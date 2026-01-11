Ενισχύεται η αμυντική συνεργασία της Κύπρου με τις ΗΠΑ – Νέα έργα και εξοπλισμοί με επενδύσεις εκατομμυρίων

Σύνοψη από το

  • Η αμυντική συνεργασία Κύπρου – Ηνωμένων Πολιτειών εισέρχεται σε νέα, ενισχυμένη φάση, με τα επόμενα βήματα να αφορούν αμυντικές υποδομές και εξοπλισμό, στρατιωτική εκπαίδευση, πρόγραμμα κρατικής συνεργασίας και επιχειρησιακή ετοιμότητα.
  • Κομβικής σημασίας θεωρούνται η αναβάθμιση της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, η ενίσχυση της ναυτικής βάσης στο Μαρί και η δημιουργία εγκατάστασης πολλαπλών χρήσεων στο ΚΕΝ Λάρνακας, με χρηματοδότηση από αμερικανικούς στρατιωτικούς φορείς.
  • Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στον τομέα της εκπαίδευσης, με Κύπριους στρατιωτικούς να αποκτούν πρόσβαση, για πρώτη φορά, σε τρεις αμερικανικές στρατιωτικές ακαδημίες, ενώ η Κύπρος αναδεικνύεται στρατηγικός εταίρος υψηλής γεωπολιτικής αξίας για τις ΗΠΑ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κύπρος

Σε νέα, ενισχυμένη φάση εισέρχεται η αμυντική συνεργασία Κύπρου – Ηνωμένων Πολιτειών.  Όπως γράφει «Ο Φιλελεύθερος», τα επόμενα βήματα της συνεργασίας καταγράφονται σε αμερικανικό σημείωμα που περιήλθε σε γνώση της κυπριακής εφημερίδας και αφορούν τέσσερις βασικούς άξονες: αμυντικές υποδομές και εξοπλισμό, στρατιωτική εκπαίδευση, πρόγραμμα κρατικής συνεργασίας και επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Κομβικής σημασίας θεωρούνται η αναβάθμιση της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, η ενίσχυση της ναυτικής βάσης στο Μαρί με την κατασκευή ελικοδρομίου, καθώς και η δημιουργία εγκατάστασης πολλαπλών χρήσεων στο ΚΕΝ Λάρνακας, με χρηματοδότηση από αμερικανικούς στρατιωτικούς φορείς και τον λειτουργικό έλεγχο να παραμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Παράλληλα, εντός Ιανουαρίου αναμένεται επίσκεψη αντιπροσωπείας του αμερικανικού οργανισμού DSCA για ενημέρωση της κυπριακής πλευράς σχετικά με τα προγράμματα Foreign Military Sales και Excess Defense Articles, ενώ σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στον τομέα της εκπαίδευσης, με Κύπριους στρατιωτικούς να αποκτούν πρόσβαση, για πρώτη φορά, σε τρεις αμερικανικές στρατιωτικές ακαδημίες, συμπεριλαμβανομένου του West Point.

Το ρεπορτάζ επισημαίνει, επίσης, ότι η συνεργασία επεκτείνεται σε τομείς πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων, όπως η αεροπυρόσβεση και η κυβερνοάμυνα, ενώ σε πολιτικό επίπεδο αναδεικνύεται η Κύπρος ως στρατηγικός εταίρος υψηλής γεωπολιτικής αξίας για τις ΗΠΑ, σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρι έκανε σεξ μέσα σε μαγνητικό τομογράφο – Τι ανεξήγητο συνέβη, σύμφωνα με τους επιστήμονες;

Λίπος στην κοιλιά: Το μόνο που λειτουργεί για να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, σύμφωνα με ειδικό

Τραπεζικοί λογαριασμοί: Ποιες καταθέσεις μπαίνουν στο στόχαστρο της Εφορίας και γιατί

Χατζηδάκης: Το 2026 συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις- Τι είπε για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:37 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Προειδοποίηση Τραμπ για την Κούβα: «Πρέπει να κάνουν μία συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σήμερα ότι η Κούβα θα πρέπει να καταλήξει σε μία...
14:49 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Κύπρος: Θρίλερ με την εξαφάνιση Ρώσου επιχειρηματία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής στην Κύπρο ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον ε...
14:02 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ ότι υποκινούν τις διαδηλώσεις στο Ιράν – «Θέλουν να σπείρουν χάος και αταξία»

Σκληραίνει τη στάση της η Τεχεράνη που βάζει στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις, ενώ απειλεί κα...
13:46 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ουκρανία: Πάνω από 1.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς ρεύμα και θέρμανση – Οι ρωσικές δυνάμεις υποστηρίζουν πως κατέλαβαν χωριό στη Ζαπορίζια

Περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο, μετά...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι