Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Η επικρατέστερη ημερομηνία

Την επόμενη εβδομάδα, ενδεχομένως την Τρίτη, 21 Απριλίου να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 2026-2027 και όχι αρχές Μαΐου που προβλέπει ο προγραμματισμός, όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του enikonomia.gr.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ωστόσο, η ακριβής ημερομηνία για την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί από τη ΔΥΠΑ με δελτίο Τύπου. Ακόμη επισημαίνεται πως η διάρκεια του προγράμματος είναι 13 μήνες, αφορά 300.000 δικαιούχους και ωφελούμενους (εργαζόμενους, άνεργους και τις οικογένειες αυτών) και στο πλαίσιο αυτού επιδοτούνται η διανομή σε τουριστικό κατάλυμα αλλά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, όπως αυτό προκύπτει από την ΚΥΑ του προγράμματος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ίδιοι δικαιούχοι της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού μπορούν να επιλέγουν τους παρόχους Τουριστικών Καταλυμάτων και Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων από τα αντίστοιχα Μητρώα της ΔΥΠΑ.

Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Όσοι λοιπόν επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Κοινωνικό Τουρισμό της ΔΥΠΑ 2026-2027 θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Δικαιούχοι

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ. οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 3 μηνών.

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα- ανεξαρτήτως από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, του φορολογικού έτους 2024 των δικαιούχων όλων των παραπάνω κατηγοριών- δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα εισοδηματικά κριτήρια της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), περί χορήγησης επιδόματος θέρμανσης, όπως εκάστοτε ισχύει, βάσει των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4921/2022 (Α’ 75).

Ωφελούμενοι

Τα τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 5 και έως 18 ετών. Για αυτόν τον λόγο ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 1 η Ιανουαρίου 2026.

Ιανουαρίου 2026. Τα τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών, έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, χωρίς ημέρες εργασίας.

Οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών.

Οι συνοδοί των δικαιούχων ή ωφελουμένων των παραπάνω περιπτώσεων ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας, η οποία βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να εισέλθουν εδώ και μετά θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδρομή: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων.

Ποιοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν

Οι επιλεγέντες δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι.

Ωστόσο, εξαιρούνται και μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα δύο συνεχόμενων περιόδων με όλα τα δηλωθέντα στην αίτησή τους ωφελούμενα μέλη:

όσοι δικαιούχοι ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω ή δηλώνουν στην αίτησή τους ωφελούμενο μέλος ή μη ωφελούμενο ανήλικο τέκνο με αναπηρία στο ίδιο ποσοστό

όσοι δικαιούχοι έχουν την ιδιότητα του πολυτέκνου.

Οι δικαιούχοι – ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.

Οι επιλεγέντες δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ παρελθόντων ετών που τους επεβλήθη ως κύρωση η μη συμμετοχή στο πρόγραμμα περιόδου 2026-2027.

Οι διανυκτερεύσεις

Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι του προγράμματος μπορούν να πραγματοποιήσουν από 1 έως 6 διανυκτερεύσεις εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος σε τουριστικά καταλύματα όλων των περιοχών της Ελλάδας. Ωστόσο αυτό, δεν αφορά:

Τη Λέρο, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Κω, τη Σάμο και τη Ρόδο, όπου μπορούν να γίνουν έως 10 διανυκτερεύσεις,.

τους δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, των Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις.

Η επιδότηση

Προσαυξάνονται κατά 20% οι τιμές επιδότησης για διανυκτερεύσεις που θα πραγματοποιηθούν τον μήνα Αύγουστο του 2026 και κατά τις περιόδους από 15.12.2026 έως 14.1.2027 και από 23.4.2027 έως 9.5.2027 στα καταλύματα όλων των περιοχών πλην των δήμων Ιστιαίας, Αιδηψού και Μαντουδίου –Λίμνης –Αγ. Άννας της ΠΕ Εύβοιας , των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας , Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου καθώς και των νήσων Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω, Σάμου και Ρόδου,των νήσων Λέρου, Λέσβου, Χίου , Κω, Σάμου και Ρόδου.

Οι δικαιούχοι για τη διαμονή τους στα καταλύματα όλης της χώρας, πλην όσων βρίσκονται στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, καθώς και στις Π.Ε. Μαγνησίας Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Έβρου και στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, καταβάλλουν ιδιωτική συμμετοχή που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που αυτό ορίζεται ανάλογα με την περιοχή, τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος.

Δεν καταβάλλεται ιδιωτική συμμετοχή στα καταλύματα που βρίσκονται στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, στις Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Έβρου καθώς και στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο.

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Η επιδότηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων διαμορφώνεται με τον παρακάτω τρόπο. Αναλυτικά:

50% είναι για τον γενικό πληθυσμό

100% είναι για τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%

Τα πέναλτι και οι εξαιρέσεις

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος προκειμένου να μην αποκλειστούν από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα των δύο επομένων περιόδων. Ωστόσο το «πέναλτι» αυτό δεν αφορά: