Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου στην Ερέτρια: «Δεν μπορούσε να μιλήσει καλά, είδαμε κάτω το σαγόνι», λέει αυτόπτης μάρτυρας

  • Σοκ έχει προκαλέσει στην Ερέτρια η άγρια επίθεση που δέχθηκε ένας 16χρονος μαθητής, ο οποίος έπεσε θύμα ομαδικού ξυλοδαρμού από συνομηλίκους του, με αποτέλεσμα κάταγμα στη γνάθο.
  • Σύμφωνα με μαρτυρίες, έξι νεαροί κατέβηκαν από αυτοκίνητο και άρχισαν να τον χτυπούν, με το παιδί να μεταφέρεται στο Παίδων της Αθήνας γεμάτο αίματα.
  • Η επίθεση φέρεται να είχε προηγηθεί από παρενόχληση και αναρτήσεις στα social media, ενώ η αστυνομία συνέλαβε έξι νεαρούς που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση, καθώς και τους γονείς τους.
Σοκ έχει προκαλέσει στην Ερέτρια η άγρια επίθεση που δέχθηκε ένας 16χρονος μαθητής, την ώρα που γύριζε στο σπίτι του μετά το σχολείο. Ο ανήλικος έπεσε θύμα ομαδικού ξυλοδαρμού από συνομηλίκους του, οι οποίοι τον χτύπησαν με μανία, προκαλώντας του κάταγμα στη γνάθο.

«Του τραβήξανε στο πρόσωπο μία και του έσπασε το σαγόνι», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, προσθέτοντας: «Εκεί έγινε χαμός, τρέχανε αίματα, είναι γεμάτος ο δρόμος με αίματα, του έχει σπάσει το σαγόνι του παιδιού».

Σύμφωνα με μαρτυρίες στον Alpha, οι κάτοικοι είδαν ένα αυτοκίνητο να σταματά και έξι νεαρούς να κατεβαίνουν. Κάποιοι πλησίασαν τον 16χρονο και άρχισαν να τον χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές. «Του πάτησαν μπουνιά στην αρχή, απ’ ό,τι έμαθα, και μετά απλά τον βαράγανε με κλωτσιές. Έσπασε τη γνάθο, νομίζω είχε μάτωμα στο κεφάλι», δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

Ένας άλλος αυτόπτης ανέφερε: «Δεν μπορούσε να μιλήσει καλά, είδαμε κάτω το σαγόνι εδώ πέρα, είχε στρίψει λίγο. Είχε γεμίσει αίματα στις μπλούζες και στο παντελόνι».

Η επίθεση φαίνεται να έγινε πίσω από σταθμευμένο φορτηγό, πιθανότατα για να μη γίνουν αντιληπτοί από γείτονες ή περαστικούς. Το παιδί, γεμάτο αίματα στο πρόσωπο και στα ρούχα του, ζητούσε βοήθεια. Οι φωνές του έκαναν τους δράστες να φύγουν, καθώς κάτοικοι της περιοχής βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους. «Είδα το παλικάρι εδώ, μέσα στα αίματα. Του φέραμε καρέκλα, λίγο νερό, γιατί έβγαζε αίμα από το στόμα», είπε ένας από αυτούς.

Λίγο αργότερα ειδοποιήθηκαν οι γονείς του παιδιού, η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Χαλκίδας και στη συνέχεια στο Παίδων της Αθήνας, όπου νοσηλεύεται με κάταγμα στη γνάθο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγες ημέρες πριν την επίθεση, η ίδια παρέα των νεαρών είχε παρενοχλήσει τον 16χρονο και την κοπέλα του. Ο ανήλικος φέρεται να αναζήτησε έναν από αυτούς και να του επιτέθηκε, ζητώντας του να ζητήσει συγγνώμη. «Πήγε να ζητήσει συγγνώμη στην κοπέλα του. Δεν ζητούσε και, απ’ ό,τι έμαθα, τον χτύπησε», είπε κάτοικος.

Άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι μετά το περιστατικό, ο 16χρονος είχε ανεβάσει αναρτήσεις στο Instagram, γράφοντας πως «θα τους δείρει έναν έναν», κάτι που φαίνεται να όξυνε την ένταση ανάμεσά τους.

Η αστυνομία συνέλαβε έξι νεαρούς που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση, καθώς και τους γονείς τους. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία για την έξαρση της βίας μεταξύ ανηλίκων.

