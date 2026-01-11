Λένα Παπαληγούρα: Μου έχει τύχει να παίξω με ελάχιστους θεατές ανήμερα των Χριστουγέννων

  • Η Λένα Παπαληγούρα μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» για τη μητρότητα, δηλώνοντας πως «μου έδωσε τα πάντα» και την έκανε να δει ξανά τη ζωή από την αρχή.
  • Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε σε στιγμές που έτυχε να παίξει σε άδειες αίθουσες, ακόμη και ανήμερα των Χριστουγέννων με ελάχιστους θεατές.
  • Επίσης, εξομολογήθηκε ότι έχει νιώσει άβολα με ερωτήσεις σε συνεντεύξεις σχετικά με την πολιτική δραστηριότητα του πατέρα της, τονίζοντας ότι θέλει να γίνει γνωστή από τη δική της δουλειά.
Στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» μίλησε η Λένα Παπαληγούρα. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στη μητρότητα και σε στιγμές που έτυχε να παίξει σε άδειες αίθουσες.

Αρχικά, η Λένα Παπαληγούρα ανέφερε: «Μου έχει τύχει να παίξω με ελάχιστους θεατές ανήμερα των Χριστουγέννων. Ο σύζυγός μου δεν μου παραπονιόταν που δούλευα Χριστούγεννα. Από τότε που έχω κάνει παιδιά με θέλουν να είμαστε μαζί. Η μητρότητα μου έδωσε τα πάντα. Ευγνωμονώ τους γιους μου που με έκαναν να δω ξανά τη ζωή από την αρχή».

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έχω νιώσει άβολα με ερώτηση σε συνέντευξη. Στο παρελθόν ο πατέρας μου ήταν πιο ενεργητικός στην πολιτική και μου ρωτούσαν συνέχεια για τη δουλειά του, αλλά νομίζω πως έκανα σύντομα ξεκάθαρο ότι κάνω έναν δικό μου ξεχωριστό δρόμο και θέλω να γίνω γνωστή από τη δουλειά μου. Δεν το άφησα να με επηρεάσει».

 

 

20:26 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

19:31 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

17:45 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

15:29 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

