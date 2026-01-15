Τραμπ για Ρεζά Παχλεβί: Φαίνεται πολύ καλός, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να ηγηθεί στο Ιράν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Ρεζά Παχλεβί, «φαίνεται πολύ ευγενικός», αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για το αν θα μπορούσε να συγκεντρώσει υποστήριξη μέσα στο Ιράν για να αναλάβει τελικά την εξουσία.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι υπάρχει πιθανότητα η ιρανική κυβέρνηση να καταρρεύσει λόγω των διαδηλώσεων.

Ο Τραμπ, που έχει επανειλημμένα απειλήσει με παρέμβαση υπέρ των διαδηλωτών στο Ιράν, απέφυγε να δώσει πλήρη στήριξη στον Παχλεβί, γιο του τελευταίου Σάχη του Ιράν, που ανατράπηκε το 1979. Όπως δήλωσε:

«Φαίνεται πολύ καλός, αλλά δεν ξέρω πώς θα τα κατάφερνε στη δική του χώρα… και δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα. Δεν ξέρω αν η χώρα του θα δεχόταν την ηγεσία του, και αν το έκανε, θα ήταν εντάξει για μένα».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι, ανεξαρτήτως του αν η κυβέρνηση της Τεχεράνης πέσει ή όχι, «οποιοδήποτε καθεστώς μπορεί να αποτύχει» και χαρακτήρισε την επόμενη περίοδο «ενδιαφέρουσα».

Πηγή: Reuters