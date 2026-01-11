«Καρφιά» Γεωργιάδη: Ας μην δεχόμαστε κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου, εμείς που δίνουμε μάχη

  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στην κοπή πίτας της ΝΔ Βριλησσίων και Μεταμόρφωσης, τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντάς την «όαση» σε μια χαώδη περιοχή.
  • Ο κ. Γεωργιάδης επανέφερε το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών, υποστηρίζοντας πως «από πίσω κρύβεται ένα μεγάλο πολιτικό σχέδιο για την ανατροπή της κυβέρνησης».
  • Κλείνοντας, άφησε αιχμές για τα εσωκομματικά της ΝΔ, καλώντας να μην δέχονται κριτική «από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου εμείς που δίνουμε μάχη για να μείνει η κυβέρνηση όρθια».
«Καρφιά» Γεωργιάδη: Ας μην δεχόμαστε κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου, εμείς που δίνουμε μάχη

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε το παρών στην κοπή της πίτας της οργάνωσης της ΝΔ Βριλησσίων και Μεταμόρφωσης, όπου, μεταξύ άλλων, βρήκε την ευκαιρία να πετάξει και «καρφιά» που θεωρείται ότι απευθύνονταν σε κάποιους από το εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης.

Αρχικά, ο κ. Γεωργιάδης τοποθετήθηκε για ευρύτερα θέματα πολιτικής και γεωστρατηγικής σημειώνοντας πως ” ζούμε σε πολύ περίεργη εποχή. Οι κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνται γύρω μας δημιουργούν την ανάγκη –  τεράστια ανάγκη να διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα όπως έχει. Το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ότι σε μια περίοδο και μια περιοχή χαώδη εμείς είμαστε όαση σταθερότητας. Θέλουμε μία τρίτη συνεχόμενη αυτοδυναμία, θα χρειαστεί απ όλους μας λίγη προσπάθεια παραπάνω Που πρέπει να το διατηρήσουμε με μια τρίτη εκλογική νίκη”.

Αμέσως μετά αναφέρθηκε στην τραγωδία των Τεμπών. Υπενθύμισε ότι πριν από δύο χρόνια έλεγε ότι δεν πρέπει να σας παρασύρει το συναίσθημα και ότι όλα αυτά που γίνονταν δεν ήταν αθώα και ότι από πίσω κρύβεται ένα μεγάλο πολιτικό σχέδιο για την ανατροπή της κυβέρνησης.

«Βλέπετε πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου τώρα και όλοι αυτοί που λέγανε ότι δεν το κάνουν για λόγους πολιτικούς, τελικά το κάνουν για λόγους πολιτικούς» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

“Φαντάζεστε αυτή η συγκλονιστική τραγωδία που έγινε στην Ελβετία να χε γίνει στην Ελλάδα; Τώρα θα ψάχναμε να βρούμε τον επιχειρηματία που ήταν φίλος του Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης του χε δώσει την άδεια και το είχαν στήσει…”

Το εσωκομματικό καρφί

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος, εμμέσως πλην σαφώς, στα εσωκομματικά της ΝΔ είπε ότι μερικές φορές μπορεί κάποιοι από εμάς να έχουμε ξεφύγει.

«Αν μιλάς και υπερασπίζεσαι ένα δύσκολο έργο θα σου φύγει και κανένας πόντος. Και για να το πω ανάποδα, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να φύγει κανένας πόντος δεν μιλάνε καθόλου Αν δεν μιλάς και καθόλου δεν θα σου ξεφύγει και τίποτα» είπε με νόημα ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και πρόσθεσε απευθυνόμενος στα στελέχη του κόμματος: «Να μην δεχόμαστε εύκολα την κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου εμείς που δίνουμε μάχη για να μείνει η κυβέρνηση όρθια».

19:48 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

