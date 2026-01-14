Άριελ Κωνσταντινίδη: «Σκέφτομαι προς το φθινόπωρο να βαπτιστούν και τα τρία παιδιά» – Το σπάνιο όνομα της κόρης της

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε συνέντευξη η Άριελ Κωνσταντινίδη. Η γνωστή ηθοποιός μιλώντας στη «Super Κατερίνα» αναφέρθηκε στα τρία παιδιά που έχει αποκτήσει, τους οχτώ ετών δίδυμους γιους της και την λίγων μηνών κόρη της, και εξομολογήθηκε πως σκέφτεται το φθινόπωρο να τα βαπτίσει. Επιπλέον, είπε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος σύντροφος στη ζωή της, δηλώνοντας όμως ότι της αρέσει «να έχω παρτενέρ σε αυτό το θαύμα της ζωής».

Σχετικά με τα παιδιά της, η Άριελ Κωνσταντινίδη ανέφερε πως: «Για εμένα είναι μεγάλη δημιουργικότητα το να φέρνεις στο κόσμο ένα παιδί και να το βλέπεις να αναπτύσσεται, να μεγαλώνει και να εξελίσσεται. Σκέφτομαι προς το φθινόπωρο να βαπτιστούν και τα τρία παιδιά. Την κόρη μου θα την πούμε Αουρέλια».

«Αυτή τη στιγμή δεν έχω σύντροφο. Έλλειψη δεν έχω, αλλά φυσικά και μου αρέσει να έχω παρτενέρ σε αυτό το θαύμα της ζωής. Κανένα διαζύγιο δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι εύκολο. Έχουμε καλή σχέση όσο χρειάζεται για να είμαστε καλοί συνεργάτες για τα παιδιά», εξήγησε σε άλλο σημείο.