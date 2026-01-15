Ιράν: Έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του – Μήνυμα Αραγτσί προς τον Τραμπ: «Μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος»

Το Ιράν ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου του, ενώ την ίδια στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες μετακινούν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» προς τον Περσικό Κόλπο, η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εκδίδει προειδοποίηση ασφαλείας και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στέλνει μήνυμα προς την Ουάσινγκτον με σαφείς προειδοποιήσεις. Παράλληλα, συνάντηση με πολιτικό συμβολισμό πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Λίντσει Γκράχαμ και τον διάδοχο του ιρανικού θρόνου Ρέζα Παχλαβί, εντείνοντας το διπλωματικό παρασκήνιο.

Το Ιράν κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του – Εκδόθηκε νέα NOTAM

Οι αεροπορικές αρχές του Ιράν εξέδωσαν νέα NOTAM, με την οποία ανακοινώνεται ότι ο εναέριος χώρος της χώρας θα παραμείνει κλειστός για όλες τις πτήσεις, εκτός από εκείνες που διαθέτουν ειδική άδεια από τις ιρανικές αρχές. Το μέτρο έχει ισχύ διάρκειας λίγο μεγαλύτερης των δύο ωρών.

Σύμφωνα με τη NOTAM, επιτρέπονται μόνο οι διεθνείς πτήσεις που πραγματοποιούνται με έγκριση των ιρανικών αρχών και αφορούν αποκλειστικά αφίξεις ή αναχωρήσεις από το Ιράν. Όλες οι υπόλοιπες πτήσεις που θα διέρχονταν από τον ιρανικό εναέριο χώρο υποχρεώνονται σε αλλαγή πορείας.

Το προσωρινό κλείσιμο εντάσσεται σε πλαίσιο αυξημένων μέτρων επιφυλακής, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες και τα κέντρα ελέγχου πτήσεων παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και προσαρμόζουν τα δρομολόγιά τους σύμφωνα με τη νέα οδηγία.

❌ New NOTAM just issued by Iran closing airspace to all flights except international flights to/from Iran with permission. NOTAM is valid for a little more than 2 hours. Live view of Iranian airspace: https://t.co/8pUMTxjSkS pic.twitter.com/8GTGUZw0po — Flightradar24 (@flightradar24) January 14, 2026

Lufthansa: Παρακάμπτει τον εναέριο χώρο των Ιράν – Ιράκ «μέχρι νεοτέρας» – Περιορισμοί στις πτήσεις προς Ισραήλ – Ιορδανία

Στο φόντο των τελευταίων απειλών των ΗΠΑ προς το ιρανικό καθεστώς, ο γερμανικός όμιλος αεροπορικών μεταφορών Lufthansa ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι τα αεροσκάφη των εταιρειών του θα παρακάμπτουν τον εναέριο χώρο του Ιράκ και του Ιράν «μέχρι νεοτέρας».

Ο όμιλος–ο οποίος, πέρα από τον γερμανικό εθνικό αερομεταφορέα, συμπεριλαμβάνει επίσης τις Austrian, Brussels Airlines, Discover, Eurowings, Swiss και ITA Airways–εξήγησε σε ανακοίνωσή του ότι αποφάσισε τα αεροσκάφη του να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο των δυο κρατών «εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή».

Η Λούφτχανζα αποφάσισε ακόμη ότι οι πτήσεις των αεροσκαφών της προς και από το Ισραήλ και την Ιορδανία θα γίνονται υπό μορφή ημερήσιων αποστολών ως τη Δευτέρα «εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή»· αυτό σημαίνει στην πράξη ότι τα πληρώματά της θα επιστρέφουν απευθείας, χωρίς να διανυκτερεύουν στις χώρες αυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, που διευκρινίζει ότι κάποιες πτήσεις δεν αποκλείεται να ακυρωθούν.

Όταν επικοινώνησε μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο, οι γερμανικές αρχές δεν έκαναν κάποιο σχόλιο για τις δικές τους συστάσεις ασφαλείας.

Χθες Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ προτίμησε να παραμείνει αόριστος για την προοπτική αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε επανειλημμένα να διατάξει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας αφότου άρχισαν στα τέλη Δεκεμβρίου κινητοποιήσεις που συντάραξαν τη χώρα και χαρακτηρίζονται οι μεγαλύτερες από ιδρύσεώς της το 1979.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απείλησε να ανταποδώσει, στοχοποιώντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τις θαλάσσιες μεταφορές των ΗΠΑ.

