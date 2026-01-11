Σίσσυ Χρηστίδου για δήλωση Βαρουφάκη: «Εξοργίστηκα, δεν πίστευα ότι υπάρχει αυτή η περιγραφή»

Η Σίσσυ Χρηστίδου πήρε θέση μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» σχετικά με τη δήλωση του Γιάνη Βαρουφάκη για τη χρήση ναρκωτικών, η οποία προκάλεσε έντονες συζητήσεις. Όπως υπογράμμισε, τέτοιου είδους τοποθετήσεις δεν είναι σωστό να γίνονται στον δημόσιο λόγο, καθώς ενέχουν σοβαρούς κινδύνους.

«Κι εγώ εξοργίστηκα με αυτή τη δήλωση, δεν πίστευα ότι υπάρχει αυτή η περιγραφή. Δεν είναι αν έγινε στο διαδίκτυο ή την τηλεόραση. Είναι μια επικίνδυνη δήλωση και δεν θα έπρεπε να ακούγονται τέτοιες δηλώσεις διαφήμισης των ναρκωτικών και τι ωραία που ήταν και για 15 ώρες χόρευα. Δεν είναι ότι ένας άνθρωπος είπε την αλήθεια του, όπως είπε η Σοφία Μουτίδου. Επί της ουσίας συμφωνώ με τον Γιώργο Λιάγκα. Η διαχείριση είναι άλλο», είπε μεταξύ άλλων η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Η αλήθεια αυτή είναι επικίνδυνη κι από τη στιγμή που έχουμε δημόσιο λόγο πρέπει αν είμαστε προσεκτικοί. Δεν βγαίνουμε και λέμε την αλήθεια μας όποια κι αν είναι, γιατί μπορεί να επηρεάσει και να δώσει προτροπή σε νέα παιδιά να κάνουν πράγματα που είναι επικίνδυνα για τη ζωή τους. Το βρίσκω τρομερά προβληματικό και προβοκατόρικο», συμπλήρωσε η Σίσσυ Χρηστίδου.