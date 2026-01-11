Τένις: «Σήκωσε» το τρόπαιο στο Μπρίσμπεν ο Μεντβέντεφ – «Βασίλισσα» η Σαμπαλένκα με 22 τίτλους στην καριέρα της

Δυνατά ξεκίνησε ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ την πορεία της προετοιμασίας του προς το Australian Open, καθώς ο Ρώσος τενίστας νίκησε τον Αμερικανό Μπράντον Νακασίμα στον τελικό του Όπεν στο Μπρισμπέιν με 6-2, 7-6(1) και κατέκτησε το τρόπαιο. Ήταν ο 22ος τίτλος του Μεντβέντεφ σε επίπεδο ATP -σε 22 διαφορετικά τουρνουά- και ο πρώτος μετά τον περασμένο Οκτώβριο, όταν το άλλοτε Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης έβαλε τέλος στην… αναμονή 882 ημερών για ένα τρόπαιο, με τη νίκη του επί του Γάλλου Κορεντέν Μουτέ στον τελικό του Όπεν στο Αλμάτι.

Ο πρωταθλητής του U.S. Open για το 2021 αφιέρωσε τη νίκη στο προπονητικό επιτελείο και την οικογένειά του, έχοντας χάσει τα πρώτα γενέθλια της κόρης του, προκειμένου να παίξει στο τουρνουά. Ήταν η δεύτερη εμφάνιση του Μεντβέντεφ στο Μπρισμπέιν, με τον 29χρονο άσο να φτάνει ως τον τελικό το 2019, ενώ είναι ο πρώτος τίτλος του σε τουρνουά, με το οποίο αρχίζει τη σεζόν του, ύστερα από το τρόπαιο που κατέκτησε στο Σίδνεϊ το 2018.

Το Australian Open αρχίζει στις 18 Ιανουαρίου και ο Μεντβέντεφ θα επιδιώξει στη Μελβούρνη να δώσει συνέχεια στην καλή «εκκίνησή» του στη σεζόν.

Η Σαμπαλένκα «βασίλισσα» στο Μπρισμπέιν

Η Αρίνα Σαμπαλένκα κατέκτησε ακόμη έναν τίτλο στην Αυστραλία, καθώς νίκησε σήμερα τη Μάρτα Κόστιουκ στον τελικό του τουρνουά της κατηγορίας WTA 500 που ολοκληρώθηκε στο Μπρισμπέιν. Η Λευκορωσίδα τενίστρια επικράτησε με 6-4, 6-3, ύστερα από αγώνα που κράτησε μια ώρα και 18 λεπτά στην «Πατ Ράφτερ Αρίνα», και διατήρησε τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι. Το δεύτερο τρόπαιο της Σαμπαλένκα στο Μπρισμπέιν είναι συνολικά το πέμπτο της στην Αυστραλία και το 22ο στην καριέρα της, με αποτέλεσμα να ξεπεράσει τη συμπατριώτισσά της, Βικτόρια Αζαρένκα, και να είναι πλέον μόνη τρίτη στη λίστα με τους περισσότερους τίτλους μεταξύ των εν ενεργεία τενιστριών, πίσω από τις Βίνους Ουίλιαμς και Ίγκα Σβιάτεκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σαμπαλένκα κατέκτησε το τρόπαιο στο “Brisbane International” χωρίς να χάσει σετ, παρά τις προσπάθειες της 23χρονης Ουκρανής να το αλλάξει αυτό στο σημερινό τελικό.

Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

