Άρης – Βόλος 3-2: Νίκη με ανατροπή για τους Θεσσαλονικείς που ελπίζουν για Ευρώπη

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που τα είχε όλα, ο Άρης επικράτησε με 3-2 του Βόλου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για τη 2η αγωνιστική των Play Off 5-8 του πρωταθλήματος της Super League, αυξάνοντας τις πιθανότητές του να «πιάσει» τον Λεβαδειακό και την 5η θέση που -υπό προϋποθέσεις- οδηγεί στην Ευρώπη.

Σε παιχνίδι που έγινε… η ανατροπή της ανατροπής και είχε διψήφιο αριθμό (10 σε ποδοσφαιριστές συν τρεις στους πάγκους) κίτρινων καρτών, οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με τον Μάρτιν Χόνγκλα (17’), οι Θεσσαλοί «απάντησαν» με τους Ματίας Γκονζάλες (41’) και Γιάννη Κάργα (45’), αλλά οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου είπαν την τελευταία λέξη. Ισοφάρισαν με τον Ούρος Ράτσιτς (48’) και πήραν τη νίκη με τον Τίνο Καντεβέρε (76’), φτάνοντας μόλις στο δεύτερο «τρίποντο» εντός του 2026.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Άρη να είναι πιο επιθετικός αλλά και με πολλά νεύρα -τρεις κίτρινες στα πρώτα 15 λεπτά. Ο Καντεβέρε είχε μια καλή κεφαλιά στο 4’ που ανάγκασε σε επέμβαση τον Μάριο Σιαμπάνη, με την κινητικότητα των γηπεδούχων να ανταμείβεται εν τέλει στο 17ο λεπτό. Ο Καντεβέρε έστρωσε στον Χόνγκλα, που πλάσαρε με το δεξί από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, ανοίγοντας το σκορ. Παρθενικό γκολ για τον 28χρονο Καμερουνέζο μέσο με τους «κίτρινους».

Οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου θέλησαν να εκμεταλλευτούν την ορμή του γρήγορου γκολ. Ο Σιαμπάνης απέκρουσε δύσκολα το φάουλ του Ράτσιτς στο 27’, με τον Βόλο να υποχρεώνεται σε αναγκαστική αλλαγή στο ημίωρο, αφού ο αρχηγός Τάσος Τσοκάνης αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα. Αλλαγή που έφερε και αλλαγή σχηματισμού για τους Θεσσαλούς, αλλά και ευεργετικά αποτελέσματα. Σε φάση στην οποία ο Άρης ζήτησε πέναλτι πάνω στον Μπέντζαμιν Γκαρέ, ο Βόλος έφτασε, αρχικά, στην ισοφάριση. Από βαθιά μπαλιά, ο Ζαν Κάρλος Ουρτάδο με το κεφάλι τροφοδότησε τον Γκονζάλες, που με τρομερό αριστερό ψηλοκρεμαστό σουτ «ζωγράφισε» τον Γιώργο Αθανασιάδη για το 1-1 στο 41’.

Οι παίκτες του Κώστα Μπράτσου συνέχισαν εξίσου δυναμικά. Ο Ματίας Γκονζάλες με δυνατό σουτ απείλησε, με τον Φώτη Πολυχρόνη να δείχνει κόρνερ -οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν πως η μπάλα έφυγε άουτ. Από την εκτέλεση του κόρνερ με τον Τζόκα, ο Κάργας με δυνατή κεφαλιά έκανε το 1-2, κλείνοντας ιδανικά το ημίχρονο για τον Βόλο.

Στην ανάπαυλα οι δύο ομάδες έμαθαν για τη νίκη του ΟΦΗ επί του Λεβαδειακού, ένα επιπλέον κίνητρο. Ιδανικά, όμως, ξεκίνησε το δεύτερο για τον Άρη. Από φάση διαρκείας και προσπάθειες των Γιάννη Γιαννιώτα, Καντεβέρε, η μπάλα στρώθηκε στον Ράτσιτς. Ο Σέρβος μέσος σούταρε, η μπάλα κόντραρε λίγο στον Όρτουρ Χέρμανσον και πήρε όσο ύψος χρειαζόταν για να νικηθεί ο Σιαμπάνης.

