

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ στέλνει «εκατοντάδες» επιπλέον αστυνομικούς στη Μινε...
20:58 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Bloomberg: Βρετανία και Γερμανία συζητούν την παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία

Μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών, με επικεφαλής τη Βρετανία και τη Γερμανία, συζητά σχέδια για την ε...
20:15 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Οι Ουκρανοί έπληξαν πλατφόρμες πετρελαίου της ρωσικής Lukoil στην Κασπία – Βίντεο

Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα Κυριακή ότι έπληξαν τρεις πλατφόρμες...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι