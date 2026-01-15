Το Ιράν κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του – Εκδόθηκε νέα NOTAM

Σύνοψη από το

  • Το Ιράν ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου του για όλες τις πτήσεις, έπειτα από νέα NOTAM που εξέδωσαν οι αεροπορικές αρχές της χώρας.
  • Η απόφαση αφορά χρονικό διάστημα λίγο μεγαλύτερο των δύο ωρών και εξαιρεί μόνο τις διεθνείς πτήσεις από και προς το Ιράν, οι οποίες διαθέτουν ειδική άδεια.
  • Όλες οι άλλες πτήσεις που θα περνούσαν από τον ιρανικό εναέριο χώρο υποχρεώνονται να αλλάξουν πορεία. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο αυξημένων μέτρων επιφυλακής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Το Ιράν κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του – Εκδόθηκε νέα NOTAM

Το Ιράν ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου του για όλες τις πτήσεις, έπειτα από νέα NOTAM που εξέδωσαν οι αεροπορικές αρχές της χώρας. Η απόφαση αφορά χρονικό διάστημα λίγο μεγαλύτερο των δύο ωρών και εξαιρεί μόνο τις διεθνείς πτήσεις από και προς το Ιράν, οι οποίες διαθέτουν ειδική άδεια.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη NOTAM, επιτρέπονται αποκλειστικά τα διεθνή δρομολόγια που έχουν εγκριθεί από τις ιρανικές αρχές και αφορούν αφίξεις ή αναχωρήσεις από τη χώρα. Όλες οι άλλες πτήσεις που θα περνούσαν από τον ιρανικό εναέριο χώρο υποχρεώνονται να αλλάξουν πορεία.

Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο αυξημένων μέτρων επιφυλακής, με τις αεροπορικές εταιρείες και τα κέντρα ελέγχου πτήσεων να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να προσαρμόζουν τα δρομολόγια που επηρεάζονται από την απόφαση των ιρανικών αρχών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: 7 απλές ασκήσεις που βελτιώνουν θεαματικά τον ύπνο, σύμφωνα με μελέτη

Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

«Φορολογικό διαζύγιο»: Τι ισχύει όταν ο ένας σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές – Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν από την απόφ...

Συνάντηση Θεοδωρικάκου με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τα ασφάλιστρα υγείας – «Οι όποιες αυξήσεις πρέπει να...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:31 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Προειδοποίηση ασφαλείας από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ λόγω περιφερειακών εντάσεων

Η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας, καλώντας τους Αμερικαν...
00:47 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Επικοινωνία Τραμπ με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες – «Είναι υπέροχος άνθρωπος»

Ως «υπέροχο άνθρωπο» χαρακτήρισε την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ο πρ...
00:09 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Ιράν – Έκλεισε την πρεσβεία της στην Τεχεράνη η Βρετανία

Με τις εξελίξεις στο Ιράν να είναι ραγδαίες, μία μετά την άλλη, ευρωπαϊκές χώρες, καλούν τους ...
23:12 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Καθώς το κλίμα θερμαίνεται, το μεγαλύτερο νησί του κόσμου χάνει πάγο και αυτό έχει συνέπειες για όλον τον πλανήτη

Η τύχη του μεγαλύτερου νησιού του κόσμου έχει τεράστια σημασία για δισεκατομμύρια ανθρώπους στ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι