Γεωργιάδης: Τα μπλόκα είναι μεγάλη αηδία, είναι φασισμός – Ο δρόμος ανήκει σε όλους

Σφοδρή κριτική στους αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις άσκησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στην εκπομπή του OPEN «10 Παντού», με τους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου. Ο Υπουργός χαρακτήρισε τις πολυήμερες κινητοποιήσεις «μεγάλη αηδία» και «φασισμό».

Απαντώντας στην επισήμανση ότι οι δηλώσεις του είναι σκληρές για ανθρώπους που βρίσκονται 45 ημέρες στους δρόμους, ο Άδωνις Γεωργιάδης έθεσε στο επίκεντρο το δικαίωμα των υπολοίπων πολιτών. «Πόσο πιο σκληρό είναι από έναν Έλληνα πολίτη που έχει πληρώσει με τους φόρους του τους δρόμους, έχει μια δουλειά που κρίνει επείγουσα και πρέπει να πάει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, και στον δρόμο κάποιος τον σταματά και του λέει “δώσε μου χαρτί γιατρού για να σε αφήσω να περάσεις”; Αυτό δεν είναι φασισμός; Είναι δημοκρατικό;» διερωτήθηκε.

Στο ερώτημα αν το μπλόκο αποτελεί δικαίωμα πολιτών ή μορφή διαμαρτυρίας, ο Υπουργός απάντησε κατηγορηματικά: «Είναι δικαίωμα των πολιτών ή είναι παρανομία; Πού το είδατε αυτό γραμμένο;». Υποστήριξε δε, ότι η κυβέρνηση επέλεξε συνειδητά να μη συγκρουστεί με τους αγρότες, παρά το γεγονός ότι –όπως είπε– πρόκειται για πράξεις παρεμπόδισης συγκοινωνιών.

Σε ερώτηση για το τι θα έπρεπε να γίνει, ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε: «Έχω πει από την αρχή ότι δεν είμαι υπέρ της βίας. Δεν θα έβαζα ποτέ τα τανκς να ανοίξουν οι δρόμοι, γιατί μόνο με τανκς ανοίγουν οι δρόμοι από τα τρακτέρ. Όμως ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί και αυτοί που εμπίπτουν στον νόμο παρεμπόδισης συγκοινωνιών πρέπει να υποστούν τις συνέπειες του νόμου». Τόνισε επανειλημμένα ότι «ο δρόμος δεν ανήκει σε καμία κοινωνική ομάδα» αλλά «σε όλους τους Έλληνες πολίτες».

Στη συζήτηση για το πώς οι αγρότες μπορούν να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους, ο Υπουργός διαφοροποίησε τη «συμβολική διαμαρτυρία» από τον παρατεταμένο αποκλεισμό: «Άλλο πράγμα μια συμβολική διαμαρτυρία, που κατεβαίνουν τα τρακτέρ στους δρόμους για να δείξουν τη διαφωνία τους και να κινητοποιήσουν την κυβέρνηση και την κοινωνία – κάτι στο οποίο έχουν δικαίωμα και στο οποίο είμαι υπέρ – και άλλο πράγμα η επί 45 ημέρες ταλαιπωρία των συμπολιτών τους».

Στο ερώτημα γιατί χρειάστηκαν τα μπλόκα για να ανακοινωθούν μέτρα στήριξης, όπως η επιδότηση στο ρεύμα και οι φοροαπαλλαγές στο πετρέλαιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε: «Δεν είναι έτσι, κάνετε λάθος. Ο πρωθυπουργός είχε καλέσει τους αγρότες σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου στις 13 Δεκεμβρίου. Εκείνοι δεν πήγαν».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το σκέλος της συζήτησης για τους αγροτοσυνδικαλιστές. Ο Υπουργός αμφισβήτησε την αντιπροσωπευτικότητα των μπλόκων, λέγοντας ότι «στην Ελλάδα υπάρχουν 300.000 τρακτέρ και στα μπλόκα κατέβηκαν, στο μέγιστο, 8.000». Υποστήριξε ότι «δεν είναι οι αγρότες», αλλά ένα μικρό κλάσμα τους.

«Το πιο αστείο βίντεο που είδα αυτή την περίοδο, να μου επιτρέψει ο κύριος Μαρούδας, είναι μια συνέντευξή του πριν 21 χρόνια στον αείμνηστο Λυριτζή, όπου λέει “εγώ δεν αντέχω” και ότι σε έναν χρόνο θα τα έχει παρατήσει γιατί χρεοκοπεί. Και μετά από 21 χρόνια είναι ακόμα στα μπλόκα και χρεοκοπεί», είπε χαρακτηριστικά.

«Εγώ έχασα τους γονείς μου 17 χρονών και άλλαξα δέκα δουλειές. Η δυσκολία της ζωής δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να αλλάξεις δουλειά». Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπάρχουν και πολιτικές ταυτότητες στον συνδικαλισμό, λέγοντας πως «άλλο ο αγρότης και άλλο ο αγρότης-συνδικαλιστής που κάνει 21 χρόνια καριέρα στα μπλόκα ως ΚΚΕ».

Κλείνοντας, ο Υπουργός τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι «κόμμα των αγροτών» και δεν αντιδικεί με τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. «Αγαπά τους αγρότες, μάχεται για να λύσει τα προβλήματά τους», είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτό «δεν αναιρεί πως τα μπλόκα, όταν παραλύουν τη χώρα για εβδομάδες, είναι ένα απαίσιο πράγμα και φασισμός».