Το σόλο του Γιαννιώτα (52’) δε βρήκε στόχο, η κεφαλιά του Κάργα (54’) κατέληξε στην αγκαλιά του Αθανασιάδη, ψηλά πέρασε το πλασέ του Χόνγκλα (57’) ενώ η απίθανη ατομική ενέργεια του Λάζαρου Λάμπρου (58’) δεν είχε ευτυχή κατάληξη, με το παιχνίδι να έχει πάρει… φωτιά. Στην οποία έριξε κι άλλο… λάδι η φάση του 61ου λεπτού, με τον Κάρλες Πέρεθ να ζητά πέναλτι σε μονομαχία του με τον Κάργα -Πολυχρόνης και VAR (Αθανάσιος Τζήλος, Γεώργιος Κόκκινος) είχαν άλλη άποψη.

Με το που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, ο Τάσος Δώνης (66’) δοκίμασε με σουτ εκτός περιοχής τα αντανακλαστικά του Σιαμπάνη, ενώ το άμεσο πλασέ του Καντεβέρε (70’) μετά το γύρισμα του Νοά Φαντιγκά πέρασε άουτ. Έξι λεπτά μετά, ήρθε το 3-2. Ο Καντεβέρε πήρε την κόντρα και την μπάλα από το κακό κοντρόλ του Μαρτίνες στη μεσαία γραμμή, διέσχισε το μισό γήπεδο και με το δεξί πλάσαρε εύστοχα τον Σιαμπάνη -γκολ που έψαχνε σε όλο το ματς ο 30χρονος φορ από τη Ζιμπάμπουε κι ήταν, επίσης, το παρθενικό του με τη φανέλα του Άρη.

Τέλος; Όχι. Στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, μετά από σέντρα στην περιοχή του Άρη, ο Κάργας πήρε την κεφαλιά, ο Αθανασιάδης εκτινάχθηκε και βρήκε την μπάλα όσο χρειαζόταν για να τη στείλει στην αριστερή δοκό, κρατώντας το 3-2 ως το τελικό σφύριγμα. Οι Θεσσαλονικείς πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη μετά από οκτώ αγωνιστικές κι ο Γρηγορίου την πρώτη του στον πάγκο του Άρη.

Οι «κίτρινοι» πήραν τους τρεις βαθμούς κι ανέβηκαν στους 19, έναν λιγότερο από τον ΟΦΗ και τρεις από τον Λεβαδειακό, με τον Βόλο να μένει στους 17. Μετά τη διακοπή λόγω του τελικού του Κυπέλλου (ΠΑΟΚ – ΟΦΗ στις 25/4 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο), ο Άρης θα φιλοξενηθεί από τον ΟΦΗ και ο Βόλος από τον Λεβαδειακό (Κυριακή 3/5 στις 17:00 και τα δύο ματς). Αν, βέβαια, οι Κρητικοί έχουν κατακτήσει το Κύπελλο, τα παιχνίδια αυτά, όπως και όλα τα επόμενα για τις θέσεις 5-8 θα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα.

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: Καντεβέρε, Μεντίλ, Αθανασιάδης. Χόνγκλα, Γιαννιώτας – Τσοκάνης, Κάργας. Λάμπρου, Μύγας, Αμπάντα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Γκαρέ (79’ Κουαμέ), Γιαννιώτας (65’ Δώνης), Ρόουζ, Φαμπιάνο, Τεχέρο (65’ Φαντιγκά), Μεντίλ (79’ Φρίντεκ), Χόνγκλα, Καντεβέρε, Πέρεθ, Ράτσιτς (84’ Γένσεν).

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Τσοκάνης (31’ Μύγας), Τζόκα, Αμπάντα, Μαρτίνες, Μπουζούκης (46’ Κόμπα), Λάμπρου (75’ Χουάνπι), Γκονζάλες (82’ Κύρκος), Ουρτάδο.

* Κίτρινες κάρτα είδαν μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα για έντονες διαμαρτυρίες δυο άνθρωποι από τον πάγκο του Άρη αλλά και ο Αχιλλέας Μπέος, στον πάγκο του Βόλου.