Νιγηρία – Μαρόκο 2-4 (πεν., 0-0 κ.δ. και παρ.): Στον τελικό ο Ελ Κααμπί, μοιραίος ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι – Πρόκριση για την Σενεγάλη με γκολάρα του Σαντιο Μανέ – Δείτε βίντεο

Το Μαρόκο και η Σενεγάλη θα αναμετρηθούν την Κυριακή (18/01, 21:00) στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, έπειτα από δύο δραματικούς ημιτελικούς. Οι Μαροκινοί απέκλεισαν τη Νιγηρία στα πέναλτι, ενώ οι Σενεγαλέζοι νίκησαν με 1-0 την Αίγυπτο, χάρη σε ένα υπέροχο γκολ του Σαντιό Μανέ.

Το Μαρόκο πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, επικρατώντας με 4-2 στα πέναλτι της Νιγηρίας, σε ένα σκληρό ματς που έληξε 0-0 τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στην παράταση. Ήρωας των Μαροκινών ήταν ο τερματοφύλακας Μπουνού, ο οποίος απέκρουσε δύο εκτελέσεις, ενώ μοιραίος για τη Νιγηρία στάθηκε ο Μπρούνο, που αστόχησε από τα έντεκα βήματα.

Η ομάδα του Ελ Καμπί, που είχε αποχωρήσει νωρίτερα ως αλλαγή, πανηγύρισε στο τέλος, κλείνοντας θέση στον μεγάλο τελικό, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο μπροστά στο κοινό της. Από την άλλη πλευρά, οι Σούπερ Αετοί θα αντιμετωπίσουν την Αίγυπτο στον μικρό τελικό.

Στο πρώτο μέρος, το Μαρόκο απείλησε πρώτο στο ένατο λεπτό με τον Ντίαθ, του οποίου το σουτ πέρασε άουτ, ενώ οι Νιγηριανοί απάντησαν στο 15’ με τον Λούκμαν, τον οποίο σταμάτησε εντυπωσιακά ο Μπουνού. Οι Μαροκινοί συνέχισαν να πιέζουν με τον Ελ Αϊναουί και τον Χακίμι, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στο 40’ ο Σαϊμπαρί ανάγκασε τον Νουαμπάλι σε δύσκολη απόκρουση.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο ομάδες έριξαν τον ρυθμό, προσπαθώντας να βρουν λύσεις απέναντι σε κλειστές άμυνες. Ο Νουαμπάλι κράτησε όρθια τη Νιγηρία, αποκρούοντας νέο σουτ του Εζαλζουλί στο 83’, με το 0-0 να μένει μέχρι το τέλος και το ματς να οδηγείται στην παράταση.

Στο έξτρα μισάωρο, καμία ομάδα δεν κατάφερε να σκοράρει και όλα κρίθηκαν στα πέναλτι. Εκεί, ο Μπουνού απέκρουσε τα σουτ των Τσουκβέζε και Μπρούνο, χαρίζοντας στο Μαρόκο τη μεγάλη νίκη με 4-2, που το στέλνει στον τελικό για να διεκδικήσει το τρόπαιο μέσα στη δική του χώρα.

Σενεγάλη – Αίγυπτος 1-0: Έκλεισε θέση στον τελικό με Μανέ

Από την άλλη, η Σενεγάλη νίκησε την Αίγυπτο με 1-0, εξασφαλίζοντας την τέταρτη συμμετοχή της σε τελικό στη διοργάνωση και την τρίτη από το 2019 και μετά. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Σαντιό Μανέ στο 78ο λεπτό, με ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλό ρυθμό, καθώς και οι δύο ομάδες μπήκαν προσεκτικά, προσπαθώντας να διαφυλάξουν τις άμυνές τους. Η Σενεγάλη δέχθηκε ένα πλήγμα, όταν ο Κουλιμπαλί αποχώρησε τραυματίας λίγο μετά την κίτρινη κάρτα που είχε δεχθεί – κάρτα που ούτως ή άλλως θα τον άφηνε εκτός τελικού.

Στην επανάληψη, τα Λιοντάρια της Τεράνγκα κράτησαν περισσότερο την κατοχή της μπάλας και πίεσαν, χωρίς όμως να βρίσκουν καθαρές ευκαιρίες απέναντι στη μαζική άμυνα των Φαραώ. Τελικά, ο Μανέ έδωσε τη λύση και οδήγησε τη Σενεγάλη στον μεγάλο τελικό, αφήνοντας την Αίγυπτο να αρκεστεί στη διεκδίκηση της τρίτης θέσης απέναντι στη Νιγηρία.