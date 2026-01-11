Ενισχύεται η αμυντική συνεργασία της Κύπρου με τις ΗΠΑ – Νέα έργα και εξοπλισμοί με επενδύσεις εκατομμυρίων

Σε νέα, ενισχυμένη φάση εισέρχεται η αμυντική συνεργασία Κύπρου – Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως γράφει «Ο Φιλελεύθερος», τα επόμενα βήματα της συνεργασίας καταγράφονται σε αμερικανικό σημείωμα που περιήλθε σε γνώση της κυπριακής εφημερίδας και αφορούν τέσσερις βασικούς άξονες: αμυντικές υποδομές και εξοπλισμό, στρατιωτική εκπαίδευση, πρόγραμμα κρατικής συνεργασίας και επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Κομβικής σημασίας θεωρούνται η αναβάθμιση της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, η ενίσχυση της ναυτικής βάσης στο Μαρί με την κατασκευή ελικοδρομίου, καθώς και η δημιουργία εγκατάστασης πολλαπλών χρήσεων στο ΚΕΝ Λάρνακας, με χρηματοδότηση από αμερικανικούς στρατιωτικούς φορείς και τον λειτουργικό έλεγχο να παραμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Παράλληλα, εντός Ιανουαρίου αναμένεται επίσκεψη αντιπροσωπείας του αμερικανικού οργανισμού DSCA για ενημέρωση της κυπριακής πλευράς σχετικά με τα προγράμματα Foreign Military Sales και Excess Defense Articles, ενώ σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στον τομέα της εκπαίδευσης, με Κύπριους στρατιωτικούς να αποκτούν πρόσβαση, για πρώτη φορά, σε τρεις αμερικανικές στρατιωτικές ακαδημίες, συμπεριλαμβανομένου του West Point.

Το ρεπορτάζ επισημαίνει, επίσης, ότι η συνεργασία επεκτείνεται σε τομείς πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων, όπως η αεροπυρόσβεση και η κυβερνοάμυνα, ενώ σε πολιτικό επίπεδο αναδεικνύεται η Κύπρος ως στρατηγικός εταίρος υψηλής γεωπολιτικής αξίας για τις ΗΠΑ, σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.