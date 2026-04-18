Τι γυρεύει ένα ελληνικό Leopard 1Α5 στην Γαλλία

Ένα ελληνικό άρμα μάχης LEOPARD 1A5 εντόπισε ο φωτογραφικός φακός να διασχίζει την Γέφυρας της Βουργουνδίας πάνω σε έναν αρματοφορέα, προκαλώντας ερωτήματα για την παρουσία του στην Γαλλία. Εν τω μεταξύ, φαίνεται ότι κλείδωσε η ημερομηνία επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, όπου θα υπογράψει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ένα άρμα μάχης του ελληνικού στρατού εντοπίστηκε εν κινήσει στη γέφυρα της Βουργουνδίας στο Σαλόν-συρ-Σον, στη Γαλλία.

Το απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός της γαλλικής εφημερίδας “Le Journal”, το απόγευμα της Τετάρτης, 15 Απριλίου, δημοσιεύοντας και την σχετική φωτογραφία.

Το άρμα μάχης του ελληνικού στρατού εντοπίστηκε στο Chalon-sur-Saône. Αυτή η κίνηση μέρα μεσημέρι, και μέσω μιας σημαντικής οδικής αρτηρίας – της Γέφυρας της Βουργουνδίας – αναπόφευκτα προσέλκυσε την προσοχή των περαστικών.

Όπως αναφέρει η Le Journal, η περιοχή Saône-et-Loire είναι μια οδός συνηθισμένη σε στρατιωτικές νηοπομπές στους δρόμους της. Αλλά αυτές συνήθως περιλαμβάνουν εξοπλισμό και οχήματα του γαλλικού στρατού. «Είναι πολύ πιο σπάνιο, ωστόσο, να δει κανείς ένα τεθωρακισμένο όχημα… από τον ελληνικό στρατό!» αναφέρει χαρακτηριστικά στο δημοσίευμά της.

Την Τετάρτη, ένα φορτηγό της Capelle Transport εντοπίστηκε μέρα μεσημέρι στον κυκλικό κόμβο Orlans στο Saint-Marcel και στη συνέχεια στη γέφυρα της Βουργουνδίας. Πάνω στο ρυμουλκούμενο υπήρχε ένα άρμα μάχης, τα χαρακτηριστικά του οποίου υποδηλώνουν ότι είναι ένα Leopard 1A5 . Ο ελληνικός στρατός διαθέτει αρκετές εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα αυτού του μοντέλου, σχεδιασμένα στη Γερμανία τη δεκαετία του 1980.

Η διέλευσή του μέσω Γαλλίας, μακριά από την Ελλάδα, εγείρει ερωτήματα: δεν πραγματοποιούνται επί του παρόντος σημαντικές στρατιωτικές ασκήσεις στο Saône-et-Loire. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει προσκληθεί στη μεγάλης κλίμακας γαλλική στρατιωτική άσκηση Orion 2026 , η οποία λαμβάνει χώρα από τις 8 έως τις 30 Απριλίου, κυρίως στην Côte-d’Or και στο Doubs.

Η παρουσία του ελληνικού άρματος συμπίπτει με την γνωστοποίηση της ημερομηνίας επίσκεψης στην Αθήνα του Γάλλου Προέδρου, Εμμανουέλ Μακρόν.

Αναμένεται στην ελληνική πρωτεύουσα στις 24 και 25 Απριλίου 2026, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελιζέ.

Η επίσκεψη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς έρχεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και ακριβώς μετά από μια άτυπη σύνοδο κορυφής στην Κύπρο.

Στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη βρίσκεται η ανανέωση και επέκταση της Ελληνογαλλικής Αμυντικής Συμφωνίας (Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης), η οποία είχε υπογραφεί αρχικά το 2021.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η νέα ατζέντα των δύο ηγετών εστιάζει στους εξής άξονες:

– Καινοτομία και Τεχνολογία: Υπογραφή νέας συμφωνίας για τη συνεργασία σε προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης αμυντικών τεχνολογιών και καινοτομίας.

– Ευρωπαϊκή Αμυντική Αυτονομία: Ενίσχυση του συντονισμού Αθήνας-Παρισιού με στόχο μια πιο ισχυρή και αυτόνομη ευρωπαϊκή άμυνα.

– Ενεργειακή Ασφάλεια & Ανατολική Μεσόγειος: Συζήτηση για την προστασία των ενεργειακών υποδομών και τον συντονισμό των στρατιωτικών μέσων στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο (σε συνεργασία και με την Ιταλία).

– Περιφερειακές Εξελίξεις: Κοινή στάση απέναντι στις κρίσεις στη Μέση Ανατολή (Λίβανο, Ιράν) και την Ουκρανία.

Η συμφωνία διατηρεί τη σημαντική ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής (Άρθρο 2), η οποία προβλέπει στρατιωτική βοήθεια σε περίπτωση που μία από τις δύο χώρες δεχθεί επίθεση, ενισχύοντας το αίσθημα αποτροπής στην περιοχή. Με άλλα λόγια, ο ακρογωνιαίος λίθος της συμφωνίας προβλέπει στρατιωτική συνδρομή της Γαλλίας προς την Ελλάδα και αντιστρόφως, σε περίπτωση που υπάρξει επίθεση από τρίτη χώρα, ακόμη και αν αυτή η χώρα είναι εντός των συμμαχιών τους (όπως, π.χ., η Τουρκία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ).

Είναι η πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που τέτοια ρήτρα περιλαμβάνεται σε διμερή συμφωνία της Ελλάδας με Ευρωπαίο εταίρο ή σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ενώ αντίστοιχη ρήτρα υπέγραψε η χώρα μας πριν από έναν χρόνο με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Υπενθυμίζεται ότι στον απόηχο της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα και την σύγκλιση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, με τις συμφωνίες που υπέγραψαν, το enikos.gr συνομίλησε με γαλλικές διπλωματικές πηγές, ζητώντας το δικό τους σχόλιο, δεδομένου ότι κύριο στοιχείο της Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας είναι η ρήτρα της αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που κάποιος εκ των δύο δεχθεί επίθεση.

Γαλλικές πηγές εξέφραζαν προς το enikos.gr την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για την πραγματοποίηση πάνω από 120 κοινών ασκήσεων των στρατιωτικών δυνάμεων των δύο χωρών ενώ τόνιζαν ότι στις προθέσεις της γαλλικής κυβέρνησης είναι η αυξημένη παρουσία γαλλικών δυνάμεων στην Ελλάδα σε όγκο και διάρκεια, στο πλαίσιο των συνεκπαιδεύσεων.

Όπως σημείωναν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε σχετική ερώτηση του enikos.gr, οι προθέσεις εμβάθυνσης της συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας επεκτείνονται και στον μηχανισμό SAFE, για τον οποίο ήδη ετοιμάζονται δύο ομάδες εργασίας των χωρών, οι οποίες θα εργαστούν από κοινού εν όψει του SAFE 2, που εκτιμάται ότι θα υπάρξει.

Η επίσκεψη αυτή επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων, με τη Γαλλία να παραμένει ο βασικός στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας στην Ευρώπη.