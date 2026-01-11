Άριελ Κωνσταντινίδη: Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα

Για τα δύσκολα παιδικά χρόνια που είχε και τη ζωή σήμερα με τα τρία παιδιά της, μίλησε, μεταξύ άλλων, η Άριελ Κωνσταντινίδη σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα είπαμε;»

«Είναι δύσκολο να μεγαλώνω μόνη μου τα παιδιά μου. Παρόλο που μεγάλωσα με οικογένεια, δεν υπήρχε συνεργασία», είπε αρχικά η ηθοποιός.

«Αυτά που βιώνω σήμερα είναι επακόλουθα αυτών που έζησα σαν παιδί. Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα. Eγώ ντρεπόμουν, δεν ήθελα να διαφέρω. Άρα δεν ανήκα πουθενά. Ένιωθα ορφανό. Είναι άρα πολύ συμβολικός ο ρόλος που έπαιξα το 1981, η Άννυ, ένα ορφανό» ανέφερε. «Έψαχνα τρόπο να επιβιώσω σε ένα σπίτι πάρα πολύ λυπημένο. Υπήρχε λύπη, υπήρχε θυμός, μία σχεδόν νεκρή κατάσταση. Καλή σχέση υπήρχε αλλά ήταν χάος» συμπλήρωσε.

Σχετικά με σχόλια που έχει δεχτεί κατά καιρούς για την ηλικία στην οποία αποφάσισε να αποκτήσει το τρίτο της παιδί, είπε πως πρόκειται για μια απόφαση απολύτως συνειδητή και ώριμη, την οποία είχε επεξεργαστεί σε βάθος χρόνου, επισημαίνοντας ότι η μόνη της ανησυχία αφορά το πώς μπορεί αυτά τα σχόλια να επηρεάσουν τα παιδιά της στο μέλλον.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν με ενοχλούν τα σχόλια, με ενοχλεί μόνο πώς μπορεί αυτό να πειράξει κάποια στιγμή τα παιδιά μου, γιατί δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσουν, αλλά ήδη εγώ τους έχω πει ότι δεν μας αφορούν αυτά και ότι ο καθένας λέει αυτό που αφορά εκείνον. Εγώ ήμουν ξεκάθαρη για το τι θέλει η καρδιά μου. Ήταν ένας δρόμος σχεδόν 8 χρόνια, δεν είπα “ξύπνησα τώρα, είμαι 53 και θα το κάνω”. Είχα ήδη παιδιά, ήξερα ακριβώς πού πάω και ήταν πολύ συγκεκριμένες οι συνθήκες που εγώ ένιωθα καλά να το κάνω».