Χούλιο Ιγκλέσιας: Η On air σεξουαλική επίθεση σε παρουσιάστρια – Την είχε φιλήσει με το ζόρι στο στόμα, δείτε βίντεο

Βίντεο από παλιότερη συνέντευξη του Χούλιο Ιγκλέσιας κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας τον διάσημο τραγουδιστή να υπερβαίνει τα όρια on air, φιλώντας στο στόμα την παρουσιάστρια Σουσάνα Χιμένες, παρά τη θέλησή της. Το περιστατικό καταγράφηκε το 2004 στην Αργεντινή, όταν ο Ιγκλέσιας ήταν καλεσμένος στο ομώνυμο talk show της Χιμένες. Το επίμαχο στιγμιότυπο επανέρχεται στη δημοσιότητα τώρα που ο τραγουδιστής κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση από δύο πρώην υπαλλήλους του.

Στο βίντεο φαίνεται ο Ιγκλέσιας να πλησιάζει την παρουσιάστρια, να την αγκαλιάζει και να επιχειρεί να τη φιλήσει στο στόμα, κρατώντας την σφιχτά από το κεφάλι για να την ακινητοποιήσει. Παρά τις προσπάθειες της Χιμένες να τον αποφύγει, εκείνος τελικά καταφέρνει να τη φιλήσει, με την ίδια να διαμαρτύρεται on air. Λίγο αργότερα, ο Ιγκλέσιας επιμένει να καθίσει δίπλα της στον καναπέ και προσπαθεί ξανά να τη φιλήσει, με την παρουσιάστρια να αντιδρά με χιούμορ για να διαχειριστεί την αμήχανη στιγμή μπροστά στις κάμερες.

Οι κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση

Το βίντεο αυτό επανήλθε στη δημοσιότητα μετά τις νέες κατηγορίες σε βάρος του 82χρονου καλλιτέχνη, ο οποίος ερευνάται για εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική επίθεση. Οι επίσημες καταγγελίες υποβλήθηκαν την περασμένη Τρίτη στους εισαγγελείς του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της Ισπανίας, της Audiencia Nacional. Οι δύο γυναίκες που κατήγγειλαν τον τραγουδιστή εργάζονταν ως οικιακή βοηθός και φυσικοθεραπεύτρια στις κατοικίες του στην Καραϊβική, στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες, υποστηρίζοντας ότι τα περιστατικά συνέβησαν το 2021, όταν ο Ιγκλέσιας ήταν 77 ετών.

Η μία από τις γυναίκες, που παρουσιάζεται με το όνομα Ρεμπέκα για λόγους προστασίας της ταυτότητάς της, κατήγγειλε ότι ο τραγουδιστής τη φώναζε συχνά στο δωμάτιό του στο τέλος της ημέρας και τη θώπευε χωρίς συναίνεση. «Με χρησιμοποιούσε σχεδόν κάθε βράδυ», δήλωσε η ίδια, συμπληρώνοντας: «Ένιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα». Όπως περιέγραψε, τα περιστατικά αυτά συνέβαιναν συχνά παρουσία και μιας ακόμη εργαζόμενης, η οποία ήταν προϊσταμένη της.

«Ήρθε κοντά μου και άγγιξε τις θηλές μου»

Η δεύτερη γυναίκα, που εμφανίζεται με το ψευδώνυμο Λάουρα, υποστήριξε ότι ο Ιγκλέσιας τη φίλησε στο στόμα και άγγιξε το στήθος της χωρίς τη συναίνεσή της. «Ήμασταν στην παραλία και ήρθε κοντά μου και άγγιξε τις θηλές μου», είπε, προσθέτοντας ότι παρόμοιο περιστατικό συνέβη και στην πισίνα της βίλας του τραγουδιστή στην Πούντα Κάνα. Και οι δύο γυναίκες περιέγραψαν συνθήκες απόλυτου ελέγχου και φόβου, με τη Ρεμπέκα να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Αυτό το σπίτι θα έπρεπε να λέγεται το μικρό σπίτι του τρόμου, γιατί είναι ένας εφιάλτης – κάτι πραγματικά φρικτό».

Οι δύο πρώην εργαζόμενες υποστήριξαν ότι ο Ιγκλέσιας τις παρενοχλούσε λεκτικά και σωματικά, κάνοντάς τους αδιάκριτες ερωτήσεις όπως: «Σου αρέσουν οι γυναίκες;», «Σου αρέσουν τα τρίο;», «Έχεις κάνει επέμβαση στο στήθος;». Όπως ισχυρίζονται, τους ζητούσε να του δείχνουν το στήθος τους και τις άγγιζε επανειλημμένα.