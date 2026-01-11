Η Κούβα απαντά στον Τραμπ: «Κανείς δεν μας υπαγορεύει τι θα κάνουμε – Είμαστε κυρίαρχο κράτος»

Άμεση ήταν η αντίδραση της Κούβας στις απειλητικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος προέτρεψε τη νησιωτική χώρα να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα λαμβάνει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα.

«ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – ΜΗΔΕΝ! Προτείνω ανεπιφύλακτα ότι θα κάνουν μία συμφωνία, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του, Truth ‌Social. «Η Κούβα έζησε για αρκετά χρόνια από τις μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ που έρχονταν από τη Βενεζουέλα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, απέρριψε τις απειλές του Τραμπ μέσω των social media, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν καμία ηθική εξουσιοδότηση για να επιβάλουν μια συμφωνία στην Κούβα.

«Η Κούβα είναι ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. Κανείς δεν μας υπαγορεύει τι θα κάνουμε», έγραψε ο Ντίας-Κανέλ στην πλατφόρμα X. «Η Κούβα δεν επιτίθεται, δέχεται επιθέσεις από τις ΗΠΑ εδώ και 66 χρόνια. Και δεν απειλεί – προετοιμάζεται, έτοιμη να υπερασπιστεί την πατρίδα μέχρι την τελευταία σταγόνα αίματος».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη συμφωνία που πρότεινε στην Κούβα.