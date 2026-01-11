Φάμελλος: «Με το σημερινό του μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ξανά ότι είναι επικίνδυνος»

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, τονίζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το Διεθνές Δίκαιο» αφού «εξέθεσε και απομόνωσε επικίνδυνα τη χώρα» με τη δήλωσή του για τη Βενεζουέλα.
  • Ο κ. Φάμελλος ζητά «καθαρές κουβέντες» από τον πρωθυπουργό, ρωτώντας αν είναι «με το Διεθνές Δίκαιο ή με το «δίκαιο» του ισχυρού» και τονίζει ότι «δεν είναι αλά καρτ η απαίτηση τήρησης του Διεθνούς Δικαίου».
  • Παράλληλα, ο κ. Φάμελλος υπογραμμίζει ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βρήκε σήμερα ούτε μια λέξη να γράψει για τους αγρότες», σαράντα μέρες μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων και δύο μέρες πριν τη συνάντηση μαζί τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος

«Στο σημερινό του μήνυμα, ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το Διεθνές Δίκαιο! Αφού εξέθεσε και απομόνωσε επικίνδυνα τη χώρα με τη δήλωσή του την ημέρα της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και της απαγωγής Μαδούρο, τώρα προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος σχολιάζοντας την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ακόμα και σήμερα όμως, σημειώνει, «ο πρωθυπουργός φάσκει και αντιφάσκει επικίνδυνα. Από τη μία δηλώνει πως το Διεθνές Δίκαιο πρέπει να γίνεται σεβαστό, αλλά δεν τολμάει να καταδικάσει τις επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ».

«Χρειάζονται καθαρές κουβέντες κ. Μητσοτάκη. Είστε με το Διεθνές Δίκαιο ή με το «δίκαιο» του ισχυρού, που τσαλαπατά το πρώτο; Δεν είναι αλά καρτ η απαίτηση τήρησης του Διεθνούς Δικαίου. Οφείλει να είναι καθημερινά κορωνίδα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας. Είναι επικίνδυνη για την χώρα η ανευθυνότητα της κυβέρνησης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και Διεθνούς Δικαίου», αναφέρει ο κ. Φάμελλος σε ανάρτησή του στα social media.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως δεν βρήκε σήμερα ούτε μια λέξη να γράψει για τους αγρότες, σαράντα μέρες μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων και δυο μέρες πριν τη συνάντηση μαζί τους. Ούτε για την έγκριση από την κυβέρνησή του της συμφωνίας Mercosur. Υπάρχει πιο τρανταχτή απόδειξη της αδιαφορίας του, αλλά και του προσχηματικού χαρακτήρα του «διαλόγου» με τον αγροτικό κόσμο;

Το μόνο που απέδειξε ξανά με το σημερινό του μήνυμα, είναι ότι είναι επικίνδυνος» καταλήγει.

 