Η πιο απτή απόδειξη πολεμικής προετοιμασίας των ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στη μετακίνηση του αεροπλανοφόρου «Αβραάμ Λίνκολν» από τη Νότια Σινική Θάλασσα προς τον Περσικό Κόλπο, σε μια κίνηση που εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί εντός μιας εβδομάδας.

Η μεταφορά του αεροπλανοφόρου θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τις εξελίξεις στην περιοχή, καθώς κάθε φορά που οι ΗΠΑ προετοιμάζουν στρατιωτική επιχείρηση ή πλήγμα, προχωρούν σε αντίστοιχες κινήσεις για λόγους υπεροχής και ασφάλειας.

Προειδοποίηση ασφαλείας από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ

Η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας, τονίζοντας ότι «δεδομένων των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων», οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη εγρήγορση και να επανεξετάσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να αξιολογούν εκ νέου την ανάγκη μετακινήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο περιβάλλον ασφάλειας και τις πιθανές επιπτώσεις από απρόβλεπτες καταστάσεις.

Η Πρεσβεία υπογραμμίζει την ανάγκη για προσωπική ευθύνη και προετοιμασία, προτρέποντας τους Αμερικανούς να λαμβάνουν έγκαιρα αποφάσεις για τους ίδιους και τις οικογένειές τους σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης.

Συνάντηση Γκράχαμ με τον διάδοχο του ιρανικού θρόνου Ρέζα Παχλαβί

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσει Γκράχαμ συναντήθηκε με τον διάδοχο του ιρανικού θρόνου Ρέζα Παχλαβί, γνωστό για τη σταθερή του στάση υπέρ μιας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν. Κατά τη συνάντηση, ο κ. Γκράχαμ προσέφερε στον Παχλαβί δύο καπέλα με το σύνθημα «Make Iran Great Again».

Το μήνυμα παραπέμπει ευθέως στη φράση «Make America Great Again» και εκλαμβάνεται ως συμβολική δήλωση στήριξης σε ένα διαφορετικό πολιτικό μέλλον για το Ιράν. Ο Λίντσει Γκράχαμ έχει επαναλάβει δημόσια τη θέση του υπέρ μιας σκληρής στάσης απέναντι στην Τεχεράνη, ακόμη και με τη μορφή στρατιωτικής επέμβασης.

Αραγτσί: Δεν θα γίνουν απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν «απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο», απαντώντας σε ερώτηση του τηλεοπτικού δικτύου Fox News σχετικά με την καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα.

Στην ερώτηση «θα προχωρήσετε στον απαγχονισμό κάποιων από τους διαδηλωτές;» ο Ιρανός αξιωματούχος απάντησε: «Δεν θα γίνουν απαγχονισμοί σήμερα (σ.σ. Τετάρτη) ή αύριο (Πέμπτη)».

.@BretBaier: “If you have a message for President Trump, who obviously is and has talked about and is considering some kind of action to help the protesters on the ground, if you have message for him, what is the message?” IRANIAN FOREIGN MINISTER: “My message is do not repeat… pic.twitter.com/svOVdVVZRi — Fox News (@FoxNews) January 14, 2026

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Μπορώ να σας πω ότι είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς».

.@BretBaier to Iranian Foreign Minister: “There are reports, sir, that anywhere from 2,500 to more than 12,000 protesters in various cities have been killed by the regime. How many people have been killed?” pic.twitter.com/Nd0J7q27y1 — Fox News (@FoxNews) January 14, 2026

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι πληροφορήθηκε από «αξιόπιστη πηγή» πως δεν υπάρχει σχέδιο για εκτελέσεις, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μήνυμα Αραγτσί προς τον Τραμπ: «Μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος – Θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα»

Σε προειδοποιητικό μήνυμα προς τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε: «Το μήνυμά μου είναι να μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος που κάνατε τον Ιούνιο. Αν προσπαθήσετε ξανά μια αποτυχημένη εμπειρία, θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα».

Η αναφορά του Ιρανού υπουργού σε γεγονότα του Ιουνίου θεωρείται έμμεση προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον, με υπαινιγμούς για προηγούμενες αποτυχημένες αμερικανικές κινήσεις, που σύμφωνα με την ιρανική πλευρά δεν απέφεραν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.