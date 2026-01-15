Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα η πληρωμή των τελευταίων δικαιούχων του 2025

  • Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να μπουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οι τελευταίες επιστροφές ενοικίου για το 2025.
  • Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα ολοκληρώσει την πληρωμή όσων δικαιούχων υπέβαλαν διορθωτικές δηλώσεις ή δήλωσαν εκ νέου τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το διάστημα από 13 έως 30 Δεκεμβρίου.
  • Όσοι είχαν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες πριν από τις 13 Δεκεμβρίου, έχουν ήδη λάβει τα ποσά που δικαιούνταν, καθώς οι πρώτες πληρωμές έγιναν πριν την αλλαγή του χρόνου.
Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να μπουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οι τελευταίες επιστροφές ενοικίου για το 2025. Πρόκειται για το τελικό στάδιο του προγράμματος, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τη χρονιά που πέρασε και έδωσε οικονομική ανάσα σε χιλιάδες ενοικιαστές.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα ολοκληρώσει την πληρωμή όσων δικαιούχων υπέβαλαν διορθωτικές δηλώσεις ή δήλωσαν εκ νέου τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το διάστημα από 13 έως 30 Δεκεμβρίου.

Όσοι είχαν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες πριν από τις 13 Δεκεμβρίου, έχουν ήδη λάβει τα ποσά που δικαιούνταν, καθώς οι πρώτες πληρωμές έγιναν πριν την αλλαγή του χρόνου από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.

18:31 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

