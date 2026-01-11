Στη Μαδρίτη τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Στην ατζέντα οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης - Βουλή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει τη Δευτέρα στη Μαδρίτη, όπου στις 13.00 θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Pedro Sanchez, ενώ στις 17.00 θα γίνει δεκτός από τον Βασιλιά της Ισπανίας Felipe VI, στο Βασιλικό Ανάκτορο Zarzuela.

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Ισπανία εδώ και 13 χρόνια και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σηματοδοτεί τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια διεθνή συγκυρία πολλαπλών προκλήσεων. Στην ατζέντα των συζητήσεων αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα διεθνούς, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Ελλάδα και Ισπανία, δυο χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και της Μεσογείου, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως το μεταναστευτικό και η κλιματική κρίση, ενώ έχουν συγκλίσεις απόψεων σε ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ και την ανάγκη στήριξης της πολιτικής συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στη βάση των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρι έκανε σεξ μέσα σε μαγνητικό τομογράφο – Τι ανεξήγητο συνέβη, σύμφωνα με τους επιστήμονες;

Λίπος στην κοιλιά: Το μόνο που λειτουργεί για να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, σύμφωνα με ειδικό

Τραπεζικοί λογαριασμοί: Ποιες καταθέσεις μπαίνουν στο στόχαστρο της Εφορίας και γιατί

Χατζηδάκης: Το 2026 συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις- Τι είπε για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:21 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Βελόπουλος: Ο επικίνδυνος πρωθυπουργός οφείλει τώρα να παραιτηθεί για να σωθεί η Ελλάδα

«Ένας πρωθυπουργός σε πανικό ο οποίος στην ίδια ανάρτηση υπερασπίζεται ταυτόχρονα το “δί...
14:25 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Φάμελλος: «Με το σημερινό του μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ξανά ότι είναι επικίνδυνος»

«Στο σημερινό του μήνυμα, ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το Διεθνές ...
12:00 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

«Ενεργή Μάχη»: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας – Τι προβλέπει 

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής...
11:28 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ανεπανάληπτη κυβίστηση – Σήμερα θυμήθηκε ξανά την αξία του διεθνούς δικαίου

«Ο Πρωθυπουργός σήμερα -και αφού προηγουμένως τον “άδειασαν ακόμη και βουλευτές του- επι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι