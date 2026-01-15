Lufthansa: Παρακάμπτει τον εναέριο χώρο των Ιράν – Ιράκ «μέχρι νεοτέρας» – Περιορισμοί στις πτήσεις προς Ισραήλ – Ιορδανία

Σύνοψη από το

  • Ο γερμανικός όμιλος Lufthansa ανακοίνωσε ότι τα αεροσκάφη των εταιρειών του θα παρακάμπτουν τον εναέριο χώρο του Ιράκ και του Ιράν «μέχρι νεοτέρας» εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
  • Η Λούφτχανζα αποφάσισε ακόμη ότι οι πτήσεις της προς και από το Ισραήλ και την Ιορδανία θα γίνονται υπό μορφή ημερήσιων αποστολών ως τη Δευτέρα, με τα πληρώματα να επιστρέφουν απευθείας χωρίς διανυκτέρευση.
  • Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται στο φόντο των απειλών των ΗΠΑ προς το ιρανικό καθεστώς, με την Τεχεράνη να έχει απειλήσει να ανταποδώσει στοχοποιώντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Lufthansa: Παρακάμπτει τον εναέριο χώρο των Ιράν – Ιράκ «μέχρι νεοτέρας» – Περιορισμοί στις πτήσεις προς Ισραήλ – Ιορδανία

Στο φόντο των τελευταίων απειλών των ΗΠΑ προς το ιρανικό καθεστώς, ο γερμανικός όμιλος αεροπορικών μεταφορών Lufthansa ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι τα αεροσκάφη των εταιρειών του θα παρακάμπτουν τον εναέριο χώρο του Ιράκ και του Ιράν «μέχρι νεοτέρας».

Το Ιράν κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του – Εκδόθηκε νέα NOTAM

Ο όμιλος–ο οποίος, πέρα από τον γερμανικό εθνικό αερομεταφορέα, συμπεριλαμβάνει επίσης τις Austrian, Brussels Airlines, Discover, Eurowings, Swiss και ITA Airways–εξήγησε σε ανακοίνωσή του ότι αποφάσισε τα αεροσκάφη του να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο των δυο κρατών «εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή».

Η Λούφτχανζα αποφάσισε ακόμη ότι οι πτήσεις των αεροσκαφών της προς και από το Ισραήλ και την Ιορδανία θα γίνονται υπό μορφή ημερήσιων αποστολών ως τη Δευτέρα «εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή»· αυτό σημαίνει στην πράξη ότι τα πληρώματά της θα επιστρέφουν απευθείας, χωρίς να διανυκτερεύουν στις χώρες αυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, που διευκρινίζει ότι κάποιες πτήσεις δεν αποκλείεται να ακυρωθούν.

Προειδοποίηση ασφαλείας από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ λόγω περιφερειακών εντάσεων

Όταν επικοινώνησε μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο, οι γερμανικές αρχές δεν έκαναν κάποιο σχόλιο για τις δικές τους συστάσεις ασφαλείας.

Χθες Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ προτίμησε να παραμείνει αόριστος για την προοπτική αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Ιράν – Έκλεισε την πρεσβεία της στην Τεχεράνη η Βρετανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε επανειλημμένα να διατάξει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας αφότου άρχισαν στα τέλη Δεκεμβρίου κινητοποιήσεις που συντάραξαν τη χώρα και χαρακτηρίζονται οι μεγαλύτερες από ιδρύσεώς της το 1979.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απείλησε να ανταποδώσει, στοχοποιώντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τις θαλάσσιες μεταφορές των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: 7 απλές ασκήσεις που βελτιώνουν θεαματικά τον ύπνο, σύμφωνα με μελέτη

Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

«Φορολογικό διαζύγιο»: Τι ισχύει όταν ο ένας σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές – Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν από την απόφ...

Συνάντηση Θεοδωρικάκου με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τα ασφάλιστρα υγείας – «Οι όποιες αυξήσεις πρέπει να...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
02:24 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Air India: Εναλλακτικές διαδρομές λόγω της κατάστασης στο Ιράν – Ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις

Η Air India ανακοίνωσε ότι αλλάζει τη διαδρομή των πτήσεών της που περνούν πάνω από το Ιράν, μ...
01:31 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Προειδοποίηση ασφαλείας από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ λόγω περιφερειακών εντάσεων

Η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας, καλώντας τους Αμερικαν...
01:23 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Το Ιράν κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του – Εκδόθηκε νέα NOTAM

Το Ιράν ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου του για όλες τις πτήσεις, έπειτα α...
00:47 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Επικοινωνία Τραμπ με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες – «Είναι υπέροχος άνθρωπος»

Ως «υπέροχο άνθρωπο» χαρακτήρισε την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ο πρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι