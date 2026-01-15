Νιγηρία – Μαρόκο 2-4 (πεν., 0-0 κ.δ. και παρ.): Στον τελικό ο Ελ Κααμπί, μοιραίος ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι – Πρόκριση για την Σενεγάλη με γκολάρα του Σαντιο Μανέ – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Το Μαρόκο και η Σενεγάλη θα αναμετρηθούν την Κυριακή (18/01, 21:00) στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, έπειτα από δύο δραματικούς ημιτελικούς.
  • Το Μαρόκο πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, επικρατώντας με 4-2 στα πέναλτι της Νιγηρίας, σε ένα σκληρό ματς που έληξε 0-0. Ήρωας των Μαροκινών ήταν ο τερματοφύλακας Μπουνού, ο οποίος απέκρουσε δύο εκτελέσεις.
  • Η Σενεγάλη νίκησε την Αίγυπτο με 1-0, εξασφαλίζοντας την τέταρτη συμμετοχή της σε τελικό στη διοργάνωση. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Σαντιό Μανέ στο 78ο λεπτό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Νιγηρία – Μαρόκο 2-4 (πεν., 0-0 κ.δ. και παρ.): Στον τελικό ο Ελ Κααμπί, μοιραίος ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι – Πρόκριση για την Σενεγάλη με γκολάρα του Σαντιο Μανέ – Δείτε βίντεο

Το Μαρόκο και η Σενεγάλη θα αναμετρηθούν την Κυριακή (18/01, 21:00) στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, έπειτα από δύο δραματικούς ημιτελικούς. Οι Μαροκινοί απέκλεισαν τη Νιγηρία στα πέναλτι, ενώ οι Σενεγαλέζοι νίκησαν με 1-0 την Αίγυπτο, χάρη σε ένα υπέροχο γκολ του Σαντιό Μανέ.

Το Μαρόκο πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, επικρατώντας με 4-2 στα πέναλτι της Νιγηρίας, σε ένα σκληρό ματς που έληξε 0-0 τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στην παράταση. Ήρωας των Μαροκινών ήταν ο τερματοφύλακας Μπουνού, ο οποίος απέκρουσε δύο εκτελέσεις, ενώ μοιραίος για τη Νιγηρία στάθηκε ο Μπρούνο, που αστόχησε από τα έντεκα βήματα.

Η ομάδα του Ελ Καμπί, που είχε αποχωρήσει νωρίτερα ως αλλαγή, πανηγύρισε στο τέλος, κλείνοντας θέση στον μεγάλο τελικό, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο μπροστά στο κοινό της. Από την άλλη πλευρά, οι Σούπερ Αετοί θα αντιμετωπίσουν την Αίγυπτο στον μικρό τελικό.

Στο πρώτο μέρος, το Μαρόκο απείλησε πρώτο στο ένατο λεπτό με τον Ντίαθ, του οποίου το σουτ πέρασε άουτ, ενώ οι Νιγηριανοί απάντησαν στο 15’ με τον Λούκμαν, τον οποίο σταμάτησε εντυπωσιακά ο Μπουνού. Οι Μαροκινοί συνέχισαν να πιέζουν με τον Ελ Αϊναουί και τον Χακίμι, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στο 40’ ο Σαϊμπαρί ανάγκασε τον Νουαμπάλι σε δύσκολη απόκρουση.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο ομάδες έριξαν τον ρυθμό, προσπαθώντας να βρουν λύσεις απέναντι σε κλειστές άμυνες. Ο Νουαμπάλι κράτησε όρθια τη Νιγηρία, αποκρούοντας νέο σουτ του Εζαλζουλί στο 83’, με το 0-0 να μένει μέχρι το τέλος και το ματς να οδηγείται στην παράταση.

Στο έξτρα μισάωρο, καμία ομάδα δεν κατάφερε να σκοράρει και όλα κρίθηκαν στα πέναλτι. Εκεί, ο Μπουνού απέκρουσε τα σουτ των Τσουκβέζε και Μπρούνο, χαρίζοντας στο Μαρόκο τη μεγάλη νίκη με 4-2, που το στέλνει στον τελικό για να διεκδικήσει το τρόπαιο μέσα στη δική του χώρα.

Σενεγάλη – Αίγυπτος 1-0: Έκλεισε θέση στον τελικό με Μανέ

Από την άλλη, η Σενεγάλη νίκησε την Αίγυπτο με 1-0, εξασφαλίζοντας την τέταρτη συμμετοχή της σε τελικό στη διοργάνωση και την τρίτη από το 2019 και μετά. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Σαντιό Μανέ στο 78ο λεπτό, με ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλό ρυθμό, καθώς και οι δύο ομάδες μπήκαν προσεκτικά, προσπαθώντας να διαφυλάξουν τις άμυνές τους. Η Σενεγάλη δέχθηκε ένα πλήγμα, όταν ο Κουλιμπαλί αποχώρησε τραυματίας λίγο μετά την κίτρινη κάρτα που είχε δεχθεί – κάρτα που ούτως ή άλλως θα τον άφηνε εκτός τελικού.

Στην επανάληψη, τα Λιοντάρια της Τεράνγκα κράτησαν περισσότερο την κατοχή της μπάλας και πίεσαν, χωρίς όμως να βρίσκουν καθαρές ευκαιρίες απέναντι στη μαζική άμυνα των Φαραώ. Τελικά, ο Μανέ έδωσε τη λύση και οδήγησε τη Σενεγάλη στον μεγάλο τελικό, αφήνοντας την Αίγυπτο να αρκεστεί στη διεκδίκηση της τρίτης θέσης απέναντι στη Νιγηρία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: 7 απλές ασκήσεις που βελτιώνουν θεαματικά τον ύπνο, σύμφωνα με μελέτη

Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

«Φορολογικό διαζύγιο»: Τι ισχύει όταν ο ένας σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές – Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν από την απόφ...

Συνάντηση Θεοδωρικάκου με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τα ασφάλιστρα υγείας – «Οι όποιες αυξήσεις πρέπει να...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
00:32 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

«Βόμβα» στην Ισπανία: Η Αλμπαθέτε απέκλεισε την Ρεάλ Μαδρίτης από το Κύπελλο – Δύο γκολ σημείωσε ο δανεικός από τον Ολυμπιακό, Χεφτέ Μπετανκόρ, δείτε βίντεο

Η νέα εποχή στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Αλβάρο Αρμπελόα στον πάγκο ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνα...
00:06 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Χούλιο Ιγκλέσιας: Η On air σεξουαλική επίθεση σε παρουσιάστρια – Την είχε φιλήσει με το ζόρι στο στόμα, δείτε βίντεο

Βίντεο από παλιότερη συνέντευξη του Χούλιο Ιγκλέσιας κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας...
23:05 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός – Άρης 3-0: Με χατ τρικ του Μπακασέτα στα ημιτελικά του Κυπέλλου οι Πράσινοι

Με τον Τάσο Μπακασέτα να βάζει φαρδιά… πλατιά την «υπογραφή» του, σημειώνοντας χατ-τρικ ...
20:31 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: «Άλωσε» το Φάληρο ο Δικέφαλος του Βορρά και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου

Με εντυπωσιακή εμφάνιση, ο ΠΑΟΚ πέρασε σας «άνεμος» από το «Γ. Καραϊσκάκης» στον προημιτελικό ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι