Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Ιράν – Έκλεισε την πρεσβεία της στην Τεχεράνη η Βρετανία

Με τις εξελίξεις στο Ιράν να είναι ραγδαίες, μία μετά την άλλη, ευρωπαϊκές χώρες, καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν την χώρα. Συγκεκριμένα, οι Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία έχουν ήδη εκδόσει ανακοινώσεις για την απομάκρυνση των υπηκόων τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην Ιταλία, η κυβέρνηση Μελόνι, μέσω του Υπουργείου εξωτερικών, ζήτησε από τους Ιταλούς πολίτες που ζουν στο Ιράν και είναι σε θέση να το πράξουν, να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται συνεδρίαση της μονάδας διαχείρισης κρίσεων, στην οποία συμμετέχουν ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ιθύνοντες του υπουργείου Άμυνας και των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, όπως και ο Ιταλός πρέσβης στο Ιράν και οι πρέσβεις στις χώρες της ευρύτερης περιοχής, με στόχο μια αναλυτική εκτίμηση των εξελίξεων.

Οι Πολωνοί πολίτες θα πρέπει να φύγουν από το Ιράν αμέσως, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει (τους Πολωνούς) να φύγουν αμέσως από το Ιράν και να αποφύγουν κάθε ταξίδι στη χώρα αυτή» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Συνιστάται στους Ισπανούς που βρίσκονται στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα», αναφέρει ταξιδιωτική οδηγία του ισπανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

H Βρετανία τέλος έκλεισε την πρεσβεία της στην Τεχεράνη. «Έχουμε κλείσει προσωρινά την βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη, η οποία θα λειτουργεί πλέον εξ αποστάσεως. Οι ταξιδιωτικές συμβουλές του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν πλέον ενημερωθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτή την αλλαγή στην προξενική υπηρεσία», ανέφερε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.