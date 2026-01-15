Τραμπ για Ρεζά Παχλεβί: Φαίνεται πολύ καλός, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να ηγηθεί στο Ιράν

  • Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Ρεζά Παχλεβί «φαίνεται πολύ ευγενικός», αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για το αν θα μπορούσε να ηγηθεί στο Ιράν.
  • Σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι υπάρχει πιθανότητα η ιρανική κυβέρνηση να καταρρεύσει λόγω των διαδηλώσεων.
  • Ο Τραμπ απέφυγε να δώσει πλήρη στήριξη στον Παχλεβί και χαρακτήρισε την επόμενη περίοδο «ενδιαφέρουσα», προσθέτοντας ότι «οποιοδήποτε καθεστώς μπορεί να αποτύχει».
Τραμπ για Ρεζά Παχλεβί: Φαίνεται πολύ καλός, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να ηγηθεί στο Ιράν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Ρεζά Παχλεβί, «φαίνεται πολύ ευγενικός», αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για το αν θα μπορούσε να συγκεντρώσει υποστήριξη μέσα στο Ιράν για να αναλάβει τελικά την εξουσία.

Ανάλυση Αμερικάνου πρώην αξιωματούχου: «Ασαφής» o Τραμπ για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση στο Ιράν

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι υπάρχει πιθανότητα η ιρανική κυβέρνηση να καταρρεύσει λόγω των διαδηλώσεων.

Ο Τραμπ, που έχει επανειλημμένα απειλήσει με παρέμβαση υπέρ των διαδηλωτών στο Ιράν, απέφυγε να δώσει πλήρη στήριξη στον Παχλεβί, γιο του τελευταίου Σάχη του Ιράν, που ανατράπηκε το 1979. Όπως δήλωσε:

Ντόναλντ Τραμπ: Ο Ζελένσκι, όχι ο Πούτιν, μπλοκάρει την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία

«Φαίνεται πολύ καλός, αλλά δεν ξέρω πώς θα τα κατάφερνε στη δική του χώρα… και δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα. Δεν ξέρω αν η χώρα του θα δεχόταν την ηγεσία του, και αν το έκανε, θα ήταν εντάξει για μένα».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι, ανεξαρτήτως του αν η κυβέρνηση της Τεχεράνης πέσει ή όχι, «οποιοδήποτε καθεστώς μπορεί να αποτύχει» και χαρακτήρισε την επόμενη περίοδο «ενδιαφέρουσα».

Αμπάς Αραγτσί στο Fox News: «Έχουμε τον πλήρη έλεγχο» της κατάστασης – «Δεν θα γίνουν απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο»

Πηγή: Reuters

