Αλεξανδρούπολη: Σκηνές πανικού σε παραλιακό κατάστημα μετά το πέρασμα ανεμοστρόβιλου – Δείτε βίντεο

Σκηνές πανικού επικράτησαν μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα από το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου σε παραλιακό κατάστημα της Αλεξανδρούπολης.

Η κάμερα του καταστήματος κατέγραψε τα τρομακτικά δευτερόλεπτα που αναστάτωσαν τους πελάτες του μαγαζιού.

Ο συντονισμός, η επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι απαιτούμενες άμεσες ενέργειες για την προστασία των πολιτών και την αποκατάσταση των ζημιών καθώς και η «ταυτότητα» του έντονου καιρικού φαινομένου που έπληξε χθες το Δήμο Αλεξανδρούπολης ήταν στην ατζέντα της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).