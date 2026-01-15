Επικοινωνία Τραμπ με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες – «Είναι υπέροχος άνθρωπος»

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «υπέροχο άνθρωπο» την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, αποκαλύπτοντας ότι είχε μαζί της εκτενή τηλεφωνική επικοινωνία.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι «είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και είναι υπέροχος άνθρωπος», προσθέτοντας ότι «θεωρώ ότι τα πάμε πολύ καλά με τη Βενεζουέλα».
  • Η Ντέλσι Ροδρίγκες ανέλαβε καθήκοντα προσωρινής προέδρου μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος κρατείται στις ΗΠΑ για να δικαστεί με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.
Enikos Newsroom

διεθνή

Επικοινωνία Τραμπ με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες – «Είναι υπέροχος άνθρωπος»
President Donald Trump speaks in the Oval Office of the White House, Wednesday, Jan. 14, 2026, in Washington, before signing a bill that returns whole milk to school cafeterias across the country.. (AP Photo/Alex Brandon)

Ως «υπέροχο άνθρωπο» χαρακτήρισε την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι είχε μαζί της εκτενή τηλεφωνική επικοινωνία.

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και είναι υπέροχος άνθρωπος. Εννοώ πως είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Συνομίλησα μαζί της σήμερα το πρωί, είχαμε εκτενή τηλεφωνική επικοινωνία, συζητήσαμε πολλά πράγματα και θεωρώ ότι τα πάμε πολύ καλά με τη Βενεζουέλα», πρόσθεσε.

Η Ντέλσι Ροδρίγκες ανέλαβε καθήκοντα προσωρινής προέδρου μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος κρατείται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μαδούρο, που μέχρι τότε ασκούσε καθήκοντα προέδρου, συνελήφθη στις 3 Ιανουαρίου στο Καράκας, ύστερα από επιχείρηση του αμερικανικού στρατού, και οδηγήθηκε στις ΗΠΑ για να δικαστεί με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.

