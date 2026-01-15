Το Ιράν κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του – Εκδόθηκε νέα NOTAM

Το Ιράν ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου του για όλες τις πτήσεις, έπειτα από νέα NOTAM που εξέδωσαν οι αεροπορικές αρχές της χώρας. Η απόφαση αφορά χρονικό διάστημα λίγο μεγαλύτερο των δύο ωρών και εξαιρεί μόνο τις διεθνείς πτήσεις από και προς το Ιράν, οι οποίες διαθέτουν ειδική άδεια.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη NOTAM, επιτρέπονται αποκλειστικά τα διεθνή δρομολόγια που έχουν εγκριθεί από τις ιρανικές αρχές και αφορούν αφίξεις ή αναχωρήσεις από τη χώρα. Όλες οι άλλες πτήσεις που θα περνούσαν από τον ιρανικό εναέριο χώρο υποχρεώνονται να αλλάξουν πορεία.

Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο αυξημένων μέτρων επιφυλακής, με τις αεροπορικές εταιρείες και τα κέντρα ελέγχου πτήσεων να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να προσαρμόζουν τα δρομολόγια που επηρεάζονται από την απόφαση των ιρανικών αρχών.