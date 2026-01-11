Κορυδαλλός: Συνελήφθη 40χρονος για διατάραξη κοινής ησυχίας – Κατασχέθηκαν 6 ηχεία υψηλής ισχύος 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κορυδαλλός: Συνελήφθη 40χρονος για διατάραξη κοινής ησυχίας – Κατασχέθηκαν 6 ηχεία υψηλής ισχύος 

Σε κατάσχεση έξι ηχείων υψηλής ισχύος και δύο ενισχυτών ήχου προχώρησαν αστυνομικοί στον Κορυδαλλό, στο πλαίσιο ελέγχων για καταγγελίες περί διατάραξης κοινής ησυχίας, ενώ συνελήφθη ο 40χρονος ιδιοκτήτης της οικίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τις βραδινές ώρες της 10ης Ιανουαρίου 2026 από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, με τη συνδρομή δυνάμεων της Ο.Π.Κ.Ε. και της Άμεσης Δράσης, σε οικισμό της περιοχής του Κορυδαλλού.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντός της οικίας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η ηχητική εγκατάσταση, η οποία είχε τεθεί σε λειτουργία από τον ιδιοκτήτη, προκαλώντας όχληση στους περιοίκους.

Ο 40χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κορυδαλλού, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για διατάραξη κοινής ησυχίας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρι έκανε σεξ μέσα σε μαγνητικό τομογράφο – Τι ανεξήγητο συνέβη, σύμφωνα με τους επιστήμονες;

Λίπος στην κοιλιά: Το μόνο που λειτουργεί για να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, σύμφωνα με ειδικό

Τραπεζικοί λογαριασμοί: Ποιες καταθέσεις μπαίνουν στο στόχαστρο της Εφορίας και γιατί

Χατζηδάκης: Το 2026 συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις- Τι είπε για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:13 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Δήμος Αθηναίων: Έκτακτα μέτρα για άστεγους και ευάλωτους συμπολίτες μας λόγω χαμηλών θερμοκρασιών 

Σε επιφυλακή τίθεται ο Δήμος Αθηναίων λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, που αναμένονται τις επόμε...
14:57 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ρόδος: Ένοχος κρίθηκε διευθυντής ξενοδοχείου για τον θάνατο 3χρονου σε πισίνα το 2020

Το απόγευμα της Παρασκευής, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου έκρινε ένοχο διευθυντή ξενοδοχε...
14:17 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Δυτική Μακεδονία: Τα σημεία του οδικού δικτύου όπου η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με αντιολισθητικές αλυσίδες 

Αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων λόγω παγετού διεξά...
14:09 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Κλειστά την Δευτέρα τα σχολεία στη Φλώρινα 

Κλειστά θα παραμείνουν την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου τα σχολεία στη Φλώρινα, λόγω των δυσμενών και...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι