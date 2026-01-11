Προειδοποίηση Αρναούτογλου για τη Χαλκιδική: Κόκκινος συναγερμός τις επόμενες ώρες – Τα χιόνια θα φτάσουν στη θάλασσα

  • Ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί για απότομη αλλαγή του καιρού στην ορεινή Χαλκιδική και ειδικά στον δήμο Αριστοτέλη, ζητώντας την προσοχή των πολιτών από το απόγευμα της Κυριακής.
  • Η πρόγνωση κάνει λόγο για πτώση της θερμοκρασίας, χιονόπτωση σε χαμηλότερα υψόμετρα και παγετό, με τα χιόνια να αναμένεται να φτάσουν ως τη θάλασσα σε παραλιακές περιοχές.
  • Από τις 16:00 και μετά η εικόνα αλλάζει πιο ουσιαστικά, με τη χιονόπτωση να εμφανίζεται στα ημιορεινά και ορεινά, ενώ ο παγετός γίνεται καθοριστικός παράγοντας.
Την προσοχή όλων των πολιτών από το απόγευμα της Κυριακής και μετά στην ορεινή Χαλκιδική και ειδικά στον δήμο Αριστοτέλη, ζητά ο Σάκης Αρναούτογλου. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την απότομη αλλαγή του καιρού που φέρνει πτώση της θερμοκρασίας, χιονόπτωση σε χαμηλότερα υψόμετρα και παγετό που δυσκολεύει τις μετακινήσεις.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του ο Σάκης Αρναούτογλου εφιστά την προσοχή σε κατοίκους ή επισκέπτες της Χαλκιδικής, ενώ δίνει αναλυτική πρόγνωση καιρού για τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τον ίδιο τα χιόνια αναμένεται να φτάσουν ως τη θάλασσα αφού η πρόγνωση αναφέρει ότι χιόνια πρόκειται να πέσουν παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής όπως η Ιερισσός, η Ουρανούπολη, η Αμμουλιανή κ.α.

Για τα ορεινά της Χαλκιδικής τμήματα και κυρίως αυτά στο Δήμο Αριστοτέλη, έως και το τέλος της σημερινής ημέρας, η εξέλιξη του καιρού έχει ξεκάθαρα χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά και χρειάζεται προσοχή, κυρίως από το απόγευμα και μετά. Μιλάμε για ένα επεισόδιο που δεν αφορά μόνο τα ψηλά του δήμου, αλλά κατεβαίνει αισθητά χαμηλότερα υψομετρικά όσο προχωρά η ημέρα και πέφτει η θερμοκρασία.
Μέχρι το μεσημέρι η κατάσταση παραμένει ήπια σε όλη την περιοχή. Σε Ιερισσό, Ουρανούπολη, Στρατώνι, Νέα Ρόδα, Αμμουλιανή, Στάγειρα και Ολυμπιάδα έχουμε απλώς νεφώσεις κατά διαστήματα και θερμοκρασίες γύρω στους 5 με 6 βαθμούς, χωρίς φαινόμενα και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο θέμα στις μετακινήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις πιο εσωτερικές περιοχές, όπως Παλαιοχώρι, Βαρβάρα και Μεγάλη Παναγία, όπου μέχρι νωρίς το μεσημέρι ο καιρός δεν φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα.
Από το μεσημέρι όμως προς τις πρώτες απογευματινές ώρες, περίπου μεταξύ 14:00 και 15:00, εμφανίζονται τα πρώτα ασθενή φαινόμενα. Σε αυτή τη φάση μιλάμε κυρίως για βροχή ή χιονόνερο, με τα πρώτα χειμωνιάτικα στοιχεία να αφορούν κυρίως περιοχές όπως η Αρναία, η Βαρβάρα και τα ψηλότερα τμήματα γύρω από το Παλαιοχώρι και τη Μεγάλη Παναγία. Στα παραθαλάσσια, όπως Ιερισσός, Ουρανούπολη και Στρατώνι, τα φαινόμενα είναι περιορισμένα ή και ανύπαρκτα, όμως η θερμοκρασία αρχίζει σταδιακά να πέφτει.
Από τις 16:00 και μετά η εικόνα αλλάζει πιο ουσιαστικά. Η θερμοκρασία συνεχίζει να υποχωρεί και η χιονόπτωση αρχίζει να εμφανίζεται στα ημιορεινά και ορεινά, αρχικά με μικρή ένταση. Περιοχές όπως Αρναία, Βαρβάρα, Παλαιοχώρι, Μεγάλη Παναγία, αλλά και ορεινά τμήματα προς Στρατονίκη και Σταγείρα αρχίζουν να βλέπουν χιόνι να πιάνει. Γύρω στις 17:00 η θερμοκρασία φτάνει κοντά στο μηδέν και από τις 18:00 και μετά περνά σε αρνητικές τιμές. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η χιονόπτωση κατεβαίνει περίπου 300 με 400 μέτρα χαμηλότερα υψομετρικά σε σχέση με την αρχή των φαινομένων. Αυτό σημαίνει ότι περιοχές που αρχικά είχαν απλώς κρύο ή βροχή, θα αρχίσουν πλέον να βλέπουν χιόνι ή χιονόστρωση.
Από τις 19:00 έως και αργά το βράδυ έχουμε το κύριο μέρος του επεισοδίου. Η χιονόπτωση είναι συνεχής στα ημιορεινά και ορεινά, με πιο σταθερή εικόνα σε Αρναία, Βαρβάρα, Παλαιοχώρι, Μεγάλη Παναγία, Στρατονίκη και ορεινά τμήματα προς Στάγειρα, ενώ πλέον μπορεί να εμφανιστεί και σε χαμηλότερα υψόμετρα λόγω του γενικευμένου παγετού. Στα παραθαλάσσια, όπως Ιερισσός, Ουρανούπολη, Στρατώνι, Ολυμπιάδα και Αμμουλιανή, το χιόνι δεν φαίνεται να είναι το κύριο ζήτημα, όμως ο παγετός γίνεται καθοριστικός παράγοντας, ειδικά σε δρόμους με υγρασία, σκιά ή έντονη έκθεση στον βοριά.
Το μεγαλύτερο μέρος του χιονιού ανεμένεται κατα τη διάρκεια των βραδινών ωρών, με συνολικά ύψη της τάξης των 8 με 10 εκατοστών και τοπικά λίγο περισσότερο. Προς τα μεσάνυχτα τα φαινόμενα εξασθενούν, όμως οι θερμοκρασίες παραμένουν χαμηλές, κοντά στους μείον 3 με μείον 4 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι ο παγετός διατηρείται και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

