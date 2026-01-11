Κλειστά την Δευτέρα τα σχολεία στη Φλώρινα 

Κλειστά θα παραμείνουν την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου τα σχολεία στη Φλώρινα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Αναλυτικά, με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας κ. Βασίλη Γιαννάκη, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας θα παραμείνουν κλειστά την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.