Οι Ουκρανοί έπληξαν πλατφόρμες πετρελαίου της ρωσικής Lukoil στην Κασπία – Βίντεο

Σύνοψη από το

  • Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα Κυριακή ότι έπληξαν τρεις πλατφόρμες γεωτρήσεων στην Κασπία Θάλασσα που ήταν ιδιοκτησίας της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρίας Lukoil.
  • Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, επλήγησαν οι πλατφόρμες V. Filanovsky, Yuri Korchagin και Valery Grayfer, οι οποίες, όπως αναφέρθηκε, «χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη του ρωσικού στρατού κατοχής».
  • Η ανακοίνωση ανέφερε πως «Καταγράφηκαν άμεσα πλήγματα» στις πλατφόρμες, προσθέτοντας ότι «Η έκταση των καταστροφών αξιολογείται».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα Κυριακή ότι έπληξαν τρεις πλατφόρμες γεωτρήσεων στην Κασπία Θάλασσα που ήταν ιδιοκτησίας της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρίας Lukoil.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση επλήγησαν οι πλατφόρμες, V. Filanovsky, ‍Yuri ‍Korchagin και Valery Grayfer.

“Οι υποδομές αυτές χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη του ρωσικού στρατού κατοχής. Καταγράφηκαν άμεσα πλήγματα. Η έκταση των καταστροφών αξιολογείται”, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 κρυφά red flags στις σχέσεις που φαίνονται μόνο πάνω στο σεξ

Θαμπό και ταλαιπωρημένο δέρμα μετά τις γιορτές; Πώς να αποκτήσετε ξανά νεανική και σφριγηλή επιδερμίδα

Πάσχα 2026: Πότε πέφτει φέτος και τι ισχύει για τις αμοιβές των εργαζομένων

Moody’s, DBRS και Scope: Πότε θα γίνουν οι νέες αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:16 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

«Κόλαση» στο Ιράν με πάνω από 500 νεκρούς – Ο Τραμπ ενημερώνεται την Τρίτη για τις επιλογές αντίδρασης, σενάριο για χτύπημα σε μη στρατιωτικούς στόχους

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματιστεί να ενημερωθεί την Τρίτη από ανώτερου...
18:50 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Νέο μήνυμα Παχλαβί στους Ιρανούς – «Κατεβείτε στους δρόμους»

Ο γιος και διάδοχος του τελευταίου μονάρχη του Ιράν Ρεζά Παχλαβί σε νέο του μήνυμα κάνει ξανά ...
17:15 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Νετανιάχου: Το Ισραήλ παρακολουθεί την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν

Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουρ...
16:58 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ισραήλ: Ο στρατός εξέδωσε προειδοποίηση για εκκένωση περιοχών στον Λίβανο – «Σύντομα θα χτυπηθούν στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ»

Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους συγκεκριμένης περιοχής...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι