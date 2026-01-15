Ανάλυση Αμερικάνου πρώην αξιωματούχου: «Ασαφής» o Τραμπ για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση στο Ιράν

Ο Μαρκ Κίμιτ, πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ που πλέον δραστηριοποιείται ως σύμβουλος στρατηγικής και διεθνών σχέσεων, δήλωσε στο Aljazeera ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «παραμένει ασαφής» σχετικά με την πιθανότητα ανάληψης στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν για την καταστολή των διαδηλωτών και φαίνεται περισσότερο να σκέφτεται ενδεχόμενες δολοφονίες ή απαγωγές ηγετών και στελεχών του ιρανικού καθεστώτος.

«Δεν δίνει στους Ιρανούς συγκεκριμένες απαντήσεις για το ζήτημα του αν υποχωρούμε ή ορθώνουμε ανάστημα, και νομίζω ότι αυτή η ασάφεια που μεταδίδει στους Ιρανούς σημαίνει ότι πρέπει οι ΗΠΑ να σκεφτούν πολύ προσεκτικά τα επόμενα βήματά τους. Έχει δείξει ότι είναι πολύ πιο πρόθυμος από τους προηγούμενους προέδρους να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία», δήλωσε ο Κίμιτ στη συνέντευξη στου στο αραβικό μέσο.

Εξήγησε ότι μια στρατιωτική επιλογή που θα μπορούσαν ενδεχομένως να ακολουθήσουν οι ΗΠΑ ήταν να κάνουν ό,τι έκαναν οι Ισραηλινοί εναντίον της ένοπλης λιβανέζικης ομάδας, της Χεζμπολάχ, και να «εξαλείψουν συστηματικά την ηγεσία».

«Γνωρίζουμε τους ηγέτες, γνωρίζουμε τους υφισταμένους τους, γνωρίζουμε τους υφισταμένους τους, και αν πρόκειται να σκοτώσουν διαδηλωτές, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είτε θα σκοτωθούν είτε θα συλληφθούν και θα μοιραστούν ένα κελί με τον (απαχθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς) Μαδούρο σε μερικές ημέρες», δήλωσε ο Κίμιτ